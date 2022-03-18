Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не в интересах Китая: "Это то, чего мы не хотим видеть"
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Глава КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу президенту США Джо Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.
Об этом сообщили государственные СМИ Китая после разговора двух лидеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По информации китайских медиа, Си Цзиньпин сказал в разговоре с Байденом по видеосвязи, что межгосударственные отношения не должны перейти в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не отвечают никаким интересам.
"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", – цитируют госСМИ китайского лидера.
Согласно сообщениям, Си Цзиньпин сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.
Администрация Байдена ранее публично и частно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку войне президента России Владимира Путина в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Коли фуйла на червоний фонарь викличеш ?
Сподіваюсь лише на те, що криза для Китаю дуже сильна, та вони також почнуть валити рашкованів
"нічого не бачу"
"нічого не чую"
"нічого нікому не скажу"
але пуйло як почне бавитися ядерними ракетами знесе і їх2
чи вони на іншому глобусі сидять?
И именно поэтому китаёзы катали свой авианосец под боком у Тайваня сегодня?
"киздеть - не мешки ворочать" (С) народная мудрость.
Щоб в зеньки свої вставляти
Слава нації.
Смерть москалям
Пам'ятайте вислів про "берег річки й труп ворога"?!) Так отож....
***** тільки що було послане на російський корабель...
ну ну, я посмотрю как им спокойно дадут это сделать
хитрые китайцы "конфронтация"
А США точно не пам'ятаю, виділили 3 трильйона дол. на боротьбу з Коронавірусом, там ще був якийсь скандал, що 100 млрд дол. вкрали корупціонери.
Я все це до чого, вони можуть набагато більше нам допомогти, але поки що нехочуть.
І ця вісь розбита, Пекін відкочується, відхрещується від підтримки РФ.
Сьогодні телефонні перемовини Байдена і Сі.
Думаю, що там буде вирішуватися питання довгострокового БІПОЛЯРНОГО світу, в якому РФ немає місця.
Так, це для України - Маріуполь це наше Алеппо, наша трагедія, а для Заходу просто зайвий аргумент проти РФ.
І не для того вони (Захід) наклали санкції, щоб їх скасувати. Не будуть вони їх скасовувати навіть якщо Україна попросить.
США вже озвучувало своє бачення санкцій. Вони будуть казати "...пане Путін, ваше щастя не в тому, що ми знімемо санкції, а в тому, що не будемо накладати нових".
Для Заходу настав сприятливий момент для розвалу цієї небезпечної країни, що, на відміну від Китаю керується не економічними вигодами а шизофренічними фантазіями ОДНІЄЇ людини. І Китаю перепадає своєрідний приз - США не будуть заперечувати, щоб Китай взяв у РФ все, до чого дотягнуться руки.
Деякі "експерДи" кажуть, що через рік-півтора після укладення мирного договору, РФ з новими силами, наклепавши ракет і безпілотників нападе на Україну знову.
Ага, нападе.
Головні компоненти нової зброї, а саме електроніка, в РФ не виробляються, а Захід не буде озброювати країну, яка, завоювавши Україну прийде до них, та і Тайвань більше не буде їх постачати.
Все, закінчилась лавочка.
Вже ніякі Ле Пени і інші "прикормленные" не переконають наляканий Захід, що до України у РФ одне ставлення, а до Заходу буде інше.