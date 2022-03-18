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Байден призывает Цзиньпина использовать влияние на РФ, чтобы остановить войну в Украине, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден призывает главу КНР Си Цзиньпина повлиять на российское руководство для разрешения ситуации в Украине.
Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Байден призывает Си Цзиньпина использовать влияние на Путина для прекращения военных действий", – сказала она.
По словам заместителя госсекретаря, США надеются, что Си Цзиньпин "выберет правильную сторону истории".
Согласно расписанию, распространенному прессслужбой Белого дома, разговор президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина состоится в пятницу в 9:00 по вашингтонскому времени (15:00 по Киеву).
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+15 Алексей Рябов 1b2bb5d9
показать весь комментарий18.03.2022 15:27
+12 Petrov Viktor
показать весь комментарий18.03.2022 15:30
+11 Andy S 89bd7d80
показать весь комментарий18.03.2022 15:30
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Пожалуйста, подождите...
Ну и так далее...остальное в новостях напишут.
Звичайно їх гра присутня, але ж не та, на яку вони розраховували..
Вони знали,що він зав'язне в цій війні,а це на руку Китаю.Зборю вони свою не дадуть,бо це їх розробки.хіба субпайки дадуть.
Путин на олимпиаде решил заручится поддержкой Китая уверенно и убежденно что он Киев возьмёт за 2 дня и сменить власть- доказательство, даже форма у его военных парадная была. Дела5т СССР 2 а потом они с китайцами принуждает к миру европейский мир, 3 мировая и меняют мир европейский на азиатский....
Байдена разведка работает очень хорошо поэтому не ждав они ещё пару дней назад опустили акции китайских миллиардеров а сегодня будут их воспитывать как не нужно делать....
Я не военный деятель но так много очевидного иневероятного....
Ці санкції були потрібні, щоб розбити вісь Москва-Пекін.
І ця вісь розбита, Пекін відкочується, відхрещується від підтримки РФ.
Сьогодні телефонні перемовини Байдена і Сі.
Думаю, що там буде вирішуватися питання довгострокового БІПОЛЯРНОГО світу, в якому РФ немає місця.
Так, це для України - Маріуполь це наше Алеппо, наша трагедія, а для Заходу просто зайвий аргумент проти РФ.
І не для того вони (Захід) наклали санкції, щоб їх скасувати. Не будуть вони їх скасовувати навіть якщо Україна попросить.
США вже озвучувало своє бачення санкцій. Вони будуть казати "...пане Путін, ваше щастя не в тому, що ми знімемо санкції, а в тому, що не будемо накладати нових".
Для Заходу настав сприятливий момент для розвалу цієї небезпечної країни, що, на відміну від Китаю керується не економічними вигодами а шизофренічними фантазіями ОДНІЄЇ людини. І Китаю перепадає своєрідний приз - США не будуть заперечувати, щоб Китай взяв у РФ все, до чого дотягнуться руки.
Деякі "експерДи" кажуть, що через рік-півтора РФ (після підписання мирної угоди) з новими силами, наклепавши ракет і безпілотників почне знову.
Ага, почне.
Головні компоненти нової зброї, а саме електроніка, в РФ не виробляються, а Захід не буде озброювати країну, яка, завоювавши Україну прийде до них. Та і Тайвань більше не горить бажанням...
Все, закінчилась лавочка.
Вже ніякі Ле Пени і інші "прикормленные" не переконають наляканий Захід, що до України у РФ одне ставлення, а до Заходу буде інше.