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Заключение Еврокомиссии по членству Украины в ЕС будет готово через несколько месяцев, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,євросоюз,європа

Заключение Европейской комиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"У него был предметный разговор с Президентом ЕК фон дер Ляен. Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев", - написал он.

Зеленский отметил, что Украина и Еврокомиссия совместно двигаются к своей стратегической цели.

Также читайте: Чтобы остановить войну, санкций недостаточно, нужны поставки оружия, - еврокомиссар
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Топ комментарии
+13
Працюй далі, Зєля, тисни, дзвони, пиши, кричи ! Може потім ми тебе вибачимо. Дій, курва!
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18.03.2022 14:23
+6
В четвертый раз 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского разбила русскую понтонную переправу на одном и том же месте.
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18.03.2022 14:34
+5
Типа дали "себе" нам пару месяцев для завершения войны и что из этого выйдет.посмотрят?
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18.03.2022 14:25
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Працюй далі, Зєля, тисни, дзвони, пиши, кричи ! Може потім ми тебе вибачимо. Дій, курва!
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18.03.2022 14:23 Ответить
Нашо нам вибачання шведів?
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18.03.2022 14:28 Ответить
Все сказав ? Ну то йди посери деінде ще
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18.03.2022 14:37 Ответить
он такой же швед как и мы - сидит где-то под Познанью и строчит как из пулемета заняться же нечем больше
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18.03.2022 14:38 Ответить
Нехай так, аби тобі не свербіло
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18.03.2022 14:40 Ответить
ну ты и упоротый лосяра
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18.03.2022 14:40 Ответить
В мене й батько такий 😘
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18.03.2022 14:44 Ответить
Поганий в тебе батько що так тебе виховав
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18.03.2022 17:04 Ответить
Путин никуда не поедет, т.к. много желающих его завалить. Если он еще действительно жив. Его стол в 20м ни в один самолет не влезет.
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18.03.2022 14:23 Ответить
Типа дали "себе" нам пару месяцев для завершения войны и что из этого выйдет.посмотрят?
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18.03.2022 14:25 Ответить
Так немцы же уже сказали что против
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18.03.2022 14:25 Ответить
Зі Свіфтом було так само, все може дуже швидко змінитись...
Хоча, мене це не дивує, німці народ практичний.
Варто було б запитати у нинішньоі влади, чи вона за своєї каденції бодай-що зробила, щоб відповідь була позитивною...
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18.03.2022 14:31 Ответить
Так свифт работает.там только часть банков отключили.я бы это назвал технической проверкой.они не могут его полностью отключить пока закупают энергоносители .
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18.03.2022 14:35 Ответить
согласен, отключили только 7, кажется, банков.
Но перед этим речь об отключении вообще не шла...
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18.03.2022 14:42 Ответить
Сами же нвропейцы гадят на свои же ценности, благодаря которым они достигли нынешнего уровня жизни и свободы...
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18.03.2022 14:27 Ответить
Ахаха, ахаха, ахахахахахах.......... 🤣 Несколько месяцев... АХАХАХАХАХАХАахахахахааХАХАХАахаххаха.... 🤣🤣🤣
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18.03.2022 14:28 Ответить
Зазвичай це роки. Нічого смішного не бачу
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18.03.2022 14:30 Ответить
Зазвичай у нас не було повномасштабної війни. Ось це було зазвичай. 😃
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18.03.2022 14:31 Ответить
Думаю, німців хвилює не народ Украіни, швидше, еліти та система влади.
Війну ми виграємо, але Єросоюзу доведеться брати нас до себе з усім гімном, яке нікуди не подінеться.
А вони цього не хочуть...
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18.03.2022 14:34 Ответить
інакше доведеться брати до себе ********** танки на вулицях своїх містечок
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18.03.2022 15:36 Ответить
Опять началась одна и та же *****, как всегда. ПОШЛА ОНА НА *** ЭТА ****** ЕВРОПА.

Не зря Англичане, послали их *****, и вышли с Евросоюза. Посмотрели на этих ********* ~ Евросоюз, и сказали: С вами каши не сварить.
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18.03.2022 15:19 Ответить
Европейцы как ужи на сковородке !!

могли бы и за неделю все согласовать !!!
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18.03.2022 14:33 Ответить
Це неможливо
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18.03.2022 14:38 Ответить
Це політичне рішення, шо там неможливого?
Перехідний період може тягнутися місяцями/роками, але рішення можна озвучити хоч сьогодні!
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18.03.2022 15:37 Ответить
Якого дива?
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18.03.2022 15:13 Ответить
В четвертый раз 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского разбила русскую понтонную переправу на одном и том же месте.
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18.03.2022 14:34 Ответить
місяців????? в нас зараз є місяці?????

може вони скажуть ще років?

вони знущаються?
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18.03.2022 14:36 Ответить
Да шо ш ви так розігналися, тпру ряба, стий ! Та нам, напевно, вже той-во, мо й не треба ... Нам досить важко , а тут ще вам памперси міняти прийдеться ...
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18.03.2022 14:36 Ответить
Европейські бюрократи страхуються,тоість їм потрібна така собі пауза подивитись на перебіг війнии,піда..и !!!
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18.03.2022 14:37 Ответить
Кілька? Це скільки? Один чи одинадцять?
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18.03.2022 14:43 Ответить
декілько місяців - це знову не точна гарантія...
декілько місяців у наш військовий час - це як роки...
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18.03.2022 14:44 Ответить
Это тактика раши - оттягивать вопросы и пытаться их за это время дискредитировать
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18.03.2022 14:45 Ответить
якщо не допоможуть закрити небо в Україні, то за декілька місяців постане питання про прийняття Європи в складі рашки.
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18.03.2022 14:45 Ответить
Да заспокойтесь ви вже зі своїм небом.
Ви б, хоч почитали, що це значить на практиці. Ніхто не закриє ніяке небо, навіть якщо сильно захоче. Тому, що це неможливо зробити в Україні технічно без 3 світової війни.
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18.03.2022 14:57 Ответить
то хоч би літаки та ПВО надавали
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18.03.2022 15:01 Ответить
О! Оце правильне поставлене питання.
Потрібно надати Україні літаки, та системи ППО/ПРО, але з останніми також не все так просто.
Тому що, нам потрібні саме радянські системи, типу С-300, бо України не має часу навчатись працювати, а цих систем в союзників НАТО не так і багато, а ще точніше кажучи, не багато країн НАТО де вони залишились на озброєнні, і якби це цинічно не звучало, але кожна країна в першу чергу, піклується про свою безпеку. Ось скажи, тільки чесно, поклавши руку на серце. Змоделюємо ситуацію, Якби Росія взяла і напала на Болгарію, або Словаччину, а НАТО відмовилось би виконувати ст.5.
Словаччина, та Болгарія звернулись би до України: "У нас війна, нас бомбить авіація. Віддайте нам всі свої системи ППО - "буки", та "С-300". Як думаєш відреагувала б Україна? Віддали б? Якщо розумієш, що наступною жертвою можеш стати ти! Ось так і Болгарія та Словаччина, вони хочуть 100% гарантії ввід США, що в разі передачі своєї зброї, отримають за це американські системи ППО. І не просто отримають, а негайно отримають.
США ніяк не можуть нам передати нам свої: THAAD, Patriot, тому що як я вже писав раніше, для цього потрібно навчатись. Єдиний гіпотетичний варіант - це якщо американські військові заходять в Україну, разом з умовним Patriot. Але на щастя, чи в даному випадку нажаль; США - це не Росія. А Україна не член НАТО і не має на своїї території військових баз США. А значить, що введення військових США в Україну, потрібно протягнути через конгрес та Сенат США. Все це якось, потрібно пояснити простим американцям, бо "їх там нет" не вийде.
Моделюємо далі: В результаті військових дій в Україні, у нас гинут американці. Ось і все - США, як мінімум змушені бути вступити у війну і ймовірно, скоріш за все їх основні союзники - Великобританія. "Локальна" війна Росії з Україною, поступово переходить в 3 світову.
І не потрібно писати, хто буде на стороні Росії. У разі, якщо ми прийдемо до такого сценарію, то 80-90%, що на стороні Росії Буде Китай, якому не потрібна гегомонія США, та повне знищення Росії. Китаю потріен вассал, сировинний додаток, але не повне знищення Росії, особливо, якщо це знищення дуже суттєво посилить США, ще один потенційний союзник Росії - це Північна Корея. Ось вам і 3 світова, зруйновані 10 країн світу, міллійони, якщо не десятки міллійонів жертв, повністю зруйнована світова єкономіка.
Але це ще, самий оптимістичний (для людства варіант), тому що зараз не 1939 рік, а 2022. США, Великобританія, Китай, Росія, Північна Корея - це все ядерні держави! У кожній, підкреслюю у кожній з цих держав вистачить ядерних ракет, щоб на цій планеті довгі сотні, а можливо і тисячі років не було жодного біологічного життя.
Це ж саме, стосується і в разі гіпотетичного закриття неба над Україною. Шоб повноцінно закрити небо на такій великій территорії, порібно, щоб американські/британські/натовські, чи якісь інші країни прислали в Україну свої винищувачі, (F-15, F-35), своїх пілотів, та почали контролювати повітряний простір України, і в разі виявлення російських винищувачів, почали їх збивати. Припустимо, що росіяни збивають американський літак, та гине американський пілот. Ну от і все... Читай передостанній абзац.
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18.03.2022 15:43 Ответить
знаєш чого монголотатари розбили Київську Русь - бо кожне князівсто думало про себе.
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18.03.2022 15:46 Ответить
третя світова і хто учасники? хто на стороні параши?
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18.03.2022 15:05 Ответить
Білорусь
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18.03.2022 15:39 Ответить
НАТО боїться Білорусі?!
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18.03.2022 15:41 Ответить
ЄС збирається висновок надати за кілька місяців, при тому знають, що у нас повний треш зі судами, реформами і корупція ввід верху до низу. Тому що може змінитися за цей військовий час...
Дайте народу України не просто надію, а і шанс в такий складний час. Люди будуть знати, що перемога України у війні - це перемога всього ЄС над Мордором.
Підпишіть той клятий папірець навіть, якщо це і процедурно не правильно!
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18.03.2022 14:53 Ответить
це вірно, бюрократи хренові
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18.03.2022 15:00 Ответить
він буде позитивним. посмертно
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18.03.2022 15:52 Ответить
За всієї поваги, я не дуже то й бажаю до того ЄС. Щоби якийсь Брюсель нам диктував - як жити, як дихати, як, пардон, п"рдіти, і в якій позі займатися коханням із жінкою, чи взагалі - з жінкою? Вже надивилися, як вони намагаються весь час викручувати руки тій же самій Чехії, чи Польщі. Так в Польщі, хоча б, є національний уряд, котрий відстоює інтереси своєї країни. А в нас? Ми з таким трудом, з такої кров'ю виборсуємся з одного "совка", щоб вляпатися в інший? Коли притомні країни з нього виходять? Нащо? Щоби нами керували німці з французами? Дякую. НЕ треба.
Нам, якщо й створювати якийсь союз, то, окремий, власний. З центральноєвропеськими країнами. З власною, колективною системою безпеки. За підтримки тих же таки Штатів, Великобританії тощо.
А от куди нам треба вступати, й негайно - так це в НАТО. Обов'язково. А ще максимально укріплювати власні збройні сили. А також - тотально, підкреслюю, тотально озброювати населення. І збройові закони - як в Техасі чи Вермонті. Це єдина гарантія нашої безпеки (заразом, вартувало б подумати й про відновлення ядерного статусу). ЄС же - нам цього зробити не дасть. Жодного пункту, нормально. ЄС максимально роззброюється та роззброює своїх громадян і поступово перетворюється на поліцейську структуру. Такої Європи, що була після Другой Світової війни, чи, хоча б, тридцять років тому, коли розвалився "совок" - вже нема. І якою нас спокушали на тлі у"обишного "совка" та нашої власної розрухи 90-х. Та Європа - примара у нашій уяві.
Теперішня Європа, значною мірою, стараннями лівих - вже деградує, старіє, вимирає, занурюється сама в тотальну корупцію й розвал. Просто її корінне населення ще не повністю та недостатньо деградувало та розчинилось серед навали зайд, котрим та Європа повністю ненависна та чужа.
Що нам треба від ЄС зараз, так це, можливо, включення до Шенгенської зони та розширення яйнайбільше квот для наших товарів, скасування мит для них. Це так.
Ну і "план Маршала" для України - його можна ухвалити й без включення України для ЄС. Легко. За бажання.
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18.03.2022 16:51 Ответить
Трусливые еврочинуши и подумать не могут, что ужасный мордор скоро падёт, отсчёт идёт на недели, а не месяцы. В барыжности этого мира есть и плюсы, он не может долго терпеть убытки, если цена вопроса - смерть одного тирана!
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18.03.2022 17:03 Ответить
 
 