Байден призывает Цзиньпина использовать влияние на РФ, чтобы остановить войну в Украине, - Госдеп

Президент США Джо Байден призывает главу КНР Си Цзиньпина повлиять на российское руководство для разрешения ситуации в Украине.

Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Байден призывает Си Цзиньпина использовать влияние на Путина для прекращения военных действий", – сказала она.

По словам заместителя госсекретаря, США надеются, что Си Цзиньпин "выберет правильную сторону истории".

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Согласно расписанию, распространенному прессслужбой Белого дома, разговор президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина состоится в пятницу в 9:00 по вашингтонскому времени (15:00 по Киеву).