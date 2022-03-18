Вопрос о поставках Украине ЗРК С-300 следует рассматривать на уровне НАТО, - министр обороны США Остин

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что вопрос о поставках Украине ЗРК С-300 следует рассматривать на уровне НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь во время пресс-конференции в Братиславе с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что его правительство готово предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-300. Кроме того, Братислава, по словам Надя, может направить Украине истребители МиГ-29 советского производства, если вместо них НАТО обеспечит Словакию американскими F-16.

Этот вопрос все еще обсуждается, потому что в этом случае Словакия хотела бы получить от НАТО "равнозначную замену" своим С-300, чтобы в ее противовоздушной обороне не образовалась брешь.

Министр обороны США Ллойд Остин пока не комментирует вопрос, может ли Пентагон предоставить Словакии замену ее ЗРК. "Этот вопрос, над которым мы продолжим работать со всеми нашими союзниками, и, конечно же, это вопрос не только для США, это вопрос и для НАТО", - сказал Ллойд.

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Глава Пентагона заявил журналистам, что "российские атаки, которые мы наблюдали в последнее время, относятся непосредственно к гражданскому населению, и если вы намеренно атакуете гражданских лиц, целенаправленно нападаете на гражданских лиц, то это преступление". Ллойд призвал президента Путина "прекратить эти ужасные действия".