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Вопрос о поставках Украине ЗРК С-300 следует рассматривать на уровне НАТО, - министр обороны США Остин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

словаччина,остін

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что вопрос о поставках Украине ЗРК С-300 следует рассматривать на уровне НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь во время пресс-конференции в Братиславе с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что его правительство готово предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-300. Кроме того, Братислава, по словам Надя, может направить Украине истребители МиГ-29 советского производства, если вместо них НАТО обеспечит Словакию американскими F-16.

Этот вопрос все еще обсуждается, потому что в этом случае Словакия хотела бы получить от НАТО "равнозначную замену" своим С-300, чтобы в ее противовоздушной обороне не образовалась брешь.

Министр обороны США Ллойд Остин пока не комментирует вопрос, может ли Пентагон предоставить Словакии замену ее ЗРК. "Этот вопрос, над которым мы продолжим работать со всеми нашими союзниками, и, конечно же, это вопрос не только для США, это вопрос и для НАТО", - сказал Ллойд.

Читайте также: Словакия может предоставить Украине системы С-300, - CNN

Глава Пентагона заявил журналистам, что "российские атаки, которые мы наблюдали в последнее время, относятся непосредственно к гражданскому населению, и если вы намеренно атакуете гражданских лиц, целенаправленно нападаете на гражданских лиц, то это преступление". Ллойд призвал президента Путина "прекратить эти ужасные действия".
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Топ комментарии
+58
ТІЛЬКИ НЕ ПОЧИНАЙТЕ ЗНОВ ВСЮ ЦЮ ХРЄНЬ...
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18.03.2022 18:25
+48
mary furtas


@maryfurtas

·
18 ч



«Перша Найсильніша армія світу США перелякано спостерігає, як друга по "найсильнішості" армія РФ нервово просить допомоги у третьої по силі армії Китаю в вигляді харчів та зброї, щоб здійснити більш-менш єфективний наступ на другу тракторну бригаду Сумської тероборони.»
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18.03.2022 18:28
+40
Ви там не поспішайте, подумайте добряче. Заходьте через півроку. Нам не горить
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18.03.2022 18:25
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Почитайте коменти, де поливають брудом НАТО, хоча НАТО нам допомагає як може
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18.03.2022 19:21 Ответить
Не як може, а як хоче. Тай чого ж не поливати їх брудом? Уже так, суки дістали зі своєю сцикливістю.
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18.03.2022 19:56 Ответить
Дякуємо що ви нам дозволили,але річ у тім що як раз НАТО допомогає НЕ як може, коли гинуть діточки ,коли війсками террорістів кониролююються величезні атомні об,єкти, обстрілюються цівільні будинки та дітячи установи боятися 3 мирової, і боятися врутися - політика розв,язування рук диктатору,фактично путлер необмежений у террорі і вбивствах. Чотири країни воюють з Україною, чи то ще не мирова? Бояться сами воювати , то чого не надати ППО чи літаки?
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18.03.2022 20:03 Ответить
Как только ***** отрывает рот в адрес НАТО . сразу все стает на ручник.. Не хотелось бы верить но ..Запахло не детской подливой .. Как то так....
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18.03.2022 19:06 Ответить
Блин, ну где же Рональд с Машкой?
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18.03.2022 19:08 Ответить
надо минировать их ГРЭСы, Ост-Норды, взрывать крыский мост...
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18.03.2022 19:11 Ответить
Соплежуйство продолжается.
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18.03.2022 19:17 Ответить
к японам или кореянцам за ПРО обращаться нужно, у тех наверняка есть ...да и пихуй им реакция москалей...
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18.03.2022 19:17 Ответить
He does not have balls, acting against Ukraine. Shame on him and ballless NATO. Overly concerned with procedure at the expense of efficiency or common sense. Like always. Canadian.
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18.03.2022 19:18 Ответить
та зробіть все тихо , а не обсирайтесь там від кожного перда кіньської морди...
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18.03.2022 19:19 Ответить
Оооо, ще тиждень будут розбірати... А потім скажуть, що...неможливо!
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18.03.2022 19:21 Ответить
на уровне нато значит не дадут потому что очкуют. я вижу украину хотят превратить в афганистан со своими стингерами, умереть не дадут но и победит тоже, война будет долгая
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18.03.2022 19:25 Ответить
ну про цеж потрібно прозвиздіти на ввесь світ спочатку , а потім сказати , ми ж не винуваті , ми й хотілиб , алеж путлер проти , нема навіть слів щоб обізвати цих сцикопіхотних ....
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18.03.2022 19:28 Ответить
наша пісня гарна й нова починаєм її знову...,панове вам не здається що у Європі та Америці дуже розвинута бюрократія
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18.03.2022 19:29 Ответить
Бла бла бла..
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18.03.2022 19:30 Ответить
СЦИКУНИ!!!
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18.03.2022 19:38 Ответить
Знову допиз...сь журнашлюхи.... ******** шукачі сенсацій... Усіх цих повій від медіа потрібно ставити в ряд з агресором... Ну скільки може бути одне й теж... були ж вже літаки... Навперебій звизділи скільки і коли буде поставка... Що знову????
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18.03.2022 19:36 Ответить
Вони демонструють ***** наскількі вони порядні ,і слухняні,і навіть коли ***** давно насрав на усі підписані договори,НАТО буде їх дотримуватися.Самолюбованіє на крові людей.
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18.03.2022 20:07 Ответить
Мы,с#ка, очень переживаем, сможет ли запад полноценно просраться когда либо. Хронический запор приобретает видимые контуры.🧐
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18.03.2022 19:38 Ответить
бздуны 👎👎👎
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18.03.2022 19:39 Ответить
Жлобье!
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18.03.2022 19:42 Ответить
Спроси любого ватана, с кем воююет рашка? ответ с НАТО!
Натовцам надо призадуматься)
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18.03.2022 19:43 Ответить
невже вони самі не розуміють що такою жалюгідною поведінкою просто запрошують путіна напасти ще на них. Взагалі путін зробив помилку, що напав на Україну, а не зразу на Штати. Повезло що кордону (сухопутного) нема.
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18.03.2022 19:43 Ответить
ТО вже задовбало, як хлопчики в трусіках в пісочниці! Але висновок один піля перемоги Україна має стати високорозвинтою військово та економічно! В мене тільки запитання до зеленського якого ... ти заштопорив розробку нашого ППО: ПЗРК Вільха М, Нептуни, Грім, не траба було б клянчити у НАТО, ми вже б тих кацапів перемололи давно. Бісить, коли зараз з нього ідола роблять.
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18.03.2022 19:44 Ответить
сподіваюся поки вони все розглянуть і обговорять війна закінчиться нашою перемогою звичайно
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18.03.2022 19:44 Ответить
Та могли б просто не казати взагалі, що дадуть С-300.

100% все одно буде те ж саме, що і з літаками. Треба це просто приймати, як реальність. Тільки самі. Тим, що є і тим що дають. Будемо дробовиками літаки збивати )))))

Навіщо туди було Остіна відправляти? Просто його і наш час змарнували.

Дадуть щось більше, ніж зараз, тільки якщо буде якесь массове вбивство мирного населення за 1 атаку - 500+ людей. Або щось тіпа того. Їх тільки це спонукає на якісь активні дії. Тільки ще більші массові страждання мирного населення.

А так, просто скажуть, що Україні зараз не потрібні С-300 тому що С-300 - легка ціль для ракет або що це не такі С-300, як в Україні або що їх неможливо використовувати українцям, а Стінгери - це набагато ефективніше і простіше. Ну, всі все самі розуміють. Яка різниця чтому ні, якщо просто ні

Краще би дали 100 одиниць NASAMS - було би в 100 разів ефективніше за 1 одиницю С-300.
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18.03.2022 19:56 Ответить
********, ссыкуны.
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18.03.2022 19:57 Ответить
История с самолётами повторилась. Меньше болтать надо, а вот за язык прихватывать пора! И очень Сурово. Это не х¥ем по роялю сбацать, это жизни людские!
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18.03.2022 20:04 Ответить
Бляха муха! Скільки можна пиз*іти! Справи 8і зброєю повинні вирішуватись у тиші. А тут не військові відомства а РЕШЕТО інфа витікає у пресу на раз два. Це просто ганьба!
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18.03.2022 20:32 Ответить
Читаю комменты и удивляюсь, народ, а вы действительно думаете, что вот так выйдет Остин и скажет С-300 выехали, и назовёт дату, маршрут, а также точку передачи? ))))) Как думаете, почему НАТО уже передало Словакии Пэтриоты, и почему за МИГи тема затихла причём и с нашей стороны. Будут забалтывать тему до тех пор пока оружие не будет развёрнуто на боевых позициях.
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18.03.2022 20:45 Ответить
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