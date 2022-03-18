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России за все придется заплатить и не только деньгами, но и посадкой конкретных людей, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Вопрос об ответственности России за причиненный ущерб и убийства украинцев Украина будет проводить через Международный суд ООН.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вопросы выплаты Россией репараций за причиненный ущерб и убийства украинцев, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос, который мы поднимаем на всех абсолютно форматах. Президент публично об этом говорил. Мы будем этот вопрос проводить через Международный суд ООН. Безусловно, за все придется заплатить и не только деньгами. Но и посадкой конкретных людей, совершавших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Я очень высокогуманистический человек и воспитан на основе человечности. Но за каждую слезу, за каждую каплю крови, за каждый разбитый кирпичик Россия будет платить. И сколько я буду заниматься своей работой, столько буду работать ради того, чтобы это произошло", - заявил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о санкциях против России: Ничего сложнее истории со SWIFT не было - пришлось идти на запрещенный в дипломатии прием
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Топ комментарии
+16
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18.03.2022 14:58
+12
Рашку нужно развалить до размеров Московии . Раз и навсегда . В противном случае она опять теми же деньгами подкупит всех чиновников и начнётся старая кровавая свистопляска . Ибо те деньги которая она будет платить пострадавшим будут разворованы нашими коррумпированными чинушами .
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18.03.2022 15:00
+8
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 15:01
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18.03.2022 14:58 Ответить
Посадкою на палю?
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18.03.2022 14:59 Ответить
Так они и рады. Они же хотели в сталинский совок.
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18.03.2022 14:59 Ответить
они рады, но окружающие недовольны
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18.03.2022 15:03 Ответить
мордор відповість до зустрічі зеленського і ху№ла чи після?
Тільки сильна Україні та її армія, за підтримки міжнародної спільноти, зможуть змусити мордор відпости за всі ті злочини, які вже скоїні і ще будуть скоїні протягом цієї війни.
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18.03.2022 15:00 Ответить
Рашку нужно развалить до размеров Московии . Раз и навсегда . В противном случае она опять теми же деньгами подкупит всех чиновников и начнётся старая кровавая свистопляска . Ибо те деньги которая она будет платить пострадавшим будут разворованы нашими коррумпированными чинушами .
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18.03.2022 15:00 Ответить
та як посадите , коли ви з ****** домовляєтесь
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18.03.2022 15:00 Ответить
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 15:01 Ответить
Конечно, но только через повешивание
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18.03.2022 15:01 Ответить
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
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18.03.2022 15:03 Ответить
После международного трибунала, сделать гирлянды из военных преступников рашки на улицах непобедимой Украины с онлайн трансляцией на весь мир.
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18.03.2022 15:03 Ответить
за донбац заплатили?
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18.03.2022 15:05 Ответить
Нізащо вони ніколи не платити і не будуть, навіть не починайте ці казки...
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18.03.2022 15:21 Ответить
Хтось їх буде питати? Майже все їх бабло за кордоном.
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18.03.2022 15:23 Ответить
Ядерна зброя у расєї і готова до використання, яке бабло, лумпаку...)))
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18.03.2022 15:27 Ответить
Тюремный срок для кремлевских палачей и и их подпевал из раша СМИ? Так не должно быть. Кто не сожрет цианид как Геббельс, кто не пустит себе пулю в лоб как Гитлер, Должны висеть , как Риббентроп
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18.03.2022 15:41 Ответить
у 1721 році Петро перший видумав якіхось русських
Треба повернутись до реальності
немає такої землі на теренах РФ,
тож немає такої націі
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18.03.2022 15:51 Ответить
 
 