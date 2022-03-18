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Китайский авианосец "Шаньдун" прошел через Тайваньский пролив накануне разговора Байдена и Си Цзиньпина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корабель

Китайский авианосец "Шаньдун" проплыл неподалеку от острова Цзиньмэнь, расположенного вблизи китайского города Сямэнь и контролируемого Тайванем. Это произошло за несколько часов до разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что эти сведения предоставили британскому изданию собственный источник в условиях полной анонимности.

В материале говорится, что после этого ракетный эсминец Соединенных Штатов USS Ralph Johnson направился за авианосцем. За ситуацией наблюдали также ракетные корабли Тайваня.

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Отмечается, что USS Ralph Johnson, эсминец с управляемыми ракетами Arleigh Burke, следил за авианосцем, по крайней мере, частично на своем маршруте.

Источник отмечает, что у эсминца не было самолетов на палубе, и они плыли на север через пролив.

Накануне американские издания сообщили, что Россия якобы попросила у Китая военную помощь.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
То не авіаносець, а рідний брат Кузі, овєанісущій крєйсєр.
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18.03.2022 13:39
+15
Вони просто *********, така сама імперіалістична херня.
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18.03.2022 13:46
+10
Китайці вкурсі що корабель важче води?
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18.03.2022 13:39
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То не авіаносець, а рідний брат Кузі, овєанісущій крєйсєр.
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18.03.2022 13:39 Ответить
По суті це авіаносець - більший за британські авіаносці.
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18.03.2022 13:41 Ответить
в цього русково корабля нема катапульти, яка дозволяє літакам злітати із повним боєкомплектом та паливом. Совок нісмог створити свої катапульти, замість того зробивши трамплін. Тобто, літаки або, умовно, без палива, або без зброї.
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18.03.2022 13:45 Ответить
вищий не означає більший )

авіаносці типу "Кузя" :

Тоннаж
стандартна - 50 000 т,
повна - 70 000 т

Авіаносці типу «Квін Елізабет»


Тоннаж
70,600 т (повне)[1]
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18.03.2022 13:56 Ответить
Я не про вищій, а про довший.
Чи ви ввааєте, що ті 600т і відділяють крейсер від авіаносця?
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18.03.2022 14:09 Ответить
Китайці вкурсі що корабель важче води?
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18.03.2022 13:39 Ответить
з кацапами то все ясно,це гній землі..але чому Китай так напрошується щоб розпочалася 3-тя світова,невже набридло жити?
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18.03.2022 13:40 Ответить
Вони просто *********, така сама імперіалістична херня.
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18.03.2022 13:46 Ответить
Потому что не надо быть наивными.в каждой новостной статье за Китай. пишущие что все.. Китай. не будет делать то а то.. им.будет не выгодно. санкции и т.д. Меня эти люди раздражают что так яро ставят Китай в мышеловку санкций что все!!! не будут они помогать и точка..Китай играет в свою игру.Китай стратегический союзник и идеологических ценностей с Рабсией. ***** .отдал огромные ресурсы и территории Сибири. доступ к к крупнейшим запасам пресной воды Байкала.лес.газ.нефть.В Китае за 90 миллиардов $ лаптеногих. Китай. будет помогать *****. хотим мы того или нет! Нам самое важное чтобы Европа и запад как можно скорее ввели эмбарго на энергоресурсы .полностью отключили лаптей от СВИФТА и утроили военную.гуманитарную и финансовую поддержку Украины.Уже начали ускоренные процедуры вступления в ЕС.
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18.03.2022 13:57 Ответить
москалів ******* буду, скільки зможу! а ти здається засланець!
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18.03.2022 14:07 Ответить
Я с тобой вмести буду маскалей *******!!!! А по поводу " засланец "у нас не малая часть людей. ничем не отличающееся от зашоренных лаптей.которые не могут воспринимать реальность и всячески ее отвергают.
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18.03.2022 14:20 Ответить
ніхера, вони вже мріять про сибірь
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18.03.2022 14:01 Ответить
"Россия начала круглосуточное производство ракет Калибр - Генштаб" -Кто знает сколько могут произвести в сутки?
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18.03.2022 13:41 Ответить
Х.й да нех.уй это долгий процесс.
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18.03.2022 13:43 Ответить
Так нехай "производят" Схеми звідки будуть брати? Тайвань, ще на початку війни, послав їх вслід за руЗьким кораблем. Так що від чіпів залишились тільки наклейки Рогозіна "Ельбрус"
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18.03.2022 13:45 Ответить
Всі так посилають, а на справді моб.звязок є ТВ канали і Ютюб канали є, да не всі , але ще "гнилих" дофіга, і т д не хочу продовжувати і за авіаперельоти і газ-нафта, і тд. Короче лазейки є
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18.03.2022 14:31 Ответить
Это было очень дорого до войны, о чем они сами говорили и это будет еще дороже сейчас.
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18.03.2022 13:46 Ответить
писали раньше -20 калибров в квартал ,хотя кацапским данным верить......
По их данным и искандер стреляет до 500 км-а нато пишет ,что тот который стреляет крылатой ракетой до 2500 км.
Так что все возможно
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18.03.2022 13:49 Ответить
ні.. шойгу у 2017 заявив ,що 60 у квартал...

тобто 20 в місяць...

навіть з нічною зміною це може бути максимум 1 нова ракета в день..
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18.03.2022 13:59 Ответить
моторчики и инерциалка -это те части ракеты,которые простым увеличением рабочего времени не изготовишь-это ж не хлеб выпекать-замесили больше,выпекли больше.
Есть производственный цикл очень высокотехнологичного изделия.
Да к примеру теже обтекатели или корпус-выклеить из углепластика,или крылья,или корпус-это время
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18.03.2022 14:08 Ответить
Будут клеить не из углепластика а из папьемаше. Почему нет?
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18.03.2022 14:15 Ответить
Болванок (метала) - дохрена, начинки (топливо/ударной)- пока хватит запасов, а с производством будет туго, а вот с мозгами (электроникой) - тут проблема, ибо комплектующих не так много и новых небудет. Одна калибра собиралась до этого около 2х-3х месяцев (если не сп...ли),всего за квартал полугодие хз, они те еще п....ы.Опять же - это конвеер, выпадение одного элемента останавливает всю цепочку.Поэтому как помне новость - для запоребрика, поднять так сказать дух лаптестана.Да и цена теперь колибри будет заоблачная для лаптестана, один запуск - бюджет города.
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18.03.2022 14:04 Ответить
От того, что бригада балалаечников будет круглосуточно скрипеть напильником, выход готовой продукции врядли поменяется. Очень сложно выпилять напильником микрочип.
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18.03.2022 14:07 Ответить
Если будут слишком пыхтеть. пренебрегать техникой безопасности то обязательно что-то да взорвется.на это надеюсь .прекрасней что бы это произошло в цехе.завершающем цепь сбора
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18.03.2022 14:11 Ответить
Писали, что две штуки в месяц.
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18.03.2022 15:25 Ответить
Косоглазый Си не рискнёт.
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18.03.2022 13:42 Ответить
Жовті комуняки теж хочуть дістати по рогах !
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18.03.2022 13:43 Ответить
Китаезы накупили у кацапов металолома и подняли хвост. В случае войны вся китайская грозная армия будет кормить крабов
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18.03.2022 13:44 Ответить
у Украины к сожалению данное чудо куплено-типа как грандотель на воде
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18.03.2022 13:50 Ответить
Дык на большее оно и не способно.
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18.03.2022 14:04 Ответить
Екстрасенси говорять, що Третя світова війна почнеться не з України, а зі сторони Азії. (це може бути Іран, Індія, Китай)
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18.03.2022 14:08 Ответить
пацики все це все *****, по слухах, старстрік вже в Україні, а це значить, що люба літаюча ***** буде ліквідована на протязі 2-3 хвилин! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава нашим союзникам
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18.03.2022 14:13 Ответить
П и з д и більше, щоб потім лаврови всякі тявкали і погрожували конвої бомбити, ти хочеш щоб Європейці трошечки "заштопорились"
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18.03.2022 14:35 Ответить
Не тупіть аж так з цією конспірологією.
Сам Байден на прес-конференції по пунктам озвучив чого і скільки дають Україні.
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18.03.2022 15:30 Ответить
Этот называется Ляолинь. Он был достроен китайцами в Даляне из нами проданного «Варяга».
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18.03.2022 14:14 Ответить
совершенно верно
ходила мимо него,когда у стенки стоял
такая махина
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18.03.2022 22:23 Ответить
на тому човні кітаьозів
мабудь мільонів шість-сім..
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18.03.2022 14:17 Ответить
Им проще строить корабли из сами китайцев как лего
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18.03.2022 14:22 Ответить
И помогали его строить наши с Черноморского судостроительного завода. Может быть это уже второй корпус.
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18.03.2022 14:17 Ответить
А це не той авіаносець недороблений "Київ" по-моєму, якщо не помиляюсь, що наші продажні хахли-політики в 90-х продали!?
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18.03.2022 14:33 Ответить
варяг
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18.03.2022 22:24 Ответить
Український Варяг? Треба було купити його у нас, він би й не пройшов зараз.
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18.03.2022 14:40 Ответить
Если сейчас китай вводит войска в восточную росию, как будет действовать путин?

"мы ударим ядерным оружием" скажет он.

"так мы ударим в ответ" - скажет си цзиньпин, "и с любого бункера тебя достанем!"
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18.03.2022 15:17 Ответить
 
 