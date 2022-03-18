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Войска РФ обстреляли Авдеевку из "Градов": есть раненые и погибшие, - нардеп Магомедов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

авдіївка

На Донетчине продолжаются бои за Авдеевку.

Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов, передает Цензор.НЕТ.

"На Донетчине продолжаются бои за Авдеевку. Город обстреляли из систем залпового огня "Град". Есть раненые и погибшие. Повреждены многоэтажные дома и ТЦ "Лафар", - рассказал он.

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Вбивайте цапів без жалю!
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18.03.2022 16:50 Ответить
ЛАПАТНІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ПРОДОВЖУЮТЬ ВОЮВАТИ З ДІТЬМИ ЖІНКАМИ ТА ІНФРАСРУКТУРОЮ...СМЕРДЮЧІ ПОКИДЬКИ...
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18.03.2022 16:52 Ответить
"мишебратья, адиннарот, славяне, православие, обшчая культура, исорические корни " - що ****** вата від бомжів до нардепів, так кто же генацидит и ставит на калени народ Данбаса?
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18.03.2022 16:54 Ответить
нужно, чтобы представители цивилизованного мира ни на миг не забывали, что они имеют дело с шайкой оголтелых убийц и мерзавцев под предводительством оголтелого бесноватого фюрера, для которых "воинская доблесть" состоит в убийстве мирных граждан, в разрушении мирных городов и уничтожении культуры других народов... все..., в этом их суть и предназначение, и что представители цивилизованного мира в любой момент могут стать следующими...
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18.03.2022 17:03 Ответить
"Отстаньте от нас,мы свой выбор сделали."- любил повторять мой сосед по даче в Авдеевке.Сейчас наверное по-другому закукарекает.
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18.03.2022 17:04 Ответить
 
 