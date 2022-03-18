Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не в интересах Китая: "Это то, чего мы не хотим видеть"

Глава КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу президенту США Джо Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.

Об этом сообщили государственные СМИ Китая после разговора двух лидеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По информации китайских медиа, Си Цзиньпин сказал в разговоре с Байденом по видеосвязи, что межгосударственные отношения не должны перейти в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не отвечают никаким интересам.

"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", – цитируют госСМИ китайского лидера.

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Согласно сообщениям, Си Цзиньпин сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Администрация Байдена ранее публично и частно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку войне президента России Владимира Путина в Украине.