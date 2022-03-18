Путин будет угрожать Западу применением ядерного оружия в случае длительного сопротивления Украины, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин может перейти на прямые угрозы Западу ядерным оружием при длительном сопротивлении Украины российскому вторжению. По крайней мере, так полагают в американской разведке.
Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Продолжительная оккупация части украинской территории угрожает подрывом личного состава российских вооруженных сил и сокращением их модернизированного арсенала вооружений, в то время как последующие экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию", - отмечает директор разведывательного управления Пентагона Скотт Берриер в новом 67-страничном отчете.
По его мнению, сопротивление Украины и санкции поставят под угрозу способность России производить современные высокоточные боеприпасы.
"Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют силы России, она, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы угрожать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию", - добавил он.
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Проглочу, проглочу, не помилую
Чого ти карлику репитуєш. Ти ж заявив,що за три/чотири дні візьмеш КИЇВ. Три,чотири }{*я тобі в сраку,покидьок. х...о х...о!!!