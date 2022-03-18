РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14148 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
21 715 25
война (46566) задержание (6587) государственная измена (948) Офис Генпрокурора (2036)

Задержан экс-чиновник Фонда госимущества. Передавал врагу данные об ВСУ, – Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрада

В Киеве за государственную измену задержали бывшего первого замглавы Фонда госимущества. Мужчина во время войны передавал оккупантам сведения о размещении военных и техники Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора в Telegram.

"Бывший первый заместитель главы Фонда государственного имущества Украины распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина с 24 февраля по 16 марта, находясь в Киеве, в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям России и террористам "ДНР/ЛНР" данные о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен предатель, который передавал информацию о военных объектах в Украине, - Киберполиция

Отмечается, что задержанный имел военное образование и отдавал себе отчет, что переданные им данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов.

Подозреваемый был задержан. Во время обыска у него обнаружили и изъяли пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ст. 263 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+54
А знаете… У меня жесточайшее дежавю.

В марте 2014-го года мы с Дмитрием Марченко искали броники для 79-й бригады. Мы покупали плиты на Темп-3000, а в Вознесенске нам шили плитоноски. За полтора месяца мы обеспечили всю бригаду…

В марте 2022 года снова броников нет. Нет их по той причине, что Марченко посадили в тюрьму по абсолютно фейковому подозрению, и мы собирали деньги на уплату залога. Плиты теперь мы покупаем в Финляндии, а плитоноски будут шить во Львове.

* * *

А теперь, ***, я озверел и напишу как есть…

Какая-то скотина сегодня позвонила адвокатам и предложила сделку: Марченко изменят меру пресечения, а деньги залога он передает в фонд прокуратуры! ФОНД ПРОКУРАТУРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ АРМИИ! ШТА, ***?!

Есть ФИО этой скотины, есть мобильный телефон этой скотины. И я точно знаю, что когда наберется достаточное количество репостов, эта скотина прочтет этот пост.

Пока что обратимся к нему через ФБ.

Так вот, Ильяс, ты идешь вслед за российским кораблем. И у тебя, вместе с твоими прокурорскими вы*лядками, считанные часы на то, чтобы закрыть дело по Марченко, ОФИЦИАЛЬНО принести извинения и вернуть 20 миллионов гривен. Не застявляй нас, Ильяс, делать следующий шаг, будет больно. Мы не боялись вас тогда и уж точно мы не боимся вас сейчас. И мы умеем быстро и эффективно тратить деньги на поддержку армии, платежка ниже.

А броники… да… после победы каждый из вас прокурорских и дбровских ответит по полной.

Юрий Бирюков
показать весь комментарий
18.03.2022 15:55
+32
Глава Центра конституционного моделирования, один из основателей Первой добровольческой мобильной больницы Геннадий Друзенко пожаловался, что Командование Медицинских сил ВСУ блокирует поставку бронированных «скорых» из-за границы. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я в шоке. Я в отчаянии. Я требую от Верховного главнокомандующего немедленных кадровых решений. Немедленных!", - написал Друзенко.

Он пояснил, что сумел найти дефицитные бронированные "скорые машины" и спонсора, который готов проплатить их приобретение и доставку в Украину. Однако Минобороны, которое не имеет транспорта для вывозки раненных несмотря на восьмой год войны, заблокировало поставки "скорых" в Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова.

"Еще раз. Есть "скорые", стоимостью более $100 тыс. каждая. Есть человек, всемирно известный американский бизнесмен, который их оплатит. Есть FedEx, готовый их доставить в Польшу за свой счет. И есть командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко», - отметил Друзенко.

По его словам, Остащенко сказала, что ничем не может помочь, когда он к ней обратился с просьбой дать согласие на доставку в Украину бронированных "скорых".

В связи с этим, волонтер потребовала от президента уволить Остащенко с занимаемой должности, ведь от ее решения зависит жизнь многих украинцев на передовой линии фронта.

Позже Друзенко обновил пост и добавил, что на его заявление отреагировал министр обороны Алексей Резников.

"Надеюсь, что удастся оперативно уладить вопрос. Буду информировать", - подытожил волонтер.

Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, занявшей пост командующего в Вооруженных силах Украины.
показать весь комментарий
18.03.2022 15:52
+28
Так и знал что в этом фонде разбазаривания госимущества одни мудаки работают!
показать весь комментарий
18.03.2022 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Глава Центра конституционного моделирования, один из основателей Первой добровольческой мобильной больницы Геннадий Друзенко пожаловался, что Командование Медицинских сил ВСУ блокирует поставку бронированных «скорых» из-за границы. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я в шоке. Я в отчаянии. Я требую от Верховного главнокомандующего немедленных кадровых решений. Немедленных!", - написал Друзенко.

Он пояснил, что сумел найти дефицитные бронированные "скорые машины" и спонсора, который готов проплатить их приобретение и доставку в Украину. Однако Минобороны, которое не имеет транспорта для вывозки раненных несмотря на восьмой год войны, заблокировало поставки "скорых" в Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова.

"Еще раз. Есть "скорые", стоимостью более $100 тыс. каждая. Есть человек, всемирно известный американский бизнесмен, который их оплатит. Есть FedEx, готовый их доставить в Польшу за свой счет. И есть командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко», - отметил Друзенко.

По его словам, Остащенко сказала, что ничем не может помочь, когда он к ней обратился с просьбой дать согласие на доставку в Украину бронированных "скорых".

В связи с этим, волонтер потребовала от президента уволить Остащенко с занимаемой должности, ведь от ее решения зависит жизнь многих украинцев на передовой линии фронта.

Позже Друзенко обновил пост и добавил, что на его заявление отреагировал министр обороны Алексей Резников.

"Надеюсь, что удастся оперативно уладить вопрос. Буду информировать", - подытожил волонтер.

Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, занявшей пост командующего в Вооруженных силах Украины.
показать весь комментарий
18.03.2022 15:52 Ответить
***** ******** , растрелять как предателя .
показать весь комментарий
18.03.2022 16:25 Ответить
Так и знал что в этом фонде разбазаривания госимущества одни мудаки работают!
показать весь комментарий
18.03.2022 15:53 Ответить
На палю!
показать весь комментарий
18.03.2022 15:53 Ответить
А знаете… У меня жесточайшее дежавю.

В марте 2014-го года мы с Дмитрием Марченко искали броники для 79-й бригады. Мы покупали плиты на Темп-3000, а в Вознесенске нам шили плитоноски. За полтора месяца мы обеспечили всю бригаду…

В марте 2022 года снова броников нет. Нет их по той причине, что Марченко посадили в тюрьму по абсолютно фейковому подозрению, и мы собирали деньги на уплату залога. Плиты теперь мы покупаем в Финляндии, а плитоноски будут шить во Львове.

* * *

А теперь, ***, я озверел и напишу как есть…

Какая-то скотина сегодня позвонила адвокатам и предложила сделку: Марченко изменят меру пресечения, а деньги залога он передает в фонд прокуратуры! ФОНД ПРОКУРАТУРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ АРМИИ! ШТА, ***?!

Есть ФИО этой скотины, есть мобильный телефон этой скотины. И я точно знаю, что когда наберется достаточное количество репостов, эта скотина прочтет этот пост.

Пока что обратимся к нему через ФБ.

Так вот, Ильяс, ты идешь вслед за российским кораблем. И у тебя, вместе с твоими прокурорскими вы*лядками, считанные часы на то, чтобы закрыть дело по Марченко, ОФИЦИАЛЬНО принести извинения и вернуть 20 миллионов гривен. Не застявляй нас, Ильяс, делать следующий шаг, будет больно. Мы не боялись вас тогда и уж точно мы не боимся вас сейчас. И мы умеем быстро и эффективно тратить деньги на поддержку армии, платежка ниже.

А броники… да… после победы каждый из вас прокурорских и дбровских ответит по полной.

Юрий Бирюков
показать весь комментарий
18.03.2022 15:55 Ответить
Лишили человека куска хлеба, вот он с голодухи к ворогу и попер. Надо ж ему чем-то харчеваться, так бы сидел на посаде, крал свое и бегал в вышиванке за Украину.
показать весь комментарий
18.03.2022 15:57 Ответить
через суд восстановится, с компенсацией
показать весь комментарий
18.03.2022 16:03 Ответить
Якби ж то куска хліба... А то ж яхти, вілли, літачки. Не розуміють, що жерти в три горла небезпечно, бо дупа ж одна!!!
показать весь комментарий
18.03.2022 16:45 Ответить
у нас что дефицит гиляк в стране? Зачем эту мразь затримували?
показать весь комментарий
18.03.2022 16:03 Ответить
да они там все такие или через одного..., им ваще пофиг от кого деньги брать и за что... и таких чиновников, которые лишились кормушки и готовы родину продать за 30 сребреников, просто дофига...
показать весь комментарий
18.03.2022 16:06 Ответить
дать 15 лет безоговорочно!!!
показать весь комментарий
18.03.2022 16:06 Ответить
Тільки зашморг.Краще на палю.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:15 Ответить
Какие 15 лет! Они нарожают себе подобных! Расстрел!
показать весь комментарий
18.03.2022 16:47 Ответить
Бондар, не?
показать весь комментарий
18.03.2022 16:08 Ответить
боже, яке ганьбище. Єрмака ще перевірте, які дані ВІН передавав своїм хазяїнам.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:22 Ответить
За законом військового стану: допитали, та розстріляти.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:23 Ответить
Своими предателями Украина прославилась еще во второй мировой войне. Стрелять их нужно сразу. Из-за них гибнут тысячи невинных.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:45 Ответить
Иногда, лучше молчать и казаться идиотом, чем открыть рот - и окончательно развеять сомнения. Расскажи еще о зверствах бандеровцев.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:27 Ответить
По твоему если предатели свои значит нужно молчать? Нечего мне рот закрывать, это правда, хотя и горькая...
показать весь комментарий
18.03.2022 18:05 Ответить
І кого твій дід тоді зрадив?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:40 Ответить
А под залог уже не практикуется...?
показать весь комментарий
18.03.2022 16:45 Ответить
и кто ж его туда поставил ... у него же мозгов совсем нет, а сколько осталось еще тех, кто хоть каплю самосохранения имеет ...
показать весь комментарий
18.03.2022 17:14 Ответить
Надо всех чиновников перед вступлением на должность прогонять через пять детекторов лжи. И если хоть один сработает - гнать поганой метлой.
показать весь комментарий
18.03.2022 18:25 Ответить
а якщо цього Іллю з прокуратури просто зарізати?
показать весь комментарий
18.03.2022 17:18 Ответить
 
 