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РФ изменила тактику из-за потерь. Мы сбили почти 100 самолетов, - командование Воздушных Сил

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак

Украинским военным с начала войны удалось сбить около 100 вражеских самолетов. России пришлось поменять тактику из-за колоссальных потерь.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская авиация уничтожила около четверти самолетов и половину вертолетов РФ.

"Тактику они изменили, потому что несут колоссальные потери. Если новые данные подтвердятся, то скоро будем иметь "юбилей" - 100 сбитых самолетов (всего к началу войны они собрали 450), а по вертолетам уже достигли этой цифры (всего было 250). Наша ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по ним средствами ПВО, уничтожено около полусотни единиц, несколько удалось захватить", - сказал Юрий Игнат.

Также читайте: Воздушные силы уничтожили 7 самолетов и 1 вертолет врага, - командование

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+114
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18.03.2022 13:18
+49
Такого позора касап ещё не знал. Слава Украине!
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18.03.2022 13:21
+33
Кацапы много раз позорно терпели поражений: от Наполеона,Японии, Финляндии,Афганистана,от Польши(1920 год),но именно ЗСУ их принудит к безоговорочной капитуляции.Лет на 100 рашисты умолкнут,а что дальше?Поэтому их надо развалить на "куски" и мы поможем всем народам,кто будет освобождаться от фашо-рашистов!
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18.03.2022 13:35
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18.03.2022 13:18 Ответить
Це там, де їх три рази палили, а вони знов там паркуються?
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18.03.2022 15:18 Ответить
Палили їх там двічі , але Бог любить трійцю , тому чекаємо новин з Чорнобаївки ))
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18.03.2022 17:17 Ответить
Р.S. Сьогодні десь непідтверджене було що у Херсонській області навіть качки дикі з кацапами воюють )) ніби табун гусей допоміг знищити кацапський літак .
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18.03.2022 17:19 Ответить
ну накінець-то норм речник а не словоблуди з оп!
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18.03.2022 13:20 Ответить
Такого позора касап ещё не знал. Слава Украине!
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18.03.2022 13:21 Ответить
Мало того, теперь ихние аналоговнеты никто не будет покупать, так как весь мир узнал, что техника у них - говно.
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18.03.2022 14:05 Ответить
ну так і купували ті, хто власного зробити не міг, а на нормальну грошей не вистачало або не продавали, тому доводилось задовольнятипотреба анало_говнетами
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18.03.2022 14:30 Ответить
Незабаром наша ППО за допомогою союзників повністью закрие небо України від ракет та літаків. Навідь як що даже теоретично путлерівці задумають застосувати тактичну ядерну зброю, то вона буде збита над Белгородом, Брянськом чи Воронежем.
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18.03.2022 13:23 Ответить
Ну і яким чином можна буде збити тактичний ядерний снаряд, який випущено з того ж "Піону"?
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18.03.2022 13:33 Ответить
Это проблема. Решение - демилитаризованная зона на територии рашки чтоб не достали пионом до крупного города. Попросту валить этот пион на подходах прям там. То же самое и с ракетами. В перспективе их нужно сбивать в воздушном протранстве рашки.

Прям щас это реализовать вряд-ли. А как только орков отправят куда следует, то это первостепенные задачи.
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18.03.2022 13:52 Ответить
А над тобой пион летал, ано пешком ходит, иго с винтовки ****** можжа.
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18.03.2022 15:03 Ответить
Ну када над табой пион палетит тада паверишь чучелко непутевае.
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18.03.2022 15:45 Ответить
Значить потрібно знищити піон допоки він не зробив постріл !
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18.03.2022 17:21 Ответить
Оце дійсно розумна тока зору. Розвідка плюс дрони-камікадзе чи байрактар зможуть якщо не вирішити цю проблему, то щонаменше знизити суттєво ризик.
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18.03.2022 19:05 Ответить
На практике мы собьем русскую ракету, которая будет лететь сбивать нашу ракету, цель которой изначальная кацапская ракета
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18.03.2022 15:19 Ответить
Дай Боже. але не кажи гоп, поки не перескочиш.
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18.03.2022 13:34 Ответить
Теоретично так, але ніхто не завезе її на територію України, бо є ризок втрати. Як що і зможуть то тільки педірації, так калібр не той із Піона.
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18.03.2022 13:53 Ответить
", бо кремль діє повністю зеркально до дій США"

Вано, а кого США валило ядерными зарядами?
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18.03.2022 14:02 Ответить
А яким чином Україні захищатися від диверсій на захоплених аес? Наслідки від аварії можуть бути в сотні разів більшими ніж від якогось там яо
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18.03.2022 15:19 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть фашистських *********
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18.03.2022 13:25 Ответить
Правильно! І щодня по сотні людей розстрілювати, щоб прискорити процес обміну.
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18.03.2022 13:30 Ответить
Будуть пішком ходити
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18.03.2022 13:30 Ответить
крім того, боєздатних пілотів (які можуть виконувати бойові задачі а не просто злетіти/сісти) всього начебно всього було 160, майже 100 вже збили, так що ...
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18.03.2022 13:30 Ответить
З такими темпами ми скоро побачимо деріжаблі.
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18.03.2022 13:31 Ответить
в республиках готовят эскадрилью монгольфьеров. Уже был первый выпуск пилотов.
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18.03.2022 13:37 Ответить
Паєхалі!
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18.03.2022 13:43 Ответить
Не на кожний літачок є пілот, і не кожен з 450 здатен літати! Вже три дні немає су25 напевно скінчилися, пішли новіші су 34. Напевно пілоти скінчиться раніше за літаки.
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18.03.2022 13:31 Ответить
Вчера и позавчера наблюдал что они тянут с Крыма... Помните нашу армию 14-го? Вот так выглядит эта вторая армия) Некрашенный металлолом, одна машина тянет другую...
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18.03.2022 14:27 Ответить
Кацапы много раз позорно терпели поражений: от Наполеона,Японии, Финляндии,Афганистана,от Польши(1920 год),но именно ЗСУ их принудит к безоговорочной капитуляции.Лет на 100 рашисты умолкнут,а что дальше?Поэтому их надо развалить на "куски" и мы поможем всем народам,кто будет освобождаться от фашо-рашистов!
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18.03.2022 13:35 Ответить
і в другій світовій виграли тільки за рахунок ленд лізу, бо спочатку їх армія була повністю розгромлена і далі воювати не було чим і не було ким.
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18.03.2022 14:59 Ответить
А як бути із запланованим опою на завтра чи післязавтра мирним договором з парашею?
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18.03.2022 15:25 Ответить
Тыльки близько 100 літаків. Не гелікоптерів, а літаків Це - три повноцінних авіаційних полки. А це вже, шановні, катастрофа! Лише за 20 днів війни. Ось вам і "друга в світі" нЄпобедимая и лЄгЄндарная.
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18.03.2022 13:35 Ответить
и это еще пока у нас массово не дежурят в засадах расчёты с фимками и перунами.
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18.03.2022 13:41 Ответить
"Россия начала круглосуточное производство ракет Калибр - Генштаб" -Кто знает сколько могут произвести в сутки?
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18.03.2022 13:40 Ответить
для калибров чипы нужны, а они вроде под запретом на поставку в рашу
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18.03.2022 13:42 Ответить
В результате успешного импортозамещения стали использовать транзисторы КТ-315. Правда из-за большего объема блока управления пришлось пожертвовать 87% БЧ
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18.03.2022 15:24 Ответить
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18.03.2022 15:32 Ответить
смешно, да. Но у них запасы есть для производства. Вопрос только в том, насколько эти запасы большие
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18.03.2022 15:40 Ответить
КТ-315 это еще модная серия! МП-39 и МП-42 - отэто настоящий стимпанк!
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18.03.2022 16:17 Ответить
Здрасьте. То кремниевые, а то германиевые. У них разные характеристики и сферы применения. Чтобы соорудить аналог цифровой микросхемы, вполне сойдут КТ-315 и КТ-361. Для ЭВМ Калибра достаточно вычислительной мощности процессора Zilog Z80 (Z, куда ж без этого). В нем 8500 транзисторов. Плюс транзисторы для замены микросхем обвязки, плюс ОЗУ на ферритовых кольцах - думаю если это аккуратно и компактно спаять навесным монтажом, то в корпус Калибра такой блок управления вполне поместится
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18.03.2022 17:31 Ответить
если из лыка то пол-сотни, а если из пеньки - то можно и сотню навязать. Главно дело, шоб навоз быстро высыхал.
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18.03.2022 13:44 Ответить
Не скільки. В кращому випадку 2-3 ракети в тиждень. Підкреслюю в кращому випадку, якщо будуть прцювати 24 години на добу.
Але для виробництва цих ракет, потрібні західні комплектуючі, які зараз не поставляються до Росії
Замінити їх на Росії нічим не зможуть, ну як мінімум найближчі декілька років. Теоретично, може допомогти Китай, але не думаю, що він на це піде. Звісно є якісь запаси комплектуючих, поки вони є і будуть робити нові ракети, як закінчаться то все. Скільки тих комплектуючих на складах ніхто не знає.
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18.03.2022 13:47 Ответить
Тут ще одна проблема, де вони візьмуть спеціалістів? Це штучний товар, який треба готувати роками. Це процес складніший, ніж нестача чіпів.
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18.03.2022 16:00 Ответить
Я десь чув що їх робили 20 шт в квартал.

Терміново наростити в рази вони не зможуть. Це треба додатково кваліфікований персонал(наявний тікає) і комплектуючі.
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18.03.2022 13:57 Ответить
... и банками с солениями!
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18.03.2022 14:39 Ответить
100 штук в год, гланас нада ******.
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18.03.2022 15:06 Ответить
Говорящі голови уже оголосили, що ця війна уже надовго. Виходить хочуть заморозити конфлікт, потім нові мінськи, пущі водиці, хнр і т.п.
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18.03.2022 15:31 Ответить
Командиры эскадрилий и их замы уже почти закончились,а остальное просто летающее мясо для нашей ПВО.
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18.03.2022 14:07 Ответить
Надо менять тактику - партизанская война и бандеровские коктейли !
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18.03.2022 14:17 Ответить
Такие тактики применяются от отчаяния. Как последний аргумент.

Сейчас используются куда более эффективные методы.
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18.03.2022 14:30 Ответить
И ? Вы понимаете , что АРМИЯ БЕЗ ОБОЗА- НИЧТО ??

обоз надо громить везде
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18.03.2022 14:34 Ответить
АРМИЯ БЕЗ ОБОЗА - ЭТО НЕЧТО!
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18.03.2022 14:40 Ответить
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18.03.2022 14:54 Ответить
Руководство ВСУ это знают лучше вас и принимают эффективные методы. Кстати, военные очень не любят, когда в зоне их операций ошиваются неизвестно кто с калашами и коктейлями. Это лишние жертвы и сорванные операции.

У нас в городе полно теробороны. Практически линия фронта. Приказ у них с начала боевых дествий - сидеть в городе и не высовываться. Им просто нечего делать в войне, которая на 90% артилеристская. Обозы тоже в подавляющем числе случаев накрываются артиллерией.
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18.03.2022 14:50 Ответить
Думаю , что переживать за Украину Вы разрешаете ?
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18.03.2022 14:55 Ответить
Я как раз и есть с калашом и коктейлем , могу четко сказать , приказ проверять гражданские автомобили на предмет неустановленных личностей и ДРГ , проверять грузы . Мочить заблудших кацапов если их не много .Держать связь с ВСУ. При появлении большой группы с техникой докладывать ВСУ и уходить в леса. Вот собственно и все ! Тоже очень близко к линии фронта.
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18.03.2022 15:11 Ответить
УЧИТЫВАЯ РАЗДОЛБАЙСТВО,ИЗ ОСТАВШИХСЯ ,ПОЛОВИНА ЖДЕТ РЕМОНТА,А ЗАПЧАСТЕЙ НЕТ
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18.03.2022 14:51 Ответить
як би мені сильно хотілось вірити в ці числа, але декілька реальних фоток дуже би знадобилось! бо поки що на більше ніж 200 збитих апаратів фото в мережі є в кращому випадку на 10. Хоча з третього боку - те, що бомбардування міст ніби закінчилось якби натякає.... І москалю вже приходиться запускати ракети аж чорного і каспійського морів, бо залітати ссуть!
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18.03.2022 15:02 Ответить
ну если с каспия уже начали запускать, значит скоро и до байкала очередь дойдёт.
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18.03.2022 15:45 Ответить
а що не так? з каспію по сирії били, то чому не долетить до України?
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18.03.2022 17:17 Ответить
Каспійська флотилія давно ошивається в Чорному морі.
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18.03.2022 16:04 Ответить
пешком пришла?
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18.03.2022 16:23 Ответить
Та ні через Дон припхалася ((
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18.03.2022 17:27 Ответить
Яка зараз в агресора тактика? У статті ні слова
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18.03.2022 15:37 Ответить
сегодня в тренде - обвязываться заговоренными георгиевскими ленточками.
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18.03.2022 15:47 Ответить
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!💛💙💛💙💙🙏🇺🇦🇺🇦👏👏👏👏👍👍👍💛💙💛🙏💙🙏
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18.03.2022 21:20 Ответить
хто ж буде сотим збитим?
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18.03.2022 23:31 Ответить
 
 