России за все придется заплатить и не только деньгами, но и посадкой конкретных людей, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вопрос об ответственности России за причиненный ущерб и убийства украинцев Украина будет проводить через Международный суд ООН.
Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вопросы выплаты Россией репараций за причиненный ущерб и убийства украинцев, передает Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос, который мы поднимаем на всех абсолютно форматах. Президент публично об этом говорил. Мы будем этот вопрос проводить через Международный суд ООН. Безусловно, за все придется заплатить и не только деньгами. Но и посадкой конкретных людей, совершавших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Я очень высокогуманистический человек и воспитан на основе человечности. Но за каждую слезу, за каждую каплю крови, за каждый разбитый кирпичик Россия будет платить. И сколько я буду заниматься своей работой, столько буду работать ради того, чтобы это произошло", - заявил глава МИД.
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Тільки сильна Україні та її армія, за підтримки міжнародної спільноти, зможуть змусити мордор відпости за всі ті злочини, які вже скоїні і ще будуть скоїні протягом цієї війни.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Треба повернутись до реальності
немає такої землі на теренах РФ,
тож немає такої націі