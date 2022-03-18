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Соревнование стран за право провести встречу Зеленского и Путина ожесточеннее, чем за проведение Олимпиады, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,путін

Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам и Украина к этому разговору готова", - рассказал он.

"Это та самая история, которая была с нормандским саммитом. Путин говорил: "я же готов к нормандскому саммиту, но надо наработать. А с чем мы выйдем из этого саммита? Пусть наши помощники все согласуют, а потом мы выйдем на встречу и все освятим". Но сейчас кардинально другая ситуация. Сейчас есть вопросы, которые переговорщики не могут решить. То есть, они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать , но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов, поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезная, то есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали, а пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу касательно того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее, а для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с Министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности. Все сосредоточены на этих вещах – президент Зеленский, глава Офиса Андрей Ермак, премьер-министр, министерство обороны, МИД, все работают над тем, чтобы у страны была как можно более сильная позиция. Это сейчас ключевое", - объяснил Кулеба.

Читайте также: "Европейский путь Украины начался", - фон дер Ляен про членство Украины в ЕС

"Уже конкуренция, уже там соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу (Путина и Зеленского. - Ред.). Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", - отметил министр.
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Топ комментарии
+19
‼️‼️Теперь о договоре . Хутин не сумасшедший- он втупую восстанавливает Союз .
Ему все равно сколько погибнет людей и украинцев и кацапов .
Любое подписание договора с ним сейчас приведёт к тому, что через год он продолжит войну и уничтожение украинцев
Пртому лучше громить их сейчас. И требовать закрыть небо и вступление в ЕС И НАТО
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18.03.2022 14:21
+17
"Більш запекле ніж за надання допомоги України".

Кожна скотина хоче до історичної херні примазатись. Краще б літаків дали, лицеміри.
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18.03.2022 14:20
+11
Які можуть бути переговори з палатою дома божевільниз? Туди треба пару санітарів.
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18.03.2022 14:24
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"Більш запекле ніж за надання допомоги України".

Кожна скотина хоче до історичної херні примазатись. Краще б літаків дали, лицеміри.
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18.03.2022 14:20 Ответить
Президент Володимир Зеленський зустрівся у Парижі зі своїм російським колегою та тезкою Владіміром Путіним. Проведення такого "нормандського саміту" Зеленський добивався ледь не від дня свого обрання на посаду президента.
Вже була "історична херня".
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18.03.2022 14:36 Ответить
‼️‼️Теперь о договоре . Хутин не сумасшедший- он втупую восстанавливает Союз .
Ему все равно сколько погибнет людей и украинцев и кацапов .
Любое подписание договора с ним сейчас приведёт к тому, что через год он продолжит войну и уничтожение украинцев
Пртому лучше громить их сейчас. И требовать закрыть небо и вступление в ЕС И НАТО
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18.03.2022 14:21 Ответить
Легко умничать и призывать к войне до победного конца, сидя в безопасном, тёплом и сытном месте. И пожалуйста, оглашайте свои призывы в перерывах между сигналами воздушной тревоги, а то не слышно, кого и где нам громить и что ещё делать.
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18.03.2022 14:43 Ответить
А Вам , кацапская нулёвка
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18.03.2022 14:47 Ответить
Ах ти, мoск@льська шкур@ недобита. Нічого, тобі і за кордон прилетить наша "подяка". Лови!
І не дерев'яними, як тобі платить "повар" на ботофермі.
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18.03.2022 15:09 Ответить
у меня 100 процентные сомнения,что это ЧМО-путин вылезет из уральского бункера
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18.03.2022 14:22 Ответить
Если он выйдет из бункера - его бахнут ракетой

а в бункере могут тихо отравить
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18.03.2022 14:23 Ответить
Скоріше буде відеоформат..
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18.03.2022 14:27 Ответить
и видеоподпись ?
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18.03.2022 14:29 Ответить
скоріш за все )(уйло боїться. і навть дуже..там самі свої його завалять.він добре знає як генсеків труїли
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18.03.2022 14:30 Ответить
‼️‼️рекомендую ДЛЯ КУЛЕБЫ .

России уже нет, - Виталий Портников

https://youtu.be/CPoDOfymxpA

18.03.2022 09:30
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18.03.2022 14:22 Ответить
тільки якщо ***** там *********
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18.03.2022 14:22 Ответить
Підер путін забери своїх уйобків з території України. А тоді переговори.Невже ті "світові лідери" не бачать шо це ботоксне чмо зробило
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18.03.2022 14:22 Ответить
ху.ло со своим стадом из бункера хрюкает то о каких переговорах речь
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18.03.2022 14:23 Ответить
Виграє як завжди мєнск, Україна чомусь ******** це містечко зі сталінською архитектурою...
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18.03.2022 14:23 Ответить
Які можуть бути переговори з палатою дома божевільниз? Туди треба пару санітарів.
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18.03.2022 14:24 Ответить
Просто вони борються щоб не вводити санкції проти Росії, прикриваючись можливими переговорами в їх державах.
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18.03.2022 14:24 Ответить
Зеленский спасает путина!
Любые переговоры с этой мразью, значит признание законными его действий, и освобождение его от ответственности.
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18.03.2022 14:35 Ответить
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18.03.2022 14:24 Ответить
Ранее распространённая рядом СМИ информация о том, что Россия запросила военную помощь у Китая, привела к самому значительному обвалу китайских акций за последние два десятилетия - за несколько часов одни лишь технологические гиганты Китая потеряли 2.1 триллиона долларов.
https://www.bloomberg.com/.../china-s-tech-rout-deepens...

17.03.2022 16:51 В
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18.03.2022 14:25 Ответить
Одне питання :
Хто очікує хоч якихось результатів від цієї зустрічі? ***** від своїх цілей не відступить, хіба що залякає Зелю як Ющенка в свій час
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18.03.2022 14:25 Ответить
100%
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18.03.2022 14:26 Ответить
Зеля наче вже довів, що має міцні яйця.
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18.03.2022 14:29 Ответить
Угу.Ті яйця у Коломойського в коробочці лежать.
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18.03.2022 14:41 Ответить
Чим довів, коли?

Що вже відмовив Путіну в його забаганках?

Нам це тільки ще треба побачити на переговорах.
Якщо тільки вони не будуть утаємничені від українців
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18.03.2022 14:45 Ответить
Четвертий тиждень спротиву іде, якщо ви не помітили. І поки ніяких "мінськів" 1/2....
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18.03.2022 15:40 Ответить
"Зеля наче вже довів, що має міцні яйця." - це правда, його за яйця й вибрали!
Але на цій посаді голова потрібна..... що і створило велику проблему.
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18.03.2022 15:33 Ответить
путін не залякав Ющенко. Тоді путіна від смерті спасла Юлька, яка приповзла в московию на перемовини, точно так же як зараз повзе до нього на карачках Зеленський.
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18.03.2022 14:39 Ответить
Ющенко (хоча я й не дуже доброї думки про Ющенка) не злякався і поїхав з іншими президентами і Тбілісі, коли пуйло збиралося його бомбити. А юлька якраз приватним літаком рвонула до пуйла гигикать, ****.
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18.03.2022 14:50 Ответить
Тобто Зеленський буде зустрічатись з міжнародним злочинцем? І як це буде виглядати в очах цивілізованого світу?

Ну а про "запеклі" змагання щодо посередництва такої зустрічи я вже писав: краще б вони так змагалися надати Україні зброю, набої, засоби та системи ППО, літаки
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18.03.2022 14:27 Ответить
Цивілізовані наввипередки біжать на зустріч. Один Макрон раз на тиждень ганяє
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18.03.2022 14:33 Ответить
Брехня!
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18.03.2022 14:40 Ответить
Рашкина азиатская хитрость по восстановлению империи

- подписать с Украиной договор о нейтралитете и ослабить себе санкции ( тогда в Украину не будут везти современное оружие )
- отползти , зализать раны и собраться с силой.
- через год опять начать войну ( как всегда обвинив Украину) , уничтожить массу людей и оккупировать землю
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18.03.2022 14:30 Ответить
Любая встреча Зеленского и путина, независимо от того что и как будет подписано, является подписанием капитуляцией Украиной!!!
путин - международный преступник, террорист, убийца, а с такими особями переговоров не ведут в принципе.
Переговоры с путиным, даже о его капитуляции - это проиграш Украины.
Тогда никто нам не даст ни копейки на восстановление, не будет репараций и контрибуций.
Запад нам просто скажет - "Вы же договорились, у вас мир, у вас все хорошо!! Так и живите в тех руинах, говне и крови, о которых вы договорились с товарищем путиным".
И будут правы
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18.03.2022 14:31 Ответить
Окурок з бункера не вилізе, бо сциться. Тому буде відеозв'язок, не більше.
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18.03.2022 14:31 Ответить
Не смешите, личной встречей, разве только двойника пошлет или голограмму. И то в Варшаву побоится, а до Анкары не долетит.
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18.03.2022 14:31 Ответить
Знаете как можно назвать русских солдат? Смертники.

Америка запускает дроны-камикадзе, а путин запустил в Украину ваньков-камикадзе.)))
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18.03.2022 14:35 Ответить
Лондон. Велика Британія.
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18.03.2022 14:35 Ответить
Ага.Ізраїль,Білорусія,Франція.
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18.03.2022 14:44 Ответить
Більш запекло країни світу будуть сперечатися хіба що з приводу місця страти *****. ..))
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18.03.2022 14:38 Ответить
Зустріч щоб що? Подивитись в очі уйла?
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18.03.2022 14:39 Ответить
І шо!?? Ну шо це за новина, яка в хера різниця в якій країні окрім білорусі
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18.03.2022 14:43 Ответить
висновок єдиний зєлєна команда ПІАРИТЬСЯ НА ВІЙНІ
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18.03.2022 14:43 Ответить
Сомневаюсь, что ху*ло решится покинуть бункер и вылететь за пределы рф !
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18.03.2022 14:45 Ответить
Тройника пошле, це я стєбуся, я не вірю в цих Путінських тройників -двойників, це криса одна її ж видно
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18.03.2022 14:51 Ответить
***** ждет когда ему завоюют Донецкую и Луганскую обл. это минимум.До тех пор оно не вылезет на переговоры.точнее оно уже не вылезет.Этого не будет!
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18.03.2022 14:45 Ответить
Туфта.Кулеба маячню несе
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18.03.2022 14:47 Ответить
Люся, Люся, Б-же Б-же...
"напрямок в НАТО, записаний в Конституції, то був піар Порошенка перед виборами і зараз ми від цього страждаєм."
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18.03.2022 14:47 Ответить
***, какое же оно конченое.
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18.03.2022 15:39 Ответить
ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО,ПУТИН КРОВАВЫЙ УБИЙЦА.
ОН НЕ СДАСТСЯ.ТОГДА ЕГО ЖДЕТ СУД.
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18.03.2022 14:48 Ответить
Молодец Рыбачук
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18.03.2022 21:42 Ответить
«ДВИЖЕНИЕ УКРАИНЫ К НАТО И ДРУГИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - ЗАЛОГ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В КОТОРУЮ Я ВЕРЮ, и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум», -

говорится в предвыборной программе Владимира Зеленского.

https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/05/statja/politika/analiziruem-vypolnenie-prezidentskoj-programmy-referendum-chlenstve-nato

На тлі війни Росії підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО стала найвищою за всю історію опитувань:

86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135053/
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18.03.2022 14:48 Ответить
Стесняюсь спросить, а референдум уже был?
Или опять решат за нас?
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18.03.2022 14:49 Ответить
15 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу

ПОПРИ ПОЛІТИКУ "ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ" НАТО.

Це дуже небезпечна заява. Небезпечна в першу чергу для майбутнього України. Адже позбавити нас шансу на членство в альянсі можемо лише ми самі.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/8/7135538/


Без членства в НАТО Україна немає шансів вижити поруч з Росією.

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18.03.2022 14:51 Ответить
Пусть победят Нидерланды. Город Гаага
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18.03.2022 14:53 Ответить
Кулебе надо думать не о том, кто больше нас пропиарится на встрече с убийцей и преступником, а о результате этой встречи.
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18.03.2022 14:54 Ответить
Навіщо Україні ця зустріч ?
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18.03.2022 15:00 Ответить
кацапы попались. надо добивать их до конца пока не выйдут со всех земель. побыстрей бы очнулись они
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18.03.2022 15:12 Ответить
Кулеба бреше: нікого в світі це не цікавить, навіть Путлєра. У цьому зацікавлений тільки Зеля.
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18.03.2022 15:31 Ответить
Якщо істоту визнано міжнародним воєнним злочинцем, з нею не домовляються, її знищують
Taras Chornovil
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18.03.2022 15:38 Ответить
та про яку зустріч мова? з чим зустрічатись,перестати стриляти,взяти француза і німкеню у формат...абхазію і осетію--країнами гарантами всієї *****...було би смішно?!?!?!...
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18.03.2022 15:48 Ответить
Невже хтось вірить що з кривавим рашиським катом можна про щось домовитися ?. Наша позиція одна виведіть рашиських варварів з нашоі землі і ніяких забаганок ворога не може бути.
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18.03.2022 15:52 Ответить
 
 