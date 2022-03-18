"Европейский путь Украины начался", - фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявила, что европейский путь Украины уже начался.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
"Я заверила президента Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, устойчивости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", - написала она.
Ожидалось, что президенты Еврокомиссии и Украины обсудят процедуру движения до получения статуса кандидата, включая предоставление Украине опросника, являющегося этапом на этом пути.
Фон дер Ляйен также сообщила о выделении 2-го транша макрофинансовой помощи Украине в размере около 300 миллионов евро.
"Эти деньги сейчас нужны смелым людям Украины. Они поддержат финансы страны, поскольку эта дурацкая война все еще продолжается", - подчеркнула она.
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А військові втрати то ж не заради вступу, а заради незалежності нашої країни.
Если эти экстрасенсы будут с оружием в руках выпуская проклятую очередь в лаптеногого кацапа то думаю они ошиблись не сказав что в трое.
На теріторіях же кореного фіно-угорського населення, мають бути відновленні національні фіно-угорські держави тих етносів, котри жили там до їхнього поневолення кацапією.
Грузія готова? Там же ж зараз навчання в рамках НАТО. ***** озвірів
ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ
Теперь раша внедряет в сознание НАТО , что если оно закроет небо ,
ТО ХУТИН НАПАДЕТ
Причем эту мысль проводят немецкие бизнесмены , которые боятся потерять доходы от работы с рашей ,
‼️‼️‼️ХУТИН НА СТРАНЫ НАТО ВСЕ РАВНО НАПАДЕТ , если они его сейчас не уничтожат
Хех. Таки війна, а не конфлікт?
тогда мешала экономика, никто не хотел связываться с нищим постсовком
Нам, якщо й створювати якийсь союз, то, окремий, власний. З центральноєвропеськими країнами. З власною, колективною системою безпеки. За підтримки тих же таки Штатів, Великобританії тощо.
А от куди нам треба вступати, й негайно - так це в НАТО. Обов'язково. А ще максимально укріплювати власні збройні сили. А також - тотально, підкреслюю, тотально озброювати населення. І збройові закони - як в Техасі чи Вермонті. Це єдина гарантія нашої безпеки (заразом, вартувало б подумати й про відновлення ядерного статусу). ЄС же - нам цього зробити не дасть. Жодного пункту, нормально. ЄС максимально роззброюється та роззброює своїх громадян і поступово перетворюється на поліцейську структуру. Такої Європи, що була після Другой Світової війни, чи, хоча б, тридцять років тому, коли розвалився "совок" - вже нема. І якою нас спокушали на тлі у"обишного "совка" та нашої власної розрухи 90-х. Та Європа - примара у нашій уяві.
Теперішня Європа, значною мірою, стараннями лівих - вже деградує, старіє, вимирає, занурюється сама в тотальну корупцію й розвал. Просто її корінне населення ще не повністю та недостатньо деградувало та розчинилось серед навали зайд, котрим та Європа повністю ненависна та чужа.
Що нам треба від ЄС зараз, так це, можливо, включення до Шенгенської зони та розширення яйнайбільше квот для наших товарів, скасування мит для них. Це так.
Ну і "план Маршала" для України - його можна ухвалити й без включення України для ЄС. Легко. За бажання. Умови для потужних інвестицій ті самі - радикальне зниження усіх податків, спрощення податкової системи та прозора чітка й зрозуміла робота судової системи. І це, за нас, ніякий ЄС ніколи не зробить. Самі. Все самі. Досить вже того інфантилізму та другорядності, упослідженості, коли ми думаємо, що якийсь "добрий цар", чи "партія", чи "бюрократи з ЄС" за на с це зроблять.