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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Европейский путь Украины начался", - фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС

ляєн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявила, что европейский путь Украины уже начался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Я заверила президента Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, устойчивости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", - написала она.

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Ожидалось, что президенты Еврокомиссии и Украины обсудят процедуру движения до получения статуса кандидата, включая предоставление Украине опросника, являющегося этапом на этом пути.

Фон дер Ляйен также сообщила о выделении 2-го транша макрофинансовой помощи Украине в размере около 300 миллионов евро.

"Эти деньги сейчас нужны смелым людям Украины. Они поддержат финансы страны, поскольку эта дурацкая война все еще продолжается", - подчеркнула она.

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Зеленский Владимир (20266) членство в ЕС (1002) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Топ комментарии
+13
8 лет украинцев уговаривали не качать лодку АТО ХУТИН НАПАДЕТ
ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ
Теперь раша внедряет в сознание НАТО , что если оно закроет небо ,
ТО ХУТИН НАПАДЕТ
Причем эту мысль проводят немецкие бизнесмены , которые боятся потерять доходы от работы с рашей ,
‼️‼️‼️ХУТИН НА СТРАНЫ НАТО ВСЕ РАВНО НАПАДЕТ , если они его сейчас не уничтожат
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18.03.2022 14:13
+10
Екстрасенси говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світі і її територія збільшиться у двічі.
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18.03.2022 14:11
+7
Ок. Крок у вірному няпрямку ✊🇺🇦
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18.03.2022 14:08
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Ок. Крок у вірному няпрямку ✊🇺🇦
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18.03.2022 14:08 Ответить
Надеюсь и верю. Какой ценой, конечно, но пути назад нет.
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18.03.2022 14:09 Ответить
А якою ціною? Ми ще нічого не зробили для вступу. Суди все ще продажні, влада корумпована. Армія радує... козаки та патріоти.
А військові втрати то ж не заради вступу, а заради незалежності нашої країни.
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18.03.2022 14:20 Ответить
Я имела ввиду, что из-за войны на нас внимание обратили в ЕС. И то, только после 24 февраля.
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18.03.2022 17:39 Ответить
"Європейський шлях" - почнеться лише після того, як олігархічну підарву прибиремо з країни, що грабує через офшори, не платить податки, та розводить схематози й коррупцію на всіх рівнях держави! Нажаль, поки що, змін нема.
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18.03.2022 17:17 Ответить
шо, германцы уже не против?
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18.03.2022 14:10 Ответить
То ми на початку шляху, на якому купа лежачих поліцейських у вигляді деяких країн
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18.03.2022 14:13 Ответить
Екстрасенси говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світі і її територія збільшиться у двічі.
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18.03.2022 14:11 Ответить
Це німецькі екстрасенси говорять?
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18.03.2022 14:18 Ответить
одна бабка казала коло під'їзду..шо тріпера нема
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18.03.2022 14:22 Ответить
Там одни экстрасенсы обматывают без 5 минут трупы в колорадские обереги орков!
Если эти экстрасенсы будут с оружием в руках выпуская проклятую очередь в лаптеногого кацапа то думаю они ошиблись не сказав что в трое.
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18.03.2022 14:32 Ответить
і разом з територіями приєднаються орки, котрі будуть голосувати за януковичеподібних
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18.03.2022 15:46 Ответить
Приєднаються? Хіба що території, де, до того, було переважно українське населення. Через років 20-40, після дерусифікації, українізації, люстрації та виконання купи ПДЧ для вступу. Та й то, перші років 15-20 там, напевне, має керувати військова адміністрація.
На теріторіях же кореного фіно-угорського населення, мають бути відновленні національні фіно-угорські держави тих етносів, котри жили там до їхнього поневолення кацапією.
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18.03.2022 17:10 Ответить
"Если Грузия откажется предоставить российским инспекторам доступ к американским биолабораториям на своей территории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар", - ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Грузія готова? Там же ж зараз навчання в рамках НАТО. ***** озвірів
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18.03.2022 14:11 Ответить
Так по процедурі - спочатку у НАТО, а потім в ЄС
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18.03.2022 14:11 Ответить
Хто визначив?
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18.03.2022 14:21 Ответить
Нужно 100 кацапов завалить в честь этого!
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18.03.2022 14:13 Ответить
Принести у жертву Бандері 😌👍
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18.03.2022 14:16 Ответить
Мы европейская нация !
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18.03.2022 14:13 Ответить
В цьому немає жодних сумнівів !
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18.03.2022 14:17 Ответить
Коли путинойд Здохне як же себе буде поводити лавров коняка напевно буде як проститутка "та яж нехотiв"
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18.03.2022 14:13 Ответить
8 лет украинцев уговаривали не качать лодку АТО ХУТИН НАПАДЕТ
ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ
Теперь раша внедряет в сознание НАТО , что если оно закроет небо ,
ТО ХУТИН НАПАДЕТ
Причем эту мысль проводят немецкие бизнесмены , которые боятся потерять доходы от работы с рашей ,
‼️‼️‼️ХУТИН НА СТРАНЫ НАТО ВСЕ РАВНО НАПАДЕТ , если они его сейчас не уничтожат
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18.03.2022 14:13 Ответить
На думку приходить знаменитий вислів Черчілля.
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18.03.2022 14:20 Ответить
Довольно любопытно Ванга высказалась и о международной роли Украины. Так, в дневнике деда Гошо, записывавшего откровения пророчицы, отмечено: Бабка (Ванга. - Ред.) говорила, что Украина … станет главной среди пяти стран.
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18.03.2022 14:17 Ответить
Относительно жизни простых украинцев Ванга предсказывала: После долгих-предолгих трудностей люди, наконец, заживут очень хорошо, поскольку для Украины должны наступить чудесные времена, говорится в предсказаниях Ванги.
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18.03.2022 14:17 Ответить
ви вангіст чи вангуролог?
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18.03.2022 14:25 Ответить
Я в це все не вірю, але таке пишуть в інеті.
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18.03.2022 15:20 Ответить
Не прошло и 30 лет...
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18.03.2022 14:17 Ответить
"... оскільки ця безглузда війна все ще триває", - наголосила вона. Джерело:
Хех. Таки війна, а не конфлікт?
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18.03.2022 14:18 Ответить
Сколько можно быть "в начале пути"? В 2013-м были в начале пути, сейчас - тоже в начале пути. Такое впечатление, что украинцы - хомячки в колесе. Я умру от старости скоро, а мы всё в начале пути, ****!
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18.03.2022 14:23 Ответить
свет в конце тонеля
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18.03.2022 14:26 Ответить
я помню эти обещания еще с 90-х

тогда мешала экономика, никто не хотел связываться с нищим постсовком
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18.03.2022 15:48 Ответить
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18.03.2022 14:27 Ответить
Kak kandidat ES uze budete polucat pomoc dengami ot ES postojano .Eto ne kredit ix nenado budet vernut
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18.03.2022 14:29 Ответить
фріци і жабоїди на довгій дорозі турків до ЄС до сьогоднішнього дня по вказівці "хутіна" ставлять блокпости і не пропускають турка в ЄС., то на шляху Укрїни всілякі прорашистські диверсанти німецькі шольци з французькими макаронами і угорськи всеріятами ,будуть цілі мінні поля організовувавти.лиш би не допустити Україну в ЄС.
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18.03.2022 15:17 Ответить
Сколько там Турцию по этом шляху уже водят, больше 30 лет? Хотелось бы верить конечно, но пока отношусь очень скептически из-за позиции некоторых политиков Германии и Франции которых Путлер прикармливал десятилетия. Будет хорошо если хотя бы отстроить разрушенное рашистами помогут.
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18.03.2022 15:54 Ответить
За всієї поваги, я не дуже то й бажаю до того ЄС. Щоби якийсь Брюсель нам диктував - як жити, як дихати, як, пардон, п"рдіти, і в якій позі займатися коханням із жінкою, чи взагалі - з жінкою? Вже надивилися, як вони намагаються весь час викручувати руки тій же самій Чехії, чи Польщі. Так в Польщі, хоча б, є національний уряд, котрий відстоює інтереси своєї країни. А в нас? Ми з таким трудом, з такої кров'ю виборсуємся з одного "совка", щоб вляпатися в інший? Коли притомні країни з нього виходять? Нащо? Щоби нами керували німці з французами? Дякую. НЕ треба.
Нам, якщо й створювати якийсь союз, то, окремий, власний. З центральноєвропеськими країнами. З власною, колективною системою безпеки. За підтримки тих же таки Штатів, Великобританії тощо.
А от куди нам треба вступати, й негайно - так це в НАТО. Обов'язково. А ще максимально укріплювати власні збройні сили. А також - тотально, підкреслюю, тотально озброювати населення. І збройові закони - як в Техасі чи Вермонті. Це єдина гарантія нашої безпеки (заразом, вартувало б подумати й про відновлення ядерного статусу). ЄС же - нам цього зробити не дасть. Жодного пункту, нормально. ЄС максимально роззброюється та роззброює своїх громадян і поступово перетворюється на поліцейську структуру. Такої Європи, що була після Другой Світової війни, чи, хоча б, тридцять років тому, коли розвалився "совок" - вже нема. І якою нас спокушали на тлі у"обишного "совка" та нашої власної розрухи 90-х. Та Європа - примара у нашій уяві.
Теперішня Європа, значною мірою, стараннями лівих - вже деградує, старіє, вимирає, занурюється сама в тотальну корупцію й розвал. Просто її корінне населення ще не повністю та недостатньо деградувало та розчинилось серед навали зайд, котрим та Європа повністю ненависна та чужа.
Що нам треба від ЄС зараз, так це, можливо, включення до Шенгенської зони та розширення яйнайбільше квот для наших товарів, скасування мит для них. Це так.
Ну і "план Маршала" для України - його можна ухвалити й без включення України для ЄС. Легко. За бажання. Умови для потужних інвестицій ті самі - радикальне зниження усіх податків, спрощення податкової системи та прозора чітка й зрозуміла робота судової системи. І це, за нас, ніякий ЄС ніколи не зробить. Самі. Все самі. Досить вже того інфантилізму та другорядності, упослідженості, коли ми думаємо, що якийсь "добрий цар", чи "партія", чи "бюрократи з ЄС" за на с це зроблять.
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18.03.2022 17:14 Ответить
 
 