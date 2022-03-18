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Новости За рубежомВойна в Украине
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Байден будет говорить с Цзиньпином. РФ могут умножить на ноль, - Климкин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,цзіньпін

Китай не хочет, чтобы Россия победила в войне, но боится совместной победы Украины и Запада.

Об этом пишет в телеграме бывший министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Байден поговорит с лидером Китая Си Цзиньпином. Китайцам российская война против нас уже поперек горла. Рост цен на нефть и продовольствие им совсем не нравится, они от них зависимы. Они поражены неудачами российской армии, ведь многие годы китайские офицеры учились в российских военных академиях", - пишет Климкин.

Бывший глава МИД считает, что Китай опасается победы Украины и Запада. И что именно сейчас пора договориться о будущем партнерстве между Китаем и США без России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин "недоволен" вторжением России в Украину, - директор ЦРУ Бернс

"Сегодня день, когда Россию могут умножить на ноль. Это будет не сразу, но будет. А известные шутки о юане вместо рублей уже не будут анекдотами", - добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Надеюсь договорятся
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18.03.2022 14:46
+26
Товарооборот с кацапией Китая 150 млрд баксов. С ЕС+ США 1 трлн баксов. Думаю Китай сделает правильный выбор
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18.03.2022 14:54
+19
В мене багато знайомих в Німеччині. Останнім часом спілкуюсь виключно з етнічними німцями. Вони прекрасно орієнтуються в ситуації, тому, що не дивляться рашистьських новин. Ваш колега часом не "аусзіттлер" десь із Казахстану?
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18.03.2022 15:00
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Надеюсь договорятся
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18.03.2022 14:46 Ответить
Думаєш, що китаєць не розуміє, шо якщо він його не помножить, то його помножать без Китаю і тушу ділитимуть ті, хто множив, а не ті, хто стояв. Китай розуміє, що перемир'я зі США краще, ніж лишитися в коаліції з Еритреєю, Венесуелою, Білоруссю та КНДР... Китай зараз може виторгувати у США непоганого коржика.
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18.03.2022 15:07 Ответить
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18.03.2022 16:10 Ответить
А можуть не помножити, не треба поперед батька...
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18.03.2022 14:47 Ответить
а пуйла поділять на нескінченність
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18.03.2022 14:48 Ответить
Продифернціюють на частини.
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18.03.2022 14:54 Ответить
головне щоб з собою взяли великі миски і ножі з виделками, "тушку" ділити
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18.03.2022 14:49 Ответить
Договориваются о разделе территорий рашки, после того, как она исчезнет с карты мира .
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18.03.2022 14:51 Ответить
Мова йдеться не про територію. ******* війни не обов'язково закінчуються захопленням територій, швидше, навпаки. Мова про економіку. І ці дядьки будуть домовлятись не про поділ території, а про поділ ресурсів переможеної сторони.
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18.03.2022 14:56 Ответить
А демографічну проблему, інвалідів, пенсіонерів, убиту екологію лишуть вставатєлям з колєнєй. Їм не звикати в гімні виживати.
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18.03.2022 15:08 Ответить
Чувствую, скоро в отдельных районах кацапстана снова настанет коммунизм... только китайский.
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18.03.2022 14:53 Ответить
Товарооборот с кацапией Китая 150 млрд баксов. С ЕС+ США 1 трлн баксов. Думаю Китай сделает правильный выбор
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18.03.2022 14:54 Ответить
Это показатели еще до вторжения в Украину. К тому же в основном экспортировали газ, нефть + ископаемые. В России нет никаких уникальных технологий чтобы предложить Китаю. А сейчас, когда парашка обложена санкциями многие ее производства не смогут нормально функционировать.
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18.03.2022 15:22 Ответить
..и соответственно покупать кетайское барахло тоже не смогут
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18.03.2022 15:43 Ответить
Ivan Semyonov


@Sem7ser

·
16 мар.



Разговаривал сегодня с одним немецким коллегой. Им по немецкому телевидению рассказали, что бомбардировка роддома в Мариуполе была постановкой и у беременной женщины на носилках видна подушка вместо живота. Вот такая вот в Германии свободная журналистика. Зиг хайль.
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18.03.2022 14:54 Ответить
В мене багато знайомих в Німеччині. Останнім часом спілкуюсь виключно з етнічними німцями. Вони прекрасно орієнтуються в ситуації, тому, що не дивляться рашистьських новин. Ваш колега часом не "аусзіттлер" десь із Казахстану?
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18.03.2022 15:00 Ответить
Это неправда. Скорее всего ваш коллега смотрит Раша Тудей Germany.
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18.03.2022 15:02 Ответить
Один из вертолетов российских агрессоров, который подбили Вооруженные силы Украины, имел надпись «На Берлин».
Фото опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Перешлите эти фотографии канцлеру Шольцу и вообще всем немцам, пусть посочувствуют», - написал Антон Геращенко.
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18.03.2022 15:08 Ответить
Это, конечно, ужас, но если б вы знали, сколько у нас в Германии рашистов, думаю, не меньше, чем в самой рф.... это все переселенцы из рф или прочего снег, в основном у них всех путинизм головного мозга, вызванный просмотром раша тв
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18.03.2022 15:18 Ответить
Кстати среди них немало людей с высшим образованием
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18.03.2022 15:23 Ответить
Немцы в общем то разбирается, что тут происходит. Ваш коллега в телике наверное Раша Тудей врубил. У сестры друга муж тоже немец. Живут они а Ганновере и про происходящее тут довольно хорошо информированы. Муж сестры назвал ***** фашистом ещё несколько лет назад.
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18.03.2022 15:52 Ответить
только бы договорились - здесь никогда не знаешь как Китай повернется
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18.03.2022 14:56 Ответить
"мощь" кетая точно также переоценена как и расеянская
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18.03.2022 15:45 Ответить
Среди аккредитованных зарубежных журналистов которые освещают войну со стороны педирации есть китайские "журналисты" сейчас они работают под Мариуполем. Отгадайте на РАЗ-ДВА какие китайские ведомства они на самом деле представляют и какие отчеты шлют в центр.
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18.03.2022 14:57 Ответить
Америке ввести эмбарго против россии. Европе ввести эмбарго против россии. Си Цзиньпину не дать помочь!
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18.03.2022 15:01 Ответить
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18.03.2022 15:02 Ответить
Те що Україну ********** не взяти зрозуміло було всім ще до війни, окрім ***********, який живе на зворотному боці Місяця.
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18.03.2022 15:06 Ответить
И что ему пообещал Байден....... всю Сибирь или только часть
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18.03.2022 15:14 Ответить
Ой як буде чудово як що таки Китай з Америкою "зійдуться десь по середині" .... ой чудово.... тримаємо кулаки!✊,🤞.
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18.03.2022 15:22 Ответить
Екстрасенси говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світі і її територія збільшиться у двічі.
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18.03.2022 15:22 Ответить
вони протупили треба було взяти третім Зеленського. Вже б війна закінчилася бо ***** б вмерло одразу від *******
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18.03.2022 15:30 Ответить
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18.03.2022 16:19 Ответить
Якщо в Україні буде все добре, то Україна збільшить поставки в Китай сільськогосподарської продукції в рази.

Також Україні будуть дуже потрібні китайські будівельні послуги в відбудові України, а це мільярди доларів.
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18.03.2022 15:33 Ответить
кетайські будівельні послуги Україні нах не впали! бо вони завжди йдуть у копмлекті з кетайськими працівниками. а потім ти їх звідси не витравиш як тарганів!
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18.03.2022 15:47 Ответить
В нас працівників не вистачить, чи ви хочете відбудовувати 10 років.
В нас одну школу будують 5-ть років.
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18.03.2022 19:35 Ответить
Україна ніколи не була і не буде загрозою в будь який сфері для Китаю.
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18.03.2022 15:36 Ответить
Українці до війни просто штурмували Аліекспрес своїми покупками, але на жаль після ганебного нападу Росії ці покупки зупинились.
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18.03.2022 15:40 Ответить
Так после закрытия Российского пространства перевозки с китайских интернет-магазинов схлопнулись для всей Европы. Пока найдёт обходный путь, ничего не будет. А чтобы заказать что-то оттуда в будущем - посмотрим на что согласится.
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18.03.2022 16:08 Ответить
Ага, тільки от, Сибір, та Далекий Схід українці освоювали. Та й зараз багато живе там. Така от зла іронія долі. Хоч і зросійщені вже, і багато хто, в армії пуйла воюють проти нас. диявольщина.
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18.03.2022 16:25 Ответить
Ага, Китай то така чума - ще гірша за Росію. Шкода, що Україна зараз перемелює російське войско - краще б вони перемелювали одне одного з Китаєм. Бо коли піде Китай, знову нам же доведеться ту сарану зупиняти, дай Боже, хоча б на Уралі. Щоби нас біженцями з мокшандії не змело, доведеться заходити на касабію і брати окремі теріторії під свій контроль, створювати буферні зони, протекторати. Не самим звичайно.
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18.03.2022 16:18 Ответить
Аби так і сталось
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18.03.2022 17:44 Ответить
 
 