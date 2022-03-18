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Акцент освещения меняется. Китайские СМИ чаще сообщают о вторжении России в Украину, - NYT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

китай

С начала военного вторжения России в Украину китайская сторона пыталась публично дистанцироваться от войны, не критикуя президента РФ Владимира Путина. Но в последние дни главный новостной гигант Китая, похоже, меняет риторику по поводу конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Сообщается, что акцент на освещении войны России против Украины смещается с восхваления российской военной мощи в сторону мирных переговоров и освещения информации о жертвах ударов по мирному населению.

Также популярность русской пропаганды упала в китайской социальной сети Weibo. Накануне единственным топовым материалом Weibo о войне было выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США.

По мнению профессора международных отношений в университете Жэньминь в Пекине Ши Иньхуна, это свидетельствует о сдвигах в официальном дискурсе Китая.

"Это основано на изменении общественного мнения в материковом Китае", - отметил он.

Как пишет NYT, в первые дни войны на государственном канале телекомпании CCTV в основном подчеркивалось господство российских вооруженных сил в "операции" на территории Украины. Но на этой неделе появилось больше сюжетов с участием Зеленского и прямые упоминания о нападении со стороны России.

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Аналогичный сдвиг наблюдается в Информационной политике CGTN America – глобального подразделения Государственной телерадиовещательной компании Китая.

"То, чему Китай симпатизирует, – это не Украина как суверенное государство, а украинский народ", – уточнил профессор Ши.
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Топ комментарии
+27
Профессор Талк


@SergejTalk

·
3 ч



Немецкая Welt: продвижение русских остановилось совершенно. Если так продолжится и дальше, их ожидает катастрофа!
Немцы знают в таких делах толк.
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18.03.2022 15:40
+7
довга війна китаю взагалі не впала ні з якого боку!
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18.03.2022 15:42
+7
Косоглазые начинают открывать глаза шире.
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18.03.2022 15:43
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Профессор Талк


@SergejTalk

·
3 ч



Немецкая Welt: продвижение русских остановилось совершенно. Если так продолжится и дальше, их ожидает катастрофа!
Немцы знают в таких делах толк.
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18.03.2022 15:40 Ответить
довга війна китаю взагалі не впала ні з якого боку!
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18.03.2022 15:42 Ответить
Товарищ Си таки сделал правильный выбор?
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18.03.2022 15:42 Ответить
Ні! І далі буде намагатись всидіти на 2-х стільцях. Але, якщо, все таки дійде до того, що Китаю доведеться обирати між Росією та США, боюсь що вибір буде - РФ. Дай Бог помиляюсь.
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18.03.2022 16:03 Ответить
Ніколи Китай не піде проти Америки!
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18.03.2022 16:15 Ответить
Він і так, вже більше 20 років проти США. Китай - це антиСША.
Подивіться, як голосує Китай по будь-який резолюції ООН, за останні років 20.
До активної фази війни, поки що не дійшло, але це тільки тому, що в США та Китаї живуть адекватні люди.
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18.03.2022 16:20 Ответить
Товарищ Байден и разведка очень помогли ему сделать правильный выбор!
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18.03.2022 16:13 Ответить
Китай зараз мабуть дуже сильно зайнятий плануванням нової військової компанії , Примор'я хоче повернутися в радную гавань
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18.03.2022 15:42 Ответить
Якщо і планував, то передумав)
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18.03.2022 15:45 Ответить
Косоглазые начинают открывать глаза шире.
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18.03.2022 15:43 Ответить
Товарисч Си оказался чистоплюем .
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18.03.2022 15:46 Ответить
кажется они догадываются кто такой *****
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18.03.2022 15:49 Ответить
Украинский народ?
Згода
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18.03.2022 15:49 Ответить
Китай никогда не будет союзником слабака, банкрота и уже по факту проигравшей стороны. Дальше можно не рассуждать какую сторону выберет Китай.
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18.03.2022 17:08 Ответить
Путін обманув Китай, лапши їм навішав на вуха.
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18.03.2022 19:49 Ответить
І ще, Путін своїми діями підірвав "Олімпійські ігри", які вийшли на другий план.
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18.03.2022 19:51 Ответить
 
 