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Войска РФ обстреляли Авдеевку из "Градов": есть раненые и погибшие, - нардеп Магомедов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Донетчине продолжаются бои за Авдеевку.
Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов, передает Цензор.НЕТ.
"На Донетчине продолжаются бои за Авдеевку. Город обстреляли из систем залпового огня "Град". Есть раненые и погибшие. Повреждены многоэтажные дома и ТЦ "Лафар", - рассказал он.
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