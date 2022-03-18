РФ изменила тактику из-за потерь. Мы сбили почти 100 самолетов, - командование Воздушных Сил
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинским военным с начала войны удалось сбить около 100 вражеских самолетов. России пришлось поменять тактику из-за колоссальных потерь.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинская авиация уничтожила около четверти самолетов и половину вертолетов РФ.
"Тактику они изменили, потому что несут колоссальные потери. Если новые данные подтвердятся, то скоро будем иметь "юбилей" - 100 сбитых самолетов (всего к началу войны они собрали 450), а по вертолетам уже достигли этой цифры (всего было 250). Наша ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по ним средствами ПВО, уничтожено около полусотни единиц, несколько удалось захватить", - сказал Юрий Игнат.
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Прям щас это реализовать вряд-ли. А как только орков отправят куда следует, то это первостепенные задачи.
Вано, а кого США валило ядерными зарядами?
Слава нації
Смерть фашистських *********
Але для виробництва цих ракет, потрібні західні комплектуючі, які зараз не поставляються до Росії
Замінити їх на Росії нічим не зможуть, ну як мінімум найближчі декілька років. Теоретично, може допомогти Китай, але не думаю, що він на це піде. Звісно є якісь запаси комплектуючих, поки вони є і будуть робити нові ракети, як закінчаться то все. Скільки тих комплектуючих на складах ніхто не знає.
Терміново наростити в рази вони не зможуть. Це треба додатково кваліфікований персонал(наявний тікає) і комплектуючі.
Сейчас используются куда более эффективные методы.
обоз надо громить везде
У нас в городе полно теробороны. Практически линия фронта. Приказ у них с начала боевых дествий - сидеть в городе и не высовываться. Им просто нечего делать в войне, которая на 90% артилеристская. Обозы тоже в подавляющем числе случаев накрываются артиллерией.