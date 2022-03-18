Глава делегации РФ на переговорах Мединский: Киев и Москва максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины
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Нейтральный статус Украины и отказ от ее вступления в НАТО - темы, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.
Об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО - один из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", - сказал он.
Он добавил, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности Украины.
"Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО", - добавил Мединский.
По его словам, Москва и Киев находятся "на полдороге" по вопросу так называемой "демилитаризации Украины" в рамках переговорного процесса сторон.
Говорить о возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами, заявил Мединский.
"Я совершенно не готов это комментировать, скажу только то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно (договор) будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского в ближайшей перспективе.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
▪️нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым стороны максимально сблизили позиции на переговорах;
▪️обсуждаются гарантии Украине в случае невступления в НАТО;
▪️ что касается "демилитаризации", стороны находятся "где-то на полпути";
▪️самый сложный вопрос переговоров России и Украины - денацификация;
▪️прежде чем говорить о встрече Путина и Зеленского, нужен текст договора.
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В связи с этим, просто хочу только напомнить нашим переговорщикам: украинцы сейчас не для того отдают тысячи жизней, чтобы в конце концов согласиться на условия москвы.
Какая, к чёрту, "денацификация"? Какая "демилитаризация" после того, как мы уже начали гнать в шею и дожимать рашистских оккупантов?
Не менее, чем на 80% договор должен быть на условиях Киева. Причём, с репарациями и полной компенсацией нанесённого ущерба. Плюс восстановление территориальной целостности. Уступим сейчас, агрессия и претензии москвы не закончатся никогда.
Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/11003