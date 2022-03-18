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"Закройте небо!": во Львове состоялась акция в память об убитых захватчиками украинских детях. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

акція

Во Львове почили память безжалостно убитых российским оккупантами 109 украинских детей.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас сами, вместо решительных действий всего остального мира, защищают небо над Украиной. Это - та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единым щитом уберечь украинских детей и подарить им будуще!"

Закройте небо!: во Львове состоялась акция в память об убитых захватчиками украинских детях 01

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Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной. Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях России и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо!" – написал Садовый.

Как сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 18 марта от российских бомб и обстрелов погибли 109 детей и более 130 ранены.
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Топ комментарии
+9
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18.03.2022 14:31
+7
НАТО сцыт закрыть небо остаётся надеяться только на Героев Украины.
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18.03.2022 14:28
+6
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18.03.2022 14:32
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НАТО сцыт закрыть небо остаётся надеяться только на Героев Украины.
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18.03.2022 14:28 Ответить
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18.03.2022 14:31 Ответить
расися напала на Україну, бо Україна не є членом НАТО. НАТО не воює за Україну, бо Україна не є членом НАТО. Давайте не будемо вступати в НАТО, бо НАТО не воює за Україну...
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18.03.2022 14:42 Ответить
давайте не будемо вступати в НАТО, бо того вимагає *****...
давайте не втягувати НАТО в війну, бо Україна й сама повинна впоратися... та все одно ***** і суки-рашкі зомбо-какашкі не повірять що Україна сама порається...і впорається...
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18.03.2022 14:48 Ответить
Послушайте, термин "закрыть небо" означает не нажать на кнопку на пульте где-то в штабе НАТО, а создать, организовать, размесить огромное количество защитных комплексов на территории Украины. Это долго, дорого и малоосуществимо в условиях уже начавшихся боевых действий. Поэтому напоминания "закройте небо" важны, они действуют на людей на Западе, но что реально можно сделать это поставлять комплексы ПВО, чем больше, тем лучше. И это делается.
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18.03.2022 14:33 Ответить
Это достаточно просто. комплексы дальнего действия уже имеются вблизи границ. Достаточно ОБЪЯВИТЬ о том, что любая цель будет сбиваться. Кроме того, необходимо патрклирование украинской территории истребителями с той же установке - любой российский военный самолет (ракета( должен сбиваться
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18.03.2022 15:03 Ответить
НАТО боится закрыть небо так, будто пуйло не может применить тактическое ядерное оружие в Киеве уже сейчас.
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18.03.2022 14:31 Ответить
Європі байдуже, бо то не їх діти. А ************ - привід вгатити ракету. Бо там у колясках полк Азов сховався.
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18.03.2022 14:32 Ответить
Та ніхто не закриє небо,
своя сорочка Ближче до тіла.
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18.03.2022 14:32 Ответить
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18.03.2022 14:32 Ответить
тільки діти-янголи закривають наше небо... 109 Душ беневинних... вбитих Геніїв ..

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18.03.2022 14:37 Ответить
Абсолютное большинство международных институций (НАТО, ООН, ОБСЕ) создавались в период холдной войны и ментально и организационно так в прошлом веке и остались.
В 21м веке нужно ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ почти мгновенно, в течении часов или суток максимум.
Принятие и НЕ принятие в итоге решений НЕДЕЛЯМИ а то и месяцами нивелирует эти институции как действенный фактор.
Поэтому нагально создание организаций нового типа.
Я вижу это так:
Оборонный, экономический и политический союз Британия-Польша -Украина.
Страны Балтии, наверняка, к нам примкнут сразу. Чехия-Словакия--вероятно тоже.
Блок должен решать, прежде всего, оборонные задачи, но и гуманитарные тоже. (Реагирование на катаклизмы-эпидемии).
Механизм принятия решений не ВСЕОБЩИМ одобрением, а из расчёта 2 трети.
Страны, которые не вошли в 2 трети одобривших решение блока в течении некоторого крайне короткого времени автоматически выбывают из блока.
Ну, как то так.
Пишите свои предложения и уточнения.
Давайте покажем миру, как нужно жить и ДЕЙСТВОВАТЬ в современном мире.
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18.03.2022 14:40 Ответить
Сама идея создания такого динамичного блока - разумна. Детали - могут обсуждаться. ООН парализована именно невозможностью выгнать свихнувшегося лидера из состава Совета Безопасности
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18.03.2022 15:08 Ответить
Да вас почули, зара закриють, ніколи не розумів цих флеш мобів і акцій десь на місцевому рівні. Ну так візьміть зі Львова пересічіть кордон поїдьте в Брюсель і зробіть акцію під штаб-квартирою НАТО, може вас побачуть, а десь у Львові, ... да щассс!??
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18.03.2022 14:48 Ответить
А нужна ли нам третья мировая война или первая ядерная война?!
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18.03.2022 15:09 Ответить
 
 