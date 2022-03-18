С начала войны в Киеве 222 человека погибли, из них 4 ребенка, 889 – ранены, из них 18 детей, - КГГА

В Киеве с начала полномасштабной агрессии РФ враг повредил 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве с начала полномасштабной агрессии РФ враг повредил 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах", - сообщил он.

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"В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе, 4 ребенка. За все это время в городе 889 раненых, из них 241 гражданское. В том числе: 18 детей, 3 водителя скорой, 1 врач скорой", - рассказал Поворозник.