РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14703 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
11 873 61
Харьков (6510) Харьковщина (4113) Синегубов (479)

В Харькове и области избавляются от всего, связанного с Россией: переименуют улицы, театр, лишат почетных званий, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Жители Харькова требуют избавиться от всего, что связывает город с Россией, в частности, речь идет и о названиях улиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое обращение подписали общественные деятели, сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.

"Харьковщина держит оборону не только на военном фронте. Россияне думали, что здесь их встретят с хлебом-солью. Но мы дали четко понять: Харьков – украинский город!" – говорится в сообщении главы области.

Следовательно, харьковское научное сообщество начало лишать граждан России почетных званий.

Также смотрите: В результате обстрела разрушен корпус высшего учебного заведения в Харькове, 1 человек погиб, 1 - под завалами, 11 человек пострадали, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Ученый совет Каразинского университета лишил звания "Почетного доктора" ректора московского вуза Виктора Садовничего."

Он подчеркнул, что жители требуют избавиться от всего, что связывает Харьков с Россией. Речь идет и о названиях улиц.

"Изъять из названия слово "русский" требует коллектив Харьковского академического драматического театра имени Пушкина. Соответствующее письмо-обращение на мое имя направил коллектив театра", - сообщил глава области.

Он подчеркнул, что у харьковчан нет ничего общего с теми, кто уничтожает "Градами" города Харьковской области.

Также читайте: В результате обстрела Мерефы войсками РФ погиб 21 человек, 25 - ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, - Офис Генпрокурора

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
Якраз це буде одним з найбільш значущих результатів цієї війни....
показать весь комментарий
18.03.2022 18:40
+32
Нарешті позбудуться колоніального менталітету. Своїм розумом не змогли, то москалі примусили
показать весь комментарий
18.03.2022 18:42
+29
Проспект будет имени Степана Бандеры и ему памятник?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну от, а то мама, мама
показать весь комментарий
18.03.2022 18:39 Ответить
Московський проспект приберуть нарешті???
показать весь комментарий
18.03.2022 18:54 Ответить
Якраз це буде одним з найбільш значущих результатів цієї війни....
показать весь комментарий
18.03.2022 18:40 Ответить
А вулицю жукова переіменують?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:40 Ответить
ця вулиця вже давно імені Петра Григоренка.
показать весь комментарий
18.03.2022 20:22 Ответить
Проспект будет имени Степана Бандеры и ему памятник?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:41 Ответить
Чому б і ні ?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:44 Ответить
Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє

https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272

показать весь комментарий
18.03.2022 19:10 Ответить
можливо,це буде той проспект,що зараз "московський".
показать весь комментарий
18.03.2022 20:24 Ответить
Краще вже проспект Романа Шухевича.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:15 Ответить
Даже проспект жюкова переименуют?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:42 Ответить
Так. Буде проспект Романа Шухевича
показать весь комментарий
18.03.2022 21:16 Ответить
Нарешті позбудуться колоніального менталітету. Своїм розумом не змогли, то москалі примусили
показать весь комментарий
18.03.2022 18:42 Ответить
Эх если бы лет этак 20 назад прозрели,может не было бы такого сценария а за ядерную аферу Кравчука вобще молчу.
показать весь комментарий
18.03.2022 18:42 Ответить
наперед хай кожен харківьянин вирве із себе москаля на навчиться вимовляти "паляниця"

тоді й за вулиці можна братись....
показать весь комментарий
18.03.2022 18:42 Ответить
Одне другому не заважає.
показать весь комментарий
18.03.2022 18:44 Ответить
чи помінялась думка відносно *********-вбивці жюкова?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:42 Ответить
В мене вже декілька днів є така думка, що після війни у відношенні до орків західні області України будуть "маленькими дітками", в порівнянні з східними, північними та південними областями.
показать весь комментарий
18.03.2022 18:43 Ответить
никто так не не поднял украинский национализм как В,В.Хуйло.
показать весь комментарий
18.03.2022 18:44 Ответить
Поздновато как то
показать весь комментарий
18.03.2022 18:46 Ответить
Правильно казав Мухарський: "Не схотіли лагідної українізації, отримали жорстку". Для більшості істина відкривається лише через біль, кров і страждання, хоча всього цього можна було уникнути.
показать весь комментарий
18.03.2022 18:46 Ответить
с сыр *росийский* надо переименовать в Украинский
показать весь комментарий
18.03.2022 18:48 Ответить
роzzийское всё краденное:

- по рецептуре/технологии тот сыр изначально звался тильзитским.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:57 Ответить
Ковбасу "московську" в " Харківську".
показать весь комментарий
18.03.2022 21:36 Ответить
Касапа мокают рылом в гавнище на всех фронтах. Расия в перде.
показать весь комментарий
18.03.2022 18:48 Ответить
Наступного тижня влада планує організувати мітинги біля головних офісів компаній, які відмовляються припинити фінансування кривавого російського терору.

https://24tv.ua/yaki-kompaniyi-vidmovlyayutsya-yti-rosiyskogo-rinku-vlada-anonsuvala_n1910988

показать весь комментарий
18.03.2022 18:49 Ответить
"неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована", ... Чи вже не так?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:54 Ответить
знакомая методичка...
показать весь комментарий
18.03.2022 18:59 Ответить
І що хотів цим сказати? Бо слова про "методичку" надто стандартні.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:07 Ответить
пізно прозріли. жуков сказав.
показать весь комментарий
18.03.2022 18:55 Ответить
а що там з памятником та майданом жукову ?
показать весь комментарий
18.03.2022 18:55 Ответить
дошло...
показать весь комментарий
18.03.2022 19:00 Ответить
Никогда не поздно это когда действительно не поздно.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:06 Ответить
А де підар добкін?
показать весь комментарий
18.03.2022 19:12 Ответить
Ми так розуміємо з вулицею жюкова все вже вирішено назавжди?
показать весь комментарий
18.03.2022 19:15 Ответить
Эх, харьковчане, напомнить бы Вам эпопею с переименованием проспекта Жукова и позицию Вашего городского совета по этому поводу, что при прошлом мэре, что при нынешнем . . . Нынешний, правда, вроде бы сейчас достойно себя ведёт в публичном пространстве, но . . .

Не стыдно теперь ? Стыдно, наверное. Так и хочется сказать : "А вам говорили!!!" Только поздно, Сеня, пить "Боржоми", когда почки отвалились. Хотя, может и не поздно. Надеюсь, что не поздно.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:15 Ответить
Не стыдно и не поздно... привет из Харькова
показать весь комментарий
18.03.2022 21:03 Ответить
Это хорошо, что не поздно
Держитесь, всё будет ОК.
показать весь комментарий
18.03.2022 22:30 Ответить
То есть восьми лет, пока наши воины держали орду на передке, отдавая свои жизни, было недостаточно, для переименования проспекта жукова? Для "прозрения" нужно было бомбить Харьков?
показать весь комментарий
18.03.2022 19:21 Ответить
Извиняюсь, вы картами умеете пользоваться? Проспект уже давно Петра Григоренко, а не Жукова. Памятник стоит. можете после войны с Олежкой приехать и снести
показать весь комментарий
18.03.2022 20:56 Ответить
Там решением горсовета возвращают имя Жукова проспеку Григоренко, суд отменяет решение горсовета, горсовет принимает новое решение и так по кругу цирковали . . .
Думаю, теперь уже не будут после всего, что случилось.
показать весь комментарий
18.03.2022 22:32 Ответить
не дай боже никому такого отрезвления..., но это давно надо было сделать...
показать весь комментарий
18.03.2022 19:22 Ответить
Переименовать то можно. Но тут у нас уже попереименовывали шо поало в 14-м. Вот есть "майдан Свободи", есть "майдан Коституції". Чьей свободы? Чьей конституции, американской? Хочется конкретики. А в других городах все улицы Ленина поререименовывали в Соборные. Ну блин никакой фантазии. А как єто повлияет на регистрацию, на бизнес? Вообще непонятно.
Есть такое украинское слово "НЕНАЧАСІ"
показать весь комментарий
18.03.2022 19:39 Ответить
Русский КОРАБЛЬ, иди.. и не оглядывайся
показать весь комментарий
18.03.2022 19:48 Ответить
"бизнес", ему, мля, в разбомбленном роZZией Харькове марта 2022.

Иди 'скупись' на Барабашова..
показать весь комментарий
18.03.2022 19:51 Ответить
Полосатик, не ругайся, я в отличии от тебя в Харькове и нахожусь
показать весь комментарий
18.03.2022 20:51 Ответить
то есть, ты руzzкий наводчик.

Ты всё ещё жЮкова клеишь?
показать весь комментарий
18.03.2022 21:17 Ответить
И шо, даже памятник Жукову снесут?
показать весь комментарий
18.03.2022 19:50 Ответить
І правильно, давно пора
показать весь комментарий
18.03.2022 19:54 Ответить
А в Харкові вже не хочуть проспекту ім'я підора жЮкова вертати?
показать весь комментарий
18.03.2022 19:59 Ответить
Он уже давно не Жукова, а Петра Григоренко. Так для справки
показать весь комментарий
18.03.2022 20:52 Ответить
Я знаю, але ж до війни у харківських депудятлів постійно руки чесались повернути йому назву підора жЮкова
показать весь комментарий
18.03.2022 21:44 Ответить
шо, і проспекту маршала, *****, жукова не буде? НЄ ВЄРЮ !!!
показать весь комментарий
18.03.2022 20:14 Ответить
Львів просто курить в сторонці.
показать весь комментарий
18.03.2022 20:26 Ответить
Десь на концерті Кобздона заплакав Гєпа.
показать весь комментарий
18.03.2022 20:33 Ответить
надо не только в Харькове,а вообще по всем областям поубирать полностью все,что даже имеет намек на что то рассейское,будь то даже Пушкин,Крылов и др.
Убрать кириллицу нах.....й,мы уж как нибудь дотянем,а что б новое поколение даже и близко не касалось мерзкого кацапского духа
показать весь комментарий
18.03.2022 21:02 Ответить
Чудовий початок. Але позбавитись не тільки слова "російський", але всього, що з росією пов"язано, назви " ім. Пушкіна" теж, як і згадки про будь яких совкових чи російських"діячів". Всюди в Україні, в міста, найменьшому сел, залізничній станції чи назві підприємства.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:17 Ответить
с добрым утром, Харьков. Дошло наконец...Только какой ценой...
показать весь комментарий
18.03.2022 21:24 Ответить
Жукова уже точно не будет! Глаза открывать начали.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:51 Ответить
Ой, а як же тепер без проспекта Жукова???
показать весь комментарий
18.03.2022 22:12 Ответить
 
 