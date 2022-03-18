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Глава делегации РФ на переговорах Мединский: Киев и Москва максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переговори

Нейтральный статус Украины и отказ от ее вступления в НАТО - темы, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.

Об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО - один из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", - сказал он.

Он добавил, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности Украины.

"Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО", - добавил Мединский.

По его словам, Москва и Киев находятся "на полдороге" по вопросу так называемой "демилитаризации Украины" в рамках переговорного процесса сторон.

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Говорить о возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами, заявил Мединский.

"Я совершенно не готов это комментировать, скажу только то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно (договор) будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского в ближайшей перспективе.
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Топ комментарии
+79
Сьогодні Люсінда істерикувала. Обвинувачувала у нападі Порошенка, бо він вніс в Конституцію вступ у НАТО. Хоча нещодавно сам розпинався, що НАТО наша єдина опція.
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18.03.2022 18:30
+62
Чооооооорт! Україна має бути в НАТО
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18.03.2022 18:30
+62
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18.03.2022 18:38
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Страница 4 из 4
Україна Незалежна держава і український народ сам буде вирішувати свій статус, а не слухати російських фашистів, які смертю примушують до руzкого миру.
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18.03.2022 19:40 Ответить
Москалям віри не має.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 19:42 Ответить
ти б граматику підтягнуло, з орфографією, опудало рошенівське, замість тупити в інеті!))))
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18.03.2022 19:44 Ответить
все те переговоры - пустой треп! Всех рашистов в Украине надо радикально уничтожать, особенно в Херсоне и Марике!
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18.03.2022 19:45 Ответить
Та патин вам в дупу, а не будете ви нам нав'язувати своє.
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18.03.2022 19:46 Ответить
Ну і санкції. Як тільки перемир'я буде підписано - санкції проти росії почнуть згортатися. Так що час працює зараз НЕ на росію.
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18.03.2022 19:47 Ответить
Смерть окупантам! Ніякої здачі інтересів! Зе приготуватися за сдачу інтересів!
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18.03.2022 19:47 Ответить
Нейтральний статус України означатиме максимальне наближення Зеленського, Єрмака, Подоляка, Рєзнікова і Арахаміі до Ростова, в білому рефрижераторі з червоним написом.
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18.03.2022 19:48 Ответить
Чим є небезпечним"нейтралітет"для України,навіть,якщо орки виведуть всі свої війська?Тим,що кацапам вже не треба буде проводити наземну операцію.Вони просто,залітаючи у повітряний простір України,будуть скидувати свої бомби на якусь школу,або лікарню,виправдовуючись,що за даними їхньої розвідки це не школа,чи лікарня,а бункер в якому клепають атомну бомбу.І так раз в десять днів.Склепають бомбочку і ще свіженькою-на український театр...Цілий світ буде висловлювати "занепокоєність",а Україна перетвориться на полігон,де ніхто не буде мати можливість спокійно жити.Договір з кацапами не вартує того паперу,на якому він є написаний.
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18.03.2022 19:49 Ответить
вот гнида зеленая. учитывая что он гарант конституции то это вообще гос измена. а демилитаризация это вообще за гранью после того что натворили коцапы. ещё амнистию им объявите...
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18.03.2022 19:50 Ответить
Як сказала Маргарет Тетчер: Мир можна зберегти лише за допомогою зброї.
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18.03.2022 19:54 Ответить
Причем здесь вообще НАТО, если ***** постоянно говорил, что нет такого народа, как украинцы и нет такого государства как Украина? ЦЕЛЬ ВОЙНЫ - УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНЫ И УКРАИНСКОГО НАРОДА, а не "нейтральный статус".
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18.03.2022 19:58 Ответить
А у России будет нейтральный статус и ограничение армии? Нет? Тогда нах..й всех переговорщиков.
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18.03.2022 20:05 Ответить
Что происходит. Кто может это простить. Может Гриценко прав, капитуляция намечается?
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18.03.2022 20:09 Ответить
А чого ви очікуваоли от Зелі?
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18.03.2022 20:42 Ответить
А як "красиво" працюють пацани з ОПи Люська вийшла і погнала пургу, и кто же в єтом виноват,конечно, Порошенко. А тут же Переляк протилежне-ми не поступимось фундаментальними принципами. Та які там приниципи в Єрмака. Орки розворушили хід так званих переговорів. Та потім виявиться, що саме четвірка "українців" настоювала на їх проведенні. Пятий своє вже отримав.
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18.03.2022 20:13 Ответить
Переговоры с ****** невозможны ввиду его бешенства
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18.03.2022 20:26 Ответить
Это вброс от мединского, не верьте в эту дрочь. Нашм прекрасно понимают что наши вздёрнут их за ****** переговоры. Уже же сказали что это их влажные фантазии, и по берегите нервы до "оприлюднення" самих пунктов
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18.03.2022 20:32 Ответить
Про Мінськ-1 і Мінськ-2 нам теж розповідали як про побіди... А як їх оприлюднили так і ***єлі...
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18.03.2022 20:35 Ответить
Рашиські варвари мають вивести війська З Украіни ,про що взагалді мова і чи ті люди ведуть перемовини ?
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18.03.2022 20:33 Ответить
"Москва і Київ перебувають "десь на півдорозі" щодо питання так званої "демілітаризації України"...". Це взагалі про що? Переговори треба вести про демілітаризацію Пуйлостана.
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18.03.2022 20:33 Ответить
Не вірте рузге ! Рузге відкриває рота лише для того щоб висрати брехню! Нема чого коментувати панове . Слухайте та коментуйте лише наших. НЕ ВИТРАЧАЙТЕ ЧАС НА РУЗГЕ ЛАЙНО.
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18.03.2022 20:37 Ответить
Це звідки стаття? 60 хвилин скабєєвої?
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18.03.2022 20:37 Ответить
Глава делегации рф Мединский выступил перед СМИ по поводу переговоров с рядом заявлений:
▪️нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым стороны максимально сблизили позиции на переговорах;
▪️обсуждаются гарантии Украине в случае невступления в НАТО;
▪️ что касается "демилитаризации", стороны находятся "где-то на полпути";
▪️самый сложный вопрос переговоров России и Украины - денацификация;
▪️прежде чем говорить о встрече Путина и Зеленского, нужен текст договора.
* * *
В связи с этим, просто хочу только напомнить нашим переговорщикам: украинцы сейчас не для того отдают тысячи жизней, чтобы в конце концов согласиться на условия москвы.
Какая, к чёрту, "денацификация"? Какая "демилитаризация" после того, как мы уже начали гнать в шею и дожимать рашистских оккупантов?
Не менее, чем на 80% договор должен быть на условиях Киева. Причём, с репарациями и полной компенсацией нанесённого ущерба. Плюс восстановление территориальной целостности. Уступим сейчас, агрессия и претензии москвы не закончатся никогда.

Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/11003
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18.03.2022 21:11 Ответить
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