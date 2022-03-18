Соревнование стран за право провести встречу Зеленского и Путина ожесточеннее, чем за проведение Олимпиады, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов.
Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам и Украина к этому разговору готова", - рассказал он.
"Это та самая история, которая была с нормандским саммитом. Путин говорил: "я же готов к нормандскому саммиту, но надо наработать. А с чем мы выйдем из этого саммита? Пусть наши помощники все согласуют, а потом мы выйдем на встречу и все освятим". Но сейчас кардинально другая ситуация. Сейчас есть вопросы, которые переговорщики не могут решить. То есть, они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать , но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов, поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезная, то есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали, а пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу касательно того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее, а для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с Министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности. Все сосредоточены на этих вещах – президент Зеленский, глава Офиса Андрей Ермак, премьер-министр, министерство обороны, МИД, все работают над тем, чтобы у страны была как можно более сильная позиция. Это сейчас ключевое", - объяснил Кулеба.
"Уже конкуренция, уже там соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу (Путина и Зеленского. - Ред.). Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Кожна скотина хоче до історичної херні примазатись. Краще б літаків дали, лицеміри.
Вже була "історична херня".
Ему все равно сколько погибнет людей и украинцев и кацапов .
Любое подписание договора с ним сейчас приведёт к тому, что через год он продолжит войну и уничтожение украинцев
Пртому лучше громить их сейчас. И требовать закрыть небо и вступление в ЕС И НАТО
І не дерев'яними, як тобі платить "повар" на ботофермі.
а в бункере могут тихо отравить
России уже нет, - Виталий Портников
https://youtu.be/CPoDOfymxpA
18.03.2022 09:30
Любые переговоры с этой мразью, значит признание законными его действий, и освобождение его от ответственности.
https://www.bloomberg.com/.../china-s-tech-rout-deepens...
17.03.2022 16:51 В
Хто очікує хоч якихось результатів від цієї зустрічі? ***** від своїх цілей не відступить, хіба що залякає Зелю як Ющенка в свій час
Що вже відмовив Путіну в його забаганках?
Нам це тільки ще треба побачити на переговорах.
Якщо тільки вони не будуть утаємничені від українців
Але на цій посаді голова потрібна..... що і створило велику проблему.
Ну а про "запеклі" змагання щодо посередництва такої зустрічи я вже писав: краще б вони так змагалися надати Україні зброю, набої, засоби та системи ППО, літаки
- подписать с Украиной договор о нейтралитете и ослабить себе санкции ( тогда в Украину не будут везти современное оружие )
- отползти , зализать раны и собраться с силой.
- через год опять начать войну ( как всегда обвинив Украину) , уничтожить массу людей и оккупировать землю
путин - международный преступник, террорист, убийца, а с такими особями переговоров не ведут в принципе.
Переговоры с путиным, даже о его капитуляции - это проиграш Украины.
Тогда никто нам не даст ни копейки на восстановление, не будет репараций и контрибуций.
Запад нам просто скажет - "Вы же договорились, у вас мир, у вас все хорошо!! Так и живите в тех руинах, говне и крови, о которых вы договорились с товарищем путиным".
И будут правы
Америка запускает дроны-камикадзе, а путин запустил в Украину ваньков-камикадзе.)))
"напрямок в НАТО, записаний в Конституції, то був піар Порошенка перед виборами і зараз ми від цього страждаєм."
ОН НЕ СДАСТСЯ.ТОГДА ЕГО ЖДЕТ СУД.
говорится в предвыборной программе Владимира Зеленского.
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/05/statja/politika/analiziruem-vypolnenie-prezidentskoj-programmy-referendum-chlenstve-nato
На тлі війни Росії підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО стала найвищою за всю історію опитувань:
86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135053/
Или опять решат за нас?
ПОПРИ ПОЛІТИКУ "ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ" НАТО.
Це дуже небезпечна заява. Небезпечна в першу чергу для майбутнього України. Адже позбавити нас шансу на членство в альянсі можемо лише ми самі.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/8/7135538/
Без членства в НАТО Україна немає шансів вижити поруч з Росією.
Taras Chornovil