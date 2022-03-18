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Байден призывает Цзиньпина использовать влияние на РФ, чтобы остановить войну в Украине, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден,сі,цзіньпін

Президент США Джо Байден призывает главу КНР Си Цзиньпина повлиять на российское руководство для разрешения ситуации в Украине.

Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Байден призывает Си Цзиньпина использовать влияние на Путина для прекращения военных действий", – сказала она.

По словам заместителя госсекретаря, США надеются, что Си Цзиньпин "выберет правильную сторону истории".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин "недоволен" вторжением России в Украину, - директор ЦРУ Бернс

Согласно расписанию, распространенному прессслужбой Белого дома, разговор президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина состоится в пятницу в 9:00 по вашингтонскому времени (15:00 по Киеву).
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Топ комментарии
+15
Уже не может. ***** закусило удило и мчится к пропасти. Оно - неуправляемо с 24 - го февраля.
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18.03.2022 15:27
+12
А ему и говорят, меняем маленький Тайвань на Сибирь.
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18.03.2022 15:30
+11
Китайцам достаточно провести военные маневры возле границ мордора.
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18.03.2022 15:30
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кстати товарищ Си это может в два счёта сделать
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18.03.2022 15:25 Ответить
Уже не может. ***** закусило удило и мчится к пропасти. Оно - неуправляемо с 24 - го февраля.
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18.03.2022 15:27 Ответить
Китайцам достаточно провести военные маневры возле границ мордора.
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18.03.2022 15:30 Ответить
там местность неподходящая для больших армий,поэтому и ***** не сильно то боиться Китайской "армии"
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18.03.2022 15:36 Ответить
***** наплевать на свои границы. У него шоры на глазах и впереди цель (может всей жизни) Украина. Он больше ничего не видит и не хочет видеть, это все равно, что чикатиле в процессе убийства кто то бы зделал замечание он на это даже внимание не обратил бы. Остановить может только грубая физическая сила.
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18.03.2022 15:36 Ответить
Щас пойдёт торг. Си хитро прищурится и скажет "а таки шо мине за это будет?". А Байден ответит "делай как говорю и тебе ничего за это не будет". А Си "не, мине такой расклад совсем не интересен, у меня таки в Тайване незакрытый гештальт".
Ну и так далее...остальное в новостях напишут.
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18.03.2022 15:28 Ответить
А ему и говорят, меняем маленький Тайвань на Сибирь.
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18.03.2022 15:30 Ответить
А он и отвечает "Ви таки делаете мине смешно. Сибирь и так моя".
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18.03.2022 15:32 Ответить
Эт понятно, но вывеску СибирьНаш, так хочется....Хотя судя по ********** этот Наш, как черная метка.
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18.03.2022 15:41 Ответить
ну хай помечтает про Тайвань,может в следующей жизни что нибудь и обломится "императору Китая"
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18.03.2022 15:32 Ответить
Таварищ Си, ты же видишь, что украинский народ готов воевать не на жизнь, а на смерть.
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18.03.2022 15:28 Ответить
Надо реальные санкции включать и перестать Раху снабжать валютой . Все остальные разговоры уже ни на кого не действуют .
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18.03.2022 15:28 Ответить
Си ждёт когда ху.ло выдохнется а потом начнет осваивать Сибирь и дальний восток.
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18.03.2022 15:29 Ответить
Сі.. не ставай на шлях "Дуче"..
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18.03.2022 15:29 Ответить
Китай и Пинь это точно не вторая скрипка и не дуче, они действуют в своих интересах и с позиции силы, вряд ли им кто может указывать, тем более москали.
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18.03.2022 15:36 Ответить
В сенсі історії друже..
Звичайно їх гра присутня, але ж не та, на яку вони розраховували..
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18.03.2022 16:08 Ответить
То есть своего влияния у цивилизованного мира на сумасшедшего бункерного уже не хватает и приходится идти на поклон к Китаю, который покушает сразу из двух корыт?
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18.03.2022 15:31 Ответить
все методы хороши....
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18.03.2022 15:32 Ответить
Без згоди Китаю на війну і окупацію України ,.котру куйло отримав перед олімпіадою від китайського "путіпіна" війни б в Україні не було.
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18.03.2022 15:32 Ответить
так йому дали 3 дні, він не справився з бліцкригом.
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18.03.2022 15:37 Ответить
тепер варто дати три дні, щоб по "бліцкрігу" вшився з України
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18.03.2022 15:40 Ответить
ну це буде залежати від того, що США запропонують Китаю за цей вплив.
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18.03.2022 15:42 Ответить
торгівля і бакси, набагато цінніші від рашистського "хутіна"
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18.03.2022 15:44 Ответить
сомневаюсь что на ***** уже может кто то повлиять, он слишком далеко зашел чтобы дать заднюю
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18.03.2022 15:32 Ответить
Все залежить від засобу впливу
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18.03.2022 15:37 Ответить
Как сказать впк наш почти уничтожен,в нато мы не идем,осталось лугандон протолкнуть и с крымом решить что то и пипл схавает как победу
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18.03.2022 15:38 Ответить
Китаю стоит задуматься нужен ли ему геополитический якорь в виде парашки.
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18.03.2022 15:36 Ответить
Китай может выторговывать у рф все что хочет, любые преференции, ресурсы, земли...
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18.03.2022 15:39 Ответить
Китай свої землі хоче забрати,тому вони і дали добро ***** на війну з Україною.
Вони знали,що він зав'язне в цій війні,а це на руку Китаю.Зборю вони свою не дадуть,бо це їх розробки.хіба субпайки дадуть.
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18.03.2022 15:47 Ответить
Сі проти Америки не попре,він вже сам баче,яке те ***** кончене.
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18.03.2022 15:38 Ответить
Если думать логически и рационально, то да, путлер может послушаться. Но на самом деле китайцы для путлера и кацапов это "узкоглазые обезьяны", люди второго сорта. На Даманском китайцам надавали, на Черкизовском рынке на 5 миллиардов кинули, штам Ковида через персов подкинули в 2019 году, путлер приехал на Олимпиаду в Пекин имея план нападения на Украину в кармане. И кроме того я не думаю что "третья" армия в мире " не далеко ушла от "второй" 60% охвицеров учились в военных академиях педирации штурмовать Берлин.
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18.03.2022 15:48 Ответить

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18.03.2022 15:51 Ответить
А произошло следующее: картина маслом ...
Путин на олимпиаде решил заручится поддержкой Китая уверенно и убежденно что он Киев возьмёт за 2 дня и сменить власть- доказательство, даже форма у его военных парадная была. Дела5т СССР 2 а потом они с китайцами принуждает к миру европейский мир, 3 мировая и меняют мир европейский на азиатский....
Байдена разведка работает очень хорошо поэтому не ждав они ещё пару дней назад опустили акции китайских миллиардеров а сегодня будут их воспитывать как не нужно делать....

Я не военный деятель но так много очевидного иневероятного....
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18.03.2022 16:09 Ответить
Україна стала приводом, до втілення в життя давніх геополітичних планів Заходу.
Ці санкції були потрібні, щоб розбити вісь Москва-Пекін.
І ця вісь розбита, Пекін відкочується, відхрещується від підтримки РФ.
Сьогодні телефонні перемовини Байдена і Сі.
Думаю, що там буде вирішуватися питання довгострокового БІПОЛЯРНОГО світу, в якому РФ немає місця.
Так, це для України - Маріуполь це наше Алеппо, наша трагедія, а для Заходу просто зайвий аргумент проти РФ.
І не для того вони (Захід) наклали санкції, щоб їх скасувати. Не будуть вони їх скасовувати навіть якщо Україна попросить.
США вже озвучувало своє бачення санкцій. Вони будуть казати "...пане Путін, ваше щастя не в тому, що ми знімемо санкції, а в тому, що не будемо накладати нових".
Для Заходу настав сприятливий момент для розвалу цієї небезпечної країни, що, на відміну від Китаю керується не економічними вигодами а шизофренічними фантазіями ОДНІЄЇ людини. І Китаю перепадає своєрідний приз - США не будуть заперечувати, щоб Китай взяв у РФ все, до чого дотягнуться руки.
Деякі "експерДи" кажуть, що через рік-півтора РФ (після підписання мирної угоди) з новими силами, наклепавши ракет і безпілотників почне знову.
Ага, почне.
Головні компоненти нової зброї, а саме електроніка, в РФ не виробляються, а Захід не буде озброювати країну, яка, завоювавши Україну прийде до них. Та і Тайвань більше не горить бажанням...
Все, закінчилась лавочка.
Вже ніякі Ле Пени і інші "прикормленные" не переконають наляканий Захід, що до України у РФ одне ставлення, а до Заходу буде інше.
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18.03.2022 17:12 Ответить
а невже через казахів чи узбеків, або ще через когось іншого, мокші не зможуть купляти ті чіпи у Тайваня?
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18.03.2022 22:29 Ответить
#СибирьНаш!
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18.03.2022 18:05 Ответить
Венесуела, Іран, Китай - вам про це щось говорить?
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18.03.2022 19:48 Ответить
Комуністичний Китай ще перетворить у життя старий анєхдот, що на фінсько-китайському кордоні фсьо спакойна.
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19.03.2022 00:25 Ответить
 
 