"Закройте небо!": во Львове состоялась акция в память об убитых захватчиками украинских детях. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во Львове почили память безжалостно убитых российским оккупантами 109 украинских детей.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
"Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас сами, вместо решительных действий всего остального мира, защищают небо над Украиной. Это - та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единым щитом уберечь украинских детей и подарить им будуще!"
Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной. Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях России и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо!" – написал Садовый.
Как сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 18 марта от российских бомб и обстрелов погибли 109 детей и более 130 ранены.
Пожалуйста, подождите...
давайте не втягувати НАТО в війну, бо Україна й сама повинна впоратися... та все одно ***** і суки-рашкі зомбо-какашкі не повірять що Україна сама порається...і впорається...
своя сорочка Ближче до тіла.
В 21м веке нужно ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ почти мгновенно, в течении часов или суток максимум.
Принятие и НЕ принятие в итоге решений НЕДЕЛЯМИ а то и месяцами нивелирует эти институции как действенный фактор.
Поэтому нагально создание организаций нового типа.
Я вижу это так:
Оборонный, экономический и политический союз Британия-Польша -Украина.
Страны Балтии, наверняка, к нам примкнут сразу. Чехия-Словакия--вероятно тоже.
Блок должен решать, прежде всего, оборонные задачи, но и гуманитарные тоже. (Реагирование на катаклизмы-эпидемии).
Механизм принятия решений не ВСЕОБЩИМ одобрением, а из расчёта 2 трети.
Страны, которые не вошли в 2 трети одобривших решение блока в течении некоторого крайне короткого времени автоматически выбывают из блока.
Ну, как то так.
Пишите свои предложения и уточнения.
Давайте покажем миру, как нужно жить и ДЕЙСТВОВАТЬ в современном мире.