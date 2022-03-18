Китайский авианосец "Шаньдун" прошел через Тайваньский пролив накануне разговора Байдена и Си Цзиньпина
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Китайский авианосец "Шаньдун" проплыл неподалеку от острова Цзиньмэнь, расположенного вблизи китайского города Сямэнь и контролируемого Тайванем. Это произошло за несколько часов до разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что эти сведения предоставили британскому изданию собственный источник в условиях полной анонимности.
В материале говорится, что после этого ракетный эсминец Соединенных Штатов USS Ralph Johnson направился за авианосцем. За ситуацией наблюдали также ракетные корабли Тайваня.
Отмечается, что USS Ralph Johnson, эсминец с управляемыми ракетами Arleigh Burke, следил за авианосцем, по крайней мере, частично на своем маршруте.
Источник отмечает, что у эсминца не было самолетов на палубе, и они плыли на север через пролив.
Накануне американские издания сообщили, что Россия якобы попросила у Китая военную помощь.
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авіаносці типу "Кузя" :
Тоннаж
стандартна - 50 000 т,
повна - 70 000 т
Авіаносці типу «Квін Елізабет»
Тоннаж
70,600 т (повне)[1]
Чи ви ввааєте, що ті 600т і відділяють крейсер від авіаносця?
По их данным и искандер стреляет до 500 км-а нато пишет ,что тот который стреляет крылатой ракетой до 2500 км.
Так что все возможно
тобто 20 в місяць...
навіть з нічною зміною це може бути максимум 1 нова ракета в день..
Есть производственный цикл очень высокотехнологичного изделия.
Да к примеру теже обтекатели или корпус-выклеить из углепластика,или крылья,или корпус-это время
Сам Байден на прес-конференції по пунктам озвучив чого і скільки дають Україні.
ходила мимо него,когда у стенки стоял
такая махина
мабудь мільонів шість-сім..
"мы ударим ядерным оружием" скажет он.
"так мы ударим в ответ" - скажет си цзиньпин, "и с любого бункера тебя достанем!"