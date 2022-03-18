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Отец и сын пытались притвориться многодетными папами для выезда за границу, - Госпогранслужба. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Пограничники Чопского отряда помешали незаконному выезду из страны двух военнообязанных мужчин, выдававших себя за многодетных родителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Отец и сын пытались притвориться многодетными папами для выезда за границу, - Госпогранслужба 01

Сегодня ночью в пункт пропуска "Ужгород" на выезд из Украины прибыли двое мужчин – отец и сын. На контроль вместе с паспортами оба предоставили по три свидетельства о рождении ребенка.

Согласно решению правительства, мужчины, которые содержат трое или более детей, имеют право на выезд за пределы Украины в военное время. Поэтому "сообразительные" мужчины решили воспользоваться этой нормой законодательства и притвориться многодетными отцами.

"В ходе проверки документов пограничники установили, что пять из шести свидетельств о рождении поддельные. Липовые документы установленным порядком переданы сотрудникам Нацполиции. Мужчин через границу не пропустили", - говорится в сообщении.

Также читайте: Количество выехавших из Украины в ЕС и Молдову упало на 20%. Несколько увеличился поток въезжающих, – Госпогранслужба

Отец и сын пытались притвориться многодетными папами для выезда за границу, - Госпогранслужба 02

Отмечается, что в действиях мужчин усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

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Топ комментарии
+18
Окопы рыть отправить этих бздунов
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18.03.2022 16:13
+16
с одной стороны хорошо,что они не нарожали шестерых...
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18.03.2022 16:14
+7
ДВА ДЄБІЛА-ЕТО...
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18.03.2022 16:14
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Окопы рыть отправить этих бздунов
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18.03.2022 16:13 Ответить
Лучше дохлых касапов выковыривает из танков.
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18.03.2022 16:22 Ответить
ідіоти
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18.03.2022 16:13 Ответить
Відправте їх в раZZію.
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18.03.2022 16:14 Ответить
с одной стороны хорошо,что они не нарожали шестерых...
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18.03.2022 16:14 Ответить
нарожают еще! уж кто-кто, а всякая нечисть в Украине плодится как **********.
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18.03.2022 17:35 Ответить
Баб теж призивати і тоді питань не буде.
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18.03.2022 17:58 Ответить
ДВА ДЄБІЛА-ЕТО...
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18.03.2022 16:14 Ответить
Клоуны в юбках и с прокладкой .
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18.03.2022 16:15 Ответить
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18.03.2022 16:19 Ответить
Теперь две статьи у папаш будет.
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18.03.2022 16:20 Ответить
а у мамаш сколько? за нарушение ст 24 и ст 65 Конституции?
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18.03.2022 17:42 Ответить
Ну не хочет человек брать оружие и убивать!хватает жилающих!почему таким путём превращать всё в анти?!я бы не хотела чтобы кто либу умирал!но тоже нужно иметь совесть хоть какую!
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18.03.2022 16:29 Ответить
Да пусть валят, на хрен они тут не сдались, еще в спину пальнут, НО не хер документы подделывать.
И да, я тоже не хочу убивать, но буду. Не я это выбирал.
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18.03.2022 16:51 Ответить
есть много других должностей в всу-кухня,медицина,транспортировка раненных и т.п.
так что это нарушение законов в военное время-ну думаю чем это должно грозить все знают (при Сталине-это расстрел на месте)
Да и не факт ,что их кто то куда то призывал-призывают сейчас пока только с боевым опытом и без боевого ,если специальность нужная в дефиците
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18.03.2022 16:57 Ответить
Не бажає зброю брати - нехай іде до госпіталю , поранених доглядає ; шукає роботу і тут працює , допомагає армії і волонтерам врешті - реш власний будинок , чи квартал по ночах сторожує .... мало роботи без рушниці ? Було б бажання , вона тебе знайде ! Проблема у іншому - як при Божій помочі ЗСУ кацапів знищать - ось такі підер@си у перших рядах махатимуть прапорцями , в потім розсівшися по кабінетах будуть ветеранам розповідати : " я тебе туди не посилав " (( Я нині частенько по державі рухаюся і де не спілкуюся - самі вигуляні з вигляду учасники ТРО - колишні мєнти ... здогадуєтеся чому вони саме у ТРО а не на передовій ? ((
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18.03.2022 17:00 Ответить
ну так хай спочатку туди жінки підуть, причому примусово. А мужчини, як справжні джентльмени, пропускають жінок вперед...
чи подвійні станддарти?
Так, подвійні стандарти! більшість жінок не хочуть щось йти ні воюіати, ні вгоспіталі, ни в тил .. а всіх мужчин женуть примусово, не питаючи , де він хоче бути. ... .. поки буде тако порушення Конституції державою, иа самими жінками . ......
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18.03.2022 17:39 Ответить
ах, забув .. ти про ментів згадав. ось вони і повинні йти перші на передову... бо самі і вибрали... і самі зробили своїми рухами систему антилюдяну, та антицивілізовану... хоч свої злочини і гріхи проти людей будуть там відкаювати...
а від простих мужчин немає чого вимагати, котрих примушують захищати те, до чого вони відношення не мали та мати не будуть після війни.. коли, як показує практика, знову вернеться олігархат і засяде на свої теплі місця в канторах та в адміністраціях, і знову простий люд будуть законами та податками давити.... ..
ну, і про жінок вже говорив... мають права, а обовязків немають, мужчини мають обовязкі - прав позбавлені.
Ось і думай...
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18.03.2022 18:24 Ответить
Маю на утриманні трьох дітей, виїздний. Всіх вивіз з України.
"Я ніколи і нікому не віддам рідного дому...."
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18.03.2022 16:37 Ответить
Для меня всегда оставался непонятным этот странный момент.

Представим себе абстрактную страну, без привязке к какой либо конкретике.
Кто-то пообещал стране золотые горы.
Его избрали президентом.
Он всех обманул и не выполнил обещаний.
А потом началась война.

Если в этом случае я отказываюсь принимать какое либо вообще участие в этом, что мне делать ?
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18.03.2022 17:14 Ответить
ты упомянул малую часть того абсурда, который есть по факту в алогике, которую продвигают под лозунгом "защищай".. сюда и пенты, которые не на передовой, а должны быть там первыми, тут и олигархи, которые здрыснули и никогда не будут притянуты к ответственности за свои прошлые злодеяния, ни за слив страны.. сюда и те, которые на мужской пол повесили долг, а у женщин - незаконно убрали, причем права оставили (а значит гаделили привилегиями), сюда же и называние войнных действий АТО и переименование в ССО...., сюда и слив Крыма, хотя было ДВЕ недели, чтобы переломить ситуацию и недопустить, сюда и саботаж военными в Крыму статута, по которому они просто были обязаны стрелять, но кто-то свыше саботировал это и их успокаивал и отменял статут. .. сюда и .. ну, ремонт дорог это хорошо.. но .. как было два завода патронных завода так и осталось... неприкрытие складов с боеприпасами..... парады во время войны... и опять, неприкрытие границ, неприкрытие перешейков... сюда же тактические с тратегические просчеты главнокомандующего... сюда же: когда в военные действия отправляют строчников и армию, а не СБУ и НацГвардию, но называют это АТО! везде абсурд!
Так что вопрос твой верный...
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18.03.2022 18:49 Ответить
Я потому и ставил вопрос абратно.
И даже в этом случае правильный человек записал меня в ОРДЛО.
Если бы я поставил вопрос конкретно, в лучшем случае назвали бы агентом кремля, а в худшем ещё бы и забанили
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18.03.2022 19:41 Ответить
он думает, что самый правильный.. но под деланием убить дракона он сам становится этим драконом!
тоесть, он уже покащывает своб слабость... потому что он принуждает унижениями, исклоблениями, вешанием ярлыков... занимается демагогией, чтобы психологически заставить тебя сменить свое мнение, при этом са. не модет опровергнкть твое мнение, и контраргументировать. иными словами он нарушает статью не только 24, а и 34... он запрещаеть иметь мнение, отличное от его, навязывает свое безапеляционно...
а в реале он тебя будет готов за твою позицию адекватнуюю убить....
Дракон потому что он ..
А забанили... то да. я вот эти комменты пишу на свой страх и риск.. ибо уже банили и по таким комметам, и где критика зеленых действий... это иронично, но сайт так и называется )))))). афоризмы вспоминаются соответствующие.
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18.03.2022 20:32 Ответить
100%
Меня банили много раз и в большинстве случаев за адекватные вопросы, которые ставили под сомнение дичь в статьях или комментариях.
Домена .da вроде не существует, может я ошибаюсь.
Но его стоило бы придумать, даже ради одного сайта.
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18.03.2022 20:49 Ответить
Питання надто риторичне....В чому ти не хочеш приймати участь, обманутий ти наш? Ти хоч живеш в цій абстрактній країні,чи в тебе паспорт ОРДЛО?
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18.03.2022 17:29 Ответить
а чому він повинен хотіти пииймаьи участь? чому жінки мають право НЕ хотіти приймати участь, а мужчина - зобовязаний хотіти ? ст 24 Конституції читав? потрібне спец.розьяснення?
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18.03.2022 17:41 Ответить
Підтримую. Зате гендерні квоти на депутатів і суддів повстановлювали.
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18.03.2022 17:57 Ответить
в судах вже більшість жінок... а значить менше виправдальних вироків, особливо жіноча солідарність проти мужчин.. не в обіду жінкам, а по факту як наслідок природних відмінностей...
і цей.. "гендер" це взагалі штучне слово, яке є маніпулятивним, як соціальний конструкт, чисто видумка .. не знаю кого лівих, правих, лібералів.. бацдеже.. бо є дві статті на світі.. але одна привілейована, інша - в якості гарматного мяса... тому і є війна..
поясню логіку.. От кацапня.. мужчин там примушують йти на смерть, а за дитинства їх виховують хто? матері, жінки, котрі теж є і цьому плані привілєйовані, і підтримують статус мудчини, як мяса га бойню.. бо пацанам малим в голову внедряють "ти должен умереть".. виростають - те ж саме... "мужык защитник, должен, а я прынцеска".. а самі то не хочуть, жінки, йти ні в армію, ні працювати важко в шахту, напр.... Вони ж вище цього. І внедряють "ти должен обеспечивать семью" ну, а сімья це ж жінка та діти, а мужчина туди не включений ))) І самі то не хочуть бути кормилицями... Далі, через те, що внедряється це все то і внедряється рабське мислення, та рабська свідомість... а мужчини по природі дещо конкуруючі. от і виходить, йдуть воювати, щоби доказати, що вони круті, воїни, сильніші за когось, щоби перед бабами випендритись, похвастатись трофеями,.. зо вони сімейники, що кращі за інші нації і т.д. тому їх, рабів, легко послати в іншу країну на вбивство і згущання над іншими... тому вони і мародерствують... тому ними легко маніпулювати, бо в них немає чоловічого та людського достоїнства, бо вони кожному щось "должні", з дитинства... таке буде і в нас, якщо не припиниться дискримінація по статевому признаку, або буде інше.. (це ж психологія... ) - що ніхто не захоче захищати те серидовище, в якому він ніхто! коли ж жінки їхньої уоаїни вважають їх, мужчин, гарматним мясом, які повинні за їхні жопи страдати та вмирати.
Подібна аналогія з депутатами, хто привладі "(хоча мають бути слугами народу)... як жирувати то вони перші, а як на передову.. то вони шмиг з країни. вттхомирилось... вони знову тут як тут... "де моя велика ложка?"....
При такому розкладі....
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18.03.2022 19:20 Ответить
Ну вот смотри

Я молдован

Живу в Молдове
У меня паспорт только Молдовы, в отличии от большинства псевдопатриотов, в том числе и президента Молдовы.
И да она обманула избирателей хотя бы в том, что ничего не сделала для своей страны и лично мне плевать, что ей помешало - Путин или инопланетяне.
Завтра утром у неё начнутся месячные и она объявит войну.

Почему я должен в этом участвовать ?
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18.03.2022 18:35 Ответить
Вже радує,що ти не кацап.І як бачиш,та і ті жінконенависники що хочуть маму чи сестру на передову, все таки місячних в тебе, ну нема зовсім.І ти не народиш нікого,навіть від кадировця.А приймати участь?Не знаю чого ***** образилось,і на кого в Україні,але я б з задоволенням потримав його за горло і вдавив падлюку.Щоб не бомбив мою країну,щоб нікого не вбивав.А якщо тобі все по %ую, і в тебе ні родини,ні Батьківщини,ні гордості-то іди на %уй і не випорожнюйся на Цензорі.!!!
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19.03.2022 15:58 Ответить
 
 