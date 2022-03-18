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Информации о погибших нет, известно об одном тяжелораненом человеке, - Мариупольский горсовет о разборе завалов Драмтеатра

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

геращенко,маріуполь

Из завалов разрушенного российскими оккупантами Драматического театра Мариуполя продолжают спасать людей. Информации о погибших – нет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Напомним, что 16 марта оккупационные войска России целенаправленно уничтожили Драматический театр в самом центре Мариуполя. В этом месте к моменту бомбардировки находилось до тысячи человек. В основном это женщины, дети и старики, которые скрывались в подвальном помещении театра от непрерывных обстрелов со стороны агрессора.

"Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в черте города, разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно. В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали оказавшихся в ловушке мариупольцев. По предварительной информации, данных о погибших – нет . Но есть информация об одном тяжелораненном человеке", - говорится в сообщении.

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Разбор завалов продолжается по мере возможностей, информация о пострадавших будет дополняться.
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Топ комментарии
+20
Наразі він носить форму ЗСУ !!!!
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18.03.2022 18:09
+7
Дай БОГ !!!!!!
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18.03.2022 18:09
+4
Бог є
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18.03.2022 18:08
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Бог є
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18.03.2022 18:08 Ответить
Наразі він носить форму ЗСУ !!!!
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18.03.2022 18:09 Ответить
Дай БОГ !!!!!!
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18.03.2022 18:09 Ответить
Гарне надійне бомбосховище часів "холодної війни", розраховане на ядерний удар...)
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18.03.2022 18:10 Ответить
В таких по всій Україні та країн дохлого совка достатньо
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18.03.2022 18:13 Ответить
Хорошее бомбоубежище имеет выходы ввиде тунелей далеко за территорию,оборудованное дизельгенератором,системой очистки воздуха на случай химатаки,складом противогазов и прочими ништяками
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18.03.2022 18:15 Ответить
Є інформація, що драмтеатр відбудують італійці в італійському архітектурному стилі, а пологовий будинок відбудують греки.
Далі буде... це тільки початок, головне перемогти.

Не знаю фейк чи ні, але один багатий чоловік (не пам'ятаю прізвище) пообіцяв якщо Крим повернеться в лоно України, то він там побудує трасу "Формули-1".
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18.03.2022 18:25 Ответить
Ну слава богу..А то я думал там сотни похоронены.Спасибо Асвабадителям рашистским .Избавляют от квартир.домов.и жизни.Черти трусливые.
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18.03.2022 18:31 Ответить
Тарута, ну хіба ти не ****?
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18.03.2022 18:36 Ответить
нічого не ясно з цього повідомлення. боже, боже(((
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18.03.2022 18:58 Ответить
Стрілкова Татьяна Петрівна 1958рн розшукується, якщо хтось щось знає дайте хоть якусь звісточку
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19.03.2022 00:09 Ответить
 
 