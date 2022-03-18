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Все европейские порты следует заблокировать для РФ. Российские коммерческие суда должны следовать за российским военным кораблем, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порт

Все европейские порты должны быть заблокированы для российских коммерческих судов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинскому народу, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен всем общественным инициативам из разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне обществ. В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все суда, связанные с Россией. Это правильно. Это хороший пример, которому  нужно подражать всем общественным структурам, всем профсоюзам и бизнес-ассоциациям", - отметил глава государства.

По его словам, если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны.

"В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей. Действовать нужно сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война – это только ущерб и никакой выгоды", - предупреждает президент.

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"Поэтому нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов. Чтобы все российские коммерческие суда следовали за российским военным кораблем. Нужно, чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибылей, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или Ашан", - добавил он.
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Топ комментарии
+10
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18.03.2022 16:26
+9
Нехай в порти Білорусі заходят
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18.03.2022 16:30
+8
Всі кацапські кораблі повинні зайнятися кругосвітним плаванням в пошуках необітаємих островів для причалювання, де можна поповнити запаси води та трави
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18.03.2022 16:29
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Правила форума Совет форумчан
а. разве кацапов до сих пор не заблокировали, ведь они нас заблокировали...?
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18.03.2022 16:25 Ответить
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18.03.2022 16:26 Ответить
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18.03.2022 16:30 Ответить
Всі кацапські кораблі повинні зайнятися кругосвітним плаванням в пошуках необітаємих островів для причалювання, де можна поповнити запаси води та трави
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18.03.2022 16:29 Ответить
А як скінчиться топливо,тоді на веслах,за російським воєнним !
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18.03.2022 16:32 Ответить
Нехай в порти Білорусі заходят
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18.03.2022 16:30 Ответить
Не можна забувати про Еритрею та Зімбабву.
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18.03.2022 16:31 Ответить
Да ещё неизвестно, ушёл ли от берегов Беларуси 6-й флот США, неожиданно припарковавшийся там ещё в июне 14-го.
А то: идите... паркуйтесь..., а можа там занято...
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18.03.2022 18:12 Ответить
руцке не военный корабль , тоже иди на @уй
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18.03.2022 16:31 Ответить
Всі рассєйські плавсрєдства, включно з каное та байдарками - ідіть *****!
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18.03.2022 16:32 Ответить
Согласен с обращением президента, но нужно расширить это список. У рашки не так уж много морских судов под ее флагом. Нужно обьявлять бойкот ВСЕМ судам перевозящим грузы из/ в мордор, не зависимо от порта приписки . Также просить иностранных судовладельцев ( греки, немцы, арабы, индусы ) не брать на работу моряков рашистов. Их места займут филиппинцы, бирманцы, индусы.
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18.03.2022 17:03 Ответить
мацкалям потрібні не контейнери
а велика цінкова труна
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18.03.2022 17:07 Ответить
Вопрос - вы в Морской Трибунал обратились, или всё только на видосиках? Если не в курсе до сих пор, там есть Палата упрощенного судопроизводства, так вот это в их компетенции. И решение распространяется на 164 страны + ЕС.
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18.03.2022 17:22 Ответить
Российские коммерческие суда должны следовать за российским военным кораблем, - Зеленский
===========
Это тот редкий случай, когда я согласен с Зеленским. Зеленский заподозрил, что его окружают русские агенты и сменил спичрайтера?
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18.03.2022 19:56 Ответить
 
 