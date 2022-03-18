Китайский авианосец "Шаньдун" прошел через Тайваньский пролив накануне разговора Байдена и Си Цзиньпина

Китайский авианосец "Шаньдун" проплыл неподалеку от острова Цзиньмэнь, расположенного вблизи китайского города Сямэнь и контролируемого Тайванем. Это произошло за несколько часов до разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что эти сведения предоставили британскому изданию собственный источник в условиях полной анонимности.

В материале говорится, что после этого ракетный эсминец Соединенных Штатов USS Ralph Johnson направился за авианосцем. За ситуацией наблюдали также ракетные корабли Тайваня.

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Отмечается, что USS Ralph Johnson, эсминец с управляемыми ракетами Arleigh Burke, следил за авианосцем, по крайней мере, частично на своем маршруте.

Источник отмечает, что у эсминца не было самолетов на палубе, и они плыли на север через пролив.

Накануне американские издания сообщили, что Россия якобы попросила у Китая военную помощь.