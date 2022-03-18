Задержан экс-чиновник Фонда госимущества. Передавал врагу данные об ВСУ, – Офис Генпрокурора

В Киеве за государственную измену задержали бывшего первого замглавы Фонда госимущества. Мужчина во время войны передавал оккупантам сведения о размещении военных и техники Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора в Telegram.

"Бывший первый заместитель главы Фонда государственного имущества Украины распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина с 24 февраля по 16 марта, находясь в Киеве, в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям России и террористам "ДНР/ЛНР" данные о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что задержанный имел военное образование и отдавал себе отчет, что переданные им данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов.

Подозреваемый был задержан. Во время обыска у него обнаружили и изъяли пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ст. 263 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.