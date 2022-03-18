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Войска РФ почти исчерпали запас ракет: российские предприятия ВПК перевели на круглосуточный режим работы, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ почти потратили запас ракет и некоторых видов боеприпасов.
Об этом сообщил Гештаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов в РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В России заканчиваются "Калибры" и "Искандеры". – Генштаб
Топ комментарии
+45 krot_lub
показать весь комментарий18.03.2022 13:14
+39 Андрей Дрофяк
показать весь комментарий18.03.2022 13:13
+35 Мобильный крематорий
показать весь комментарий18.03.2022 13:14
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Пожалуйста, подождите...
так вот , как показали все раследования причиной взрыва всегда был человеческий фактор . То есть не диверсия , а простые ошибки и даже разгильдяйства рабочих.
1. Їсти немає що - будуть голодні
2. Станки теж мають свій ресур - будуть ламатися
3. Немає мікросхем, можливо Китай буде поставляти, але там теж багато браку...
і т.д. (це коротко)
голодні+ламання станків+криворукі+брак
Чекаємо взриви на заводі та при пуску ракет
Кількість запсів тільки НАМ невідома.
И это ПРИ условии,что материалы ПРИВЕЗУТ!
Нужно их было делать,а не на дорогах бабло пилить!
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
Тренувалися!!!!
А с учетом их логистики ВПК,процесс может растянуться на месяцьі.
А на сколько хватит иностр комплектующих....?
Застосовувалися для авіаційних ударів російських ВКС по об'єктах у Сирії в листопаді 2015 року (носії - Ту-95МС та Ту-160).
18 березня 2022 року імовірно російськими ракетами Х-555 завданий удар по авіаремонтному заводу у Львові.
uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55
И где сейчас тот асфальт и "Нептуны" с "Громами"?