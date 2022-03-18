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Папа Франциск назвал войну России в Украине "извращенным злоупотреблением властью": "Мы не думали, что снова увидим сцены, напоминающие о великих войнах прошлого века"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

папа,римский,франциск

Трагедия войны, происходящая в центре Европы, поражает весь христианский мир, вновь представший перед "извращенным злоупотреблением властью" и "фанатическими интересами захватчика".

Об этом говорится в письме Папы Римского Франциска к председателю Совета епископских конференций Европы архиепископу Вильнюсу Гинтарасу Грушасу по случаю открытия в пятницу, 18 марта, в столице Словакии Братиславе III Европейских католических социальных дней, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Трагедия войны, разворачивающаяся в центре Европы, поражает нас; мы никогда не думали, что снова увидим сцены, напоминающие о великих войнах прошлого века", - написал Папа Франциск.

Он отметил, что человечество вновь предстало перед угрозой "извращенного злоупотребления властью и фанатичных интересов, обрекающих беззащитных людей на страдания от брутальной жестокости".

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"Страшный крик о помощи наших украинских братьев и сестер побуждает нас как общину верующих не только серьезно задуматься, но и плакать вместе с ними и что-то для них делать; разделить страдания народа, чья идентичность, история и традиции были ранены", - сказал он. понтифик.

Папа призвал верующих продолжать молиться за то, чтобы "те, в чьих руках находится судьба наций, сделали все возможное для прекращения войны и начала конструктивного диалога для завершения огромной гуманитарной трагедии, которую она ведет".
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Топ комментарии
+19
Україна дзвонила во всі дзвони, але її ніхто не чув.
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18.03.2022 17:57
+12
Да скажи ты уже наконец, что путлер это антихрист. Сколько можно бояться
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18.03.2022 17:58
+7
Кошторис траси Миколаїв- Кропивницький пряме підтвердження цих дзвонів.
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18.03.2022 18:05
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Україна дзвонила во всі дзвони, але її ніхто не чув.
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18.03.2022 17:57 Ответить
Кошторис траси Миколаїв- Кропивницький пряме підтвердження цих дзвонів.
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18.03.2022 18:05 Ответить
Ви виконали всі фатімські обявлення?
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18.03.2022 17:57 Ответить
ЗБОЧЕНЕЦЬ ОБІСРАНИЙ ХОВАЄТЬСЯ У БУНКЕРІ...
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18.03.2022 17:58 Ответить
Тому на фуйлушу треба накласти анафему
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18.03.2022 17:58 Ответить
В банку Ватикану можуть бути гроші тупіна.
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18.03.2022 17:58 Ответить
Да скажи ты уже наконец, что путлер это антихрист. Сколько можно бояться
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18.03.2022 17:58 Ответить
Не тільки вражає християнський, а й увесь світ.
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18.03.2022 17:59 Ответить
Я что-то не слышал о заморозке активов ***** в банке Ватикана.
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18.03.2022 18:03 Ответить
Гумор, краса, байрактар, джавелін та ЗСУ врятує світ
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18.03.2022 18:05 Ответить
Ну, теперь кацапы могут новый гимн сочинять. С первыми строками я им помогу:

"Наш царь убийца и насильник,
и старый злобный педофил.
Своим расПутным поведеньем
он на войну нас вдохновил..."
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18.03.2022 18:05 Ответить
Так у них каждый второй правитель извращенец. Это скрепа
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18.03.2022 18:07 Ответить
Це і є їхні так звані "русские ценности".
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18.03.2022 18:14 Ответить
Предайте путина анафеме. Анафема - это не «церковное проклятие», а полное отлучение человека от Церкви за тяжкие грехи - намеренное искажение догматов (ересь) или ...
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18.03.2022 18:10 Ответить
Так Путин выше Гундяя в РПЦ ака отделе религии КГБ. Как Кирил попрёт против своего боса? А Римская Католическая церковь у РПЦ вроде как похрен.
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18.03.2022 18:24 Ответить
Плакать потом будете. Сейчас дайте ПВО. У нас власти, к сожалению, оказались не слишком ответственными, потому и сидим сейчас по сути с голым задом в плане возможности защиты от ракет.
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18.03.2022 18:11 Ответить
Отлучить путіна від церкви. Зрозуміло що воно не віруюче, але хай усі московити знають, що він Антихріст. Хай йому співають анафему у всіх українських церквах. Це також свого роду зброя
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18.03.2022 18:15 Ответить
Франциск в маске прямо как парамилитарий Ватикана При виде его ничего дрругое в ум не приходит кроме "папамобиля" из "Serious Sam 4".
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18.03.2022 18:27 Ответить
Ватикан, чуть ли не единственная европейская страна, не присоединившаяся абсолютно к никаким санкциям против уремоя.
Ткм свмым они одобряют убийство мирных граждан Украины.
Посему - пошли...
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18.03.2022 18:27 Ответить
 
 