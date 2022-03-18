Войска РФ почти исчерпали запас ракет: российские предприятия ВПК перевели на круглосуточный режим работы, - Генштаб ВСУ

Войска РФ почти потратили запас ракет и некоторых видов боеприпасов.

Об этом сообщил Гештаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов в РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.

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