Информации о погибших нет, известно об одном тяжелораненом человеке, - Мариупольский горсовет о разборе завалов Драмтеатра

Из завалов разрушенного российскими оккупантами Драматического театра Мариуполя продолжают спасать людей. Информации о погибших – нет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Напомним, что 16 марта оккупационные войска России целенаправленно уничтожили Драматический театр в самом центре Мариуполя. В этом месте к моменту бомбардировки находилось до тысячи человек. В основном это женщины, дети и старики, которые скрывались в подвальном помещении театра от непрерывных обстрелов со стороны агрессора.

"Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в черте города, разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно. В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали оказавшихся в ловушке мариупольцев. По предварительной информации, данных о погибших – нет . Но есть информация об одном тяжелораненном человеке", - говорится в сообщении.

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Разбор завалов продолжается по мере возможностей, информация о пострадавших будет дополняться.