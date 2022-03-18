"Закройте небо!": во Львове состоялась акция в память об убитых захватчиками украинских детях. ФОТО

Во Львове почили память безжалостно убитых российским оккупантами 109 украинских детей.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас сами, вместо решительных действий всего остального мира, защищают небо над Украиной. Это - та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единым щитом уберечь украинских детей и подарить им будуще!"

Читайте также: РФ использует детей для поддержки своего террорихма - Центр при СНБО

Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной. Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях России и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо!" – написал Садовый.



Как сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 18 марта от российских бомб и обстрелов погибли 109 детей и более 130 ранены.