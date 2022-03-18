Байден будет говорить с Цзиньпином. РФ могут умножить на ноль, - Климкин

Китай не хочет, чтобы Россия победила в войне, но боится совместной победы Украины и Запада.

Об этом пишет в телеграме бывший министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Байден поговорит с лидером Китая Си Цзиньпином. Китайцам российская война против нас уже поперек горла. Рост цен на нефть и продовольствие им совсем не нравится, они от них зависимы. Они поражены неудачами российской армии, ведь многие годы китайские офицеры учились в российских военных академиях", - пишет Климкин.

Бывший глава МИД считает, что Китай опасается победы Украины и Запада. И что именно сейчас пора договориться о будущем партнерстве между Китаем и США без России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин "недоволен" вторжением России в Украину, - директор ЦРУ Бернс

"Сегодня день, когда Россию могут умножить на ноль. Это будет не сразу, но будет. А известные шутки о юане вместо рублей уже не будут анекдотами", - добавил он.