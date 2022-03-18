РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14508 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
32 784 35
Байден (2374) война (46566) Китай (2395) США (23157) Си Цзиньпин (189)

Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не в интересах Китая: "Это то, чего мы не хотим видеть"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,цзіньпін

Глава КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу президенту США Джо Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.

Об этом сообщили государственные СМИ Китая после разговора двух лидеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По информации китайских медиа, Си Цзиньпин сказал в разговоре с Байденом по видеосвязи, что межгосударственные отношения не должны перейти в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не отвечают никаким интересам.

"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", – цитируют госСМИ китайского лидера.

Также читайте: Акцент освещения меняется. Китайские СМИ чаще сообщают о вторжении России в Украину, - NYT

Согласно сообщениям, Си Цзиньпин сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Администрация Байдена ранее публично и частно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку войне президента России Владимира Путина в Украине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+28
Прямо лещатами доводиться з китайців це витягати.
Коли фуйла на червоний фонарь викличеш ?
показать весь комментарий
18.03.2022 17:27
+23
Передайте узкоглазому,что это война.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:28
+19
Ми спостерігаємо історичний момент - перетворення, вірніше оформлення по факту кацапстану з другої потуги у світі на... А от на яку, буде видно за результатами війни. А щойно другою потугою власне став Китай.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прямо лещатами доводиться з китайців це витягати.
Коли фуйла на червоний фонарь викличеш ?
показать весь комментарий
18.03.2022 17:27 Ответить
А ти хочеш, щоб всі рубали прямо? Ох і наївне дитя...
показать весь комментарий
18.03.2022 19:34 Ответить
Ми спостерігаємо історичний момент - перетворення, вірніше оформлення по факту кацапстану з другої потуги у світі на... А от на яку, буде видно за результатами війни. А щойно другою потугою власне став Китай.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:28 Ответить
В новой Ялте, про которую так мечтало пуйло, его место и место его недорейха будет на параше.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:47 Ответить
Передайте узкоглазому,что это война.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:28 Ответить
А йому побую, його хвилює саме криза. Так що китайчики нас підтримують виключно через те, що війна для них криза, через дії ВВХ, а не через те що ВВХ тут українців вбиває.

Сподіваюсь лише на те, що криза для Китаю дуже сильна, та вони також почнуть валити рашкованів
показать весь комментарий
18.03.2022 17:38 Ответить
Какой кризис, опудало.? Там война.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:30 Ответить
три мавпочки:
"нічого не бачу"
"нічого не чую"
"нічого нікому не скажу"

але пуйло як почне бавитися ядерними ракетами знесе і їх2
чи вони на іншому глобусі сидять?
показать весь комментарий
18.03.2022 17:32 Ответить
"міждержавні відносини не повинні перейти у стадію конфронтації"

И именно поэтому китаёзы катали свой авианосец под боком у Тайваня сегодня?
"киздеть - не мешки ворочать" (С) народная мудрость.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:32 Ответить
Хай москалі сірниками запасаються.
Щоб в зеньки свої вставляти
Слава нації.
Смерть москалям
показать весь комментарий
18.03.2022 17:33 Ответить
в кто потом с китайцами будет воевать, ты?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:07 Ответить
"То, чего мы не хотим видеть" - ответ из разряда "и вашим - и нашим". Видеть не хотим, пусть скорее уже россия как-то его закончит побыстрее. Китайская народная хитромудрость.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:36 Ответить
Цісю))) все норм...Китай має свою філософію і бачення...й йому як нікому вигідно обговорити китайсько-український кордон

Пам'ятайте вислів про "берег річки й труп ворога"?!) Так отож....
***** тільки що було послане на російський корабель...
показать весь комментарий
18.03.2022 17:36 Ответить
Думаю реальних домовленостей США та Китаю ми в ЗМІ не почуємо. Але дуже сподіваюсь, що амери запропонували щось, що повністью відверне Китай від рашки
показать весь комментарий
18.03.2022 17:40 Ответить
Китай сам в ах*е что пуйленышь так облажался в Украине и такая мировая реакция на войну лаптеногих.У них с парашой были совсем другие планы.Тайвань там по шумок.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:44 Ответить
на раша ресурсах спят и видят что китай захватит тайвань
ну ну, я посмотрю как им спокойно дадут это сделать
хитрые китайцы "конфронтация"
показать весь комментарий
18.03.2022 17:46 Ответить
**** подложил Китаю лаптеногую свинью провалом в Украине.уже поздно.Черти на тех болотах этого еще не поняли.у них еще телевизор в нон-стопе с победабесием и без потерь.не удивлюсь если им крутят мультики как лаптеногие уже бегают голышом по луне. и строят там военные базы для. спасения галактики
показать весь комментарий
18.03.2022 17:59 Ответить
Пам'ятаєте десь в 2014-2015 роках Євросоюз виділив допомогу в майже 100 млрд дол. допомоги Греції на економіку, тоді в Греції була якась криза.

А США точно не пам'ятаю, виділили 3 трильйона дол. на боротьбу з Коронавірусом, там ще був якийсь скандал, що 100 млрд дол. вкрали корупціонери.

Я все це до чого, вони можуть набагато більше нам допомогти, але поки що нехочуть.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:50 Ответить
Сі киздить як Фуйло
показать весь комментарий
18.03.2022 18:01 Ответить
Желторотики кажется поняли кто такой *****
показать весь комментарий
18.03.2022 18:08 Ответить
Байден натякнув, а Сі прикинув: якщо Тайвань для нього виявиться таким же міцним горішком, як Україна для Мордора - то на хіба китайцям увесь цей гемор, втрата бабла-репутації і ганьба на увесь світ, як оце хйло зі своїми холопами вже влипло..?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:09 Ответить
Было уже одно такое чудо усатое, которое зуб давало что с Беларуси в Украину поедут только трактора. Так что расслабляться рано...
показать весь комментарий
18.03.2022 18:10 Ответить
Мне нравится слово "БЫЛО" ,но к сожалению оно есть еще(
показать весь комментарий
18.03.2022 18:18 Ответить
Собачку свою уберите нах
показать весь комментарий
18.03.2022 18:28 Ответить
Україна стала приводом, до втілення в життя давніх геополітичних планів Заходу. Ці санкції були потрібні, щоб розбити вісь Москва-Пекін.
І ця вісь розбита, Пекін відкочується, відхрещується від підтримки РФ.
Сьогодні телефонні перемовини Байдена і Сі.
Думаю, що там буде вирішуватися питання довгострокового БІПОЛЯРНОГО світу, в якому РФ немає місця.
Так, це для України - Маріуполь це наше Алеппо, наша трагедія, а для Заходу просто зайвий аргумент проти РФ.
І не для того вони (Захід) наклали санкції, щоб їх скасувати. Не будуть вони їх скасовувати навіть якщо Україна попросить.
США вже озвучувало своє бачення санкцій. Вони будуть казати "...пане Путін, ваше щастя не в тому, що ми знімемо санкції, а в тому, що не будемо накладати нових".
Для Заходу настав сприятливий момент для розвалу цієї небезпечної країни, що, на відміну від Китаю керується не економічними вигодами а шизофренічними фантазіями ОДНІЄЇ людини. І Китаю перепадає своєрідний приз - США не будуть заперечувати, щоб Китай взяв у РФ все, до чого дотягнуться руки.
Деякі "експерДи" кажуть, що через рік-півтора після укладення мирного договору, РФ з новими силами, наклепавши ракет і безпілотників нападе на Україну знову.
Ага, нападе.
Головні компоненти нової зброї, а саме електроніка, в РФ не виробляються, а Захід не буде озброювати країну, яка, завоювавши Україну прийде до них, та і Тайвань більше не буде їх постачати.
Все, закінчилась лавочка.
Вже ніякі Ле Пени і інші "прикормленные" не переконають наляканий Захід, що до України у РФ одне ставлення, а до Заходу буде інше.
показать весь комментарий
18.03.2022 18:45 Ответить
Буквально это стоит понимать так-Китай принял условия 9а вернее ультиматум) от США и готов торговаться.Вместо поддержки России теперь Китай готов "унять" путина и прекратить войну в Украине.Но Китай пробует тему,чтобы с ним считались и взяли в партнёры как "смотрящие" за порядком в мире...То есть,Китай бздюханул и сдулся,но пытается "сохранить лицо",делая вид,что торгуется.Но уже никак не упоминает претензию на тайвань....США поставили зарвавшегося азиатского муссолини на место..Во всяком случае,на ближнюю перспективу.
показать весь комментарий
18.03.2022 18:58 Ответить
Ну тепер так звісно... Як росія обробилась, то вже й відхрещуватись треба...
показать весь комментарий
18.03.2022 19:13 Ответить
моцкали поставили китайцев в тупик, те хотели на тайвань напасть, но тут под боком абсолютно рахитская армейка ватостана, которую за два дня можно поставить раком
показать весь комментарий
18.03.2022 19:53 Ответить
Китаю нужны Сибирь и Дальний Восток, а не какой-то вшивый Тайвань, где плотность населения еще выше, чем в самом Китае! А Путин, вроде и не против этого! Сливает Зауралье Китаю - и все! А некогда "братский" народ готов научиться палочками щи хлебать и сделать рис основным продуктом питания. Более того, зауральские россияне вроде не против изучать китайский язык и письменность, хоть и сложно все это!
показать весь комментарий
18.03.2022 20:31 Ответить
Брешет,основной выгодоприобретатель войны с 14 года-это Китай который **** Рашку получая от нее сырье и нефтегаз по самым низцим ценам в мире
показать весь комментарий
18.03.2022 22:52 Ответить
И в этот раз думаю не придпримет что либо Китай, эти существа ждут своего момента.
показать весь комментарий
19.03.2022 07:31 Ответить
?
показать весь комментарий
19.03.2022 08:17 Ответить
Китай - надто Підступне, імперське утворення...
показать весь комментарий
19.03.2022 08:20 Ответить
 
 