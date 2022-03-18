Задержан экс-чиновник Фонда госимущества. Передавал врагу данные об ВСУ, – Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киеве за государственную измену задержали бывшего первого замглавы Фонда госимущества. Мужчина во время войны передавал оккупантам сведения о размещении военных и техники Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора в Telegram.
"Бывший первый заместитель главы Фонда государственного имущества Украины распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина с 24 февраля по 16 марта, находясь в Киеве, в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям России и террористам "ДНР/ЛНР" данные о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что задержанный имел военное образование и отдавал себе отчет, что переданные им данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов.
Подозреваемый был задержан. Во время обыска у него обнаружили и изъяли пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ст. 263 УК Украины).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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"Я в шоке. Я в отчаянии. Я требую от Верховного главнокомандующего немедленных кадровых решений. Немедленных!", - написал Друзенко.
Он пояснил, что сумел найти дефицитные бронированные "скорые машины" и спонсора, который готов проплатить их приобретение и доставку в Украину. Однако Минобороны, которое не имеет транспорта для вывозки раненных несмотря на восьмой год войны, заблокировало поставки "скорых" в Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова.
"Еще раз. Есть "скорые", стоимостью более $100 тыс. каждая. Есть человек, всемирно известный американский бизнесмен, который их оплатит. Есть FedEx, готовый их доставить в Польшу за свой счет. И есть командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко», - отметил Друзенко.
По его словам, Остащенко сказала, что ничем не может помочь, когда он к ней обратился с просьбой дать согласие на доставку в Украину бронированных "скорых".
В связи с этим, волонтер потребовала от президента уволить Остащенко с занимаемой должности, ведь от ее решения зависит жизнь многих украинцев на передовой линии фронта.
Позже Друзенко обновил пост и добавил, что на его заявление отреагировал министр обороны Алексей Резников.
"Надеюсь, что удастся оперативно уладить вопрос. Буду информировать", - подытожил волонтер.
Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, занявшей пост командующего в Вооруженных силах Украины.
В марте 2014-го года мы с Дмитрием Марченко искали броники для 79-й бригады. Мы покупали плиты на Темп-3000, а в Вознесенске нам шили плитоноски. За полтора месяца мы обеспечили всю бригаду…
В марте 2022 года снова броников нет. Нет их по той причине, что Марченко посадили в тюрьму по абсолютно фейковому подозрению, и мы собирали деньги на уплату залога. Плиты теперь мы покупаем в Финляндии, а плитоноски будут шить во Львове.
* * *
А теперь, ***, я озверел и напишу как есть…
Какая-то скотина сегодня позвонила адвокатам и предложила сделку: Марченко изменят меру пресечения, а деньги залога он передает в фонд прокуратуры! ФОНД ПРОКУРАТУРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ АРМИИ! ШТА, ***?!
Есть ФИО этой скотины, есть мобильный телефон этой скотины. И я точно знаю, что когда наберется достаточное количество репостов, эта скотина прочтет этот пост.
Пока что обратимся к нему через ФБ.
Так вот, Ильяс, ты идешь вслед за российским кораблем. И у тебя, вместе с твоими прокурорскими вы*лядками, считанные часы на то, чтобы закрыть дело по Марченко, ОФИЦИАЛЬНО принести извинения и вернуть 20 миллионов гривен. Не застявляй нас, Ильяс, делать следующий шаг, будет больно. Мы не боялись вас тогда и уж точно мы не боимся вас сейчас. И мы умеем быстро и эффективно тратить деньги на поддержку армии, платежка ниже.
А броники… да… после победы каждый из вас прокурорских и дбровских ответит по полной.
Юрий Бирюков