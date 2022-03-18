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С начала войны в Киеве 222 человека погибли, из них 4 ребенка, 889 – ранены, из них 18 детей, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ,обстріл

В Киеве с начала полномасштабной агрессии РФ враг повредил 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве с начала полномасштабной агрессии РФ враг повредил 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах", - сообщил он.

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"В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе, 4 ребенка. За все это время в городе 889 раненых, из них 241 гражданское. В том числе: 18 детей, 3 водителя скорой, 1 врач скорой", - рассказал Поворозник.
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Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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18.03.2022 13:28 Ответить
Никогда не простим подонков!
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18.03.2022 13:32 Ответить
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18.03.2022 13:35 Ответить
Так це в Києві чи разом з областю ?
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18.03.2022 13:37 Ответить
Ні би ж все зрозуміло написано, ні?
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18.03.2022 13:45 Ответить
Ох кацапы и дебилы. Сначала бы поинтересовались где Лысая Гора находится, ну и собственно в Конотопе им уже все сказали. Так что хоть обматывайся, хоть обмазывайся исход один.
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18.03.2022 14:27 Ответить
 
 