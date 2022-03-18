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На границе Сумщины и Полтавщины продолжается "гадячское сафари": охотники уже отобрали у российских военных 10 танков, пулеметы и автоматы, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

На севере Полтавщины, в частности, на границе с Сумщиной, происходят боевые столкновения с российскими оккупантами. Тех, кто после встречи с украинской армией и терробороной сбежали, ищут местные охотники. Часть техники, отобранной у российских военных, уже отремонтирована и передана ВСУ.

Об этом в ходе общения с журналистами региональных СМИ рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"На севере области происходят бои с российскими оккупантами, речь об ахтырском направлении. Кроме того, продолжается так называемое "гадячское сафари" – охотники уже не только с ружьями "охотятся", но и отобрали у оккупантов пулеметы и автоматы, а также более 10 танков и другую технику. Она передана Вооруженным силам Украины, отремонтирована и уже работает на нашу армию", – сказал Дмитрий Лунин.

Также смотрите: Тероборона Полтавской области захватила 3 танка оккупантов и передала их ВСУ. ВИДЕО

Отметил, что более 500 раненых бойцов и гражданских попали в наши больницы из Сумщины и Харьковщины. Им предоставлена полная помощь. В этом, говорит Дмитрий Лунин, убедился лично.

Рассказал, что в ряды теробороны области привлечены около 15 тысяч человек.

"Кто не попал в Вооруженные силы, в том числе и ТрО, должны продолжить работать. Экономический фронт тоже очень важен. Полтавщина сейчас тыловая область, поэтому должны здесь обеспечить эффективную работу экономики", - добавил Дмитрий Лунин.
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Топ комментарии
+34
Ми пам'ятаємо 1914 р. з генерал-губернатором Бобринським, 1918 р., різню більшовиками в Києві (так званий червоний терор), війська Денікіна і білий терор. Голод 1921-1923 рр., Голодомор 1932-1933 рр., ленінські, сталінські репресії, розстріляне Відродження, Великий терор, 1939 - такзваний "золотий вересень", злочини НКВД у 1941 році коли у Заліщиках спалили поїзд, де у вагонах були сотні українських жінок і дітей, у Тернополі, Львові, Івано-Франківську у тюрмах невинно замордованих синів і дочок України (їх так мордували, що рідні немогли опізнати тіла), "освободітєлі хренові". Так прикрив москаль свої злочини у ході відступу перед нацистами. Ми пам'ятаємо окупацію радянськими військами України у 1944 році. Слова жукова "нехай здохнуть на полі бою, ніж потім дусити їх по таборах". Голод 1946-47, операцію "Вісла". Переорані села на Волині, щоб ви розуміли, із жителями (для тих хто не вчить історії). І це невесь перелік злочинів москалів, на моїй Богом даній землі. І це лише частина 20 ст. Сьогодні їм нема прощення! Надіюся, що нарешті, лояльні до кацапів українці, це зрозуміють. І нарешті, питання " какая разніца" буде закрите. Якщо ще хтось незрозумів, що москаль нас ненавидить до мозку костей, він бачить свою кволість, немічність, тупість на фоні української нації, його комплекс меншовартості заставляє ненавидіти все українське. Москаль навіть зумів переконати частину українців у тому, що українська мова це нарєчіє, а руZкий язік це "велич" мов, шкода їх розчаровувати, але це і є нарєчіє, помісь слов'янських і тюркських слів, ви не повірите, але сама москальська еліта соромилась розмовляти російською, адже це мова холопів (тобто рабів, кріпаків). А сьогодні москаль, 30 років, носивши маску, лише показав свою сутність, своє обличчя, і свою ненавість до України. Він був таким завжди. Нічого нового, сьогодні ми про москалів не дізналися нічого нового. Сьогодні ми повинні заставити його заплатити за кожну сльозу, за кожного вбитого, замордованого українця. Бо в іншому випадку, відчуваючи свою безкарність, він продовжить ці злочини. І тут немає значення чи то путінська расєя, чи когось іншого. Одна жіночка сказала дуже хороші слова, що росія закінчується там, де їй надають по морді.
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18.03.2022 19:03
+28
так вже !!!!
Дуже дорогий російський винищувач був збитий старою "Іглою".
Мобілізований з "Укрпошти" збив російський літак, який бомбардував Чернігів.
"Новий літак окупантів Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів) збив у небі над Черніговом працівник з "Укрпошти" ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК "Ігла-1". Нормально так доставив. Пишаємося нашим героєм",

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18.03.2022 19:14
+19
Лесники и егеря борятся с цыганами за поставки вооружения.
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18.03.2022 19:06
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Жаль что у не получается целыми отжать комплексы ПВО свинособак
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18.03.2022 19:02 Ответить
Та РЕБ
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18.03.2022 19:04 Ответить
Ну вообще-то Тарас Березовец заявлял недавно, что комплексов ПВО "наколядовали" уже столько, что одних трофейных ТОРов уже полноценный дивизион. Подтягивают и ПВО потихоньку.
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18.03.2022 19:13 Ответить
Кацапы, когда бросают, с комплексов ПВО потрошат электронику, а без неё это просто металлолом.
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18.03.2022 19:16 Ответить
А ракети з них зняти можна? І нашим відповідним частинам передати?
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18.03.2022 19:25 Ответить
Вот ракеты как раз и НУЖНО с них снимать, если они остались. Внешний осмотр, отсутствие видимых повреждений и следов разборки/сборки и вперед, в войска.
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18.03.2022 19:57 Ответить
думаю не всегда есть время чё-то снять. Едешь-едешь в тылу, тут бабах и ой-ёйёй. И иван уже не про микросхемы думает, а как бы свой зад без лишних дырок до ближайшего леса донести.
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18.03.2022 19:29 Ответить
А если приключился бабах рядом с ПВО, то оно опять таки, уже ни на что не годно. Там нет бронирования жизненно важных узлов, вся наружная электроника под жестяными лючками. Говорю как бывший ПВОшник, я знаю В советской военной школе армейскому комплексу ПВО давали 15-20 минут на поле боя, не больше. Там наоборот, хоть какое-то внимание было защите экипажа, у него должны были быть хоть какие-то шансы выжить, а техника была изначально сделана одноразовой.
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18.03.2022 19:55 Ответить
Бабахи разные бывают. Могли и не по ним, а в соседний бетер например.
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18.03.2022 22:06 Ответить
Даже в соседний бетер. Потому что там нет никакой противоосколочной защиты. гроздья проводов и разъемов - это просто счастье для всех осколков, они просто наперегонки туда летят. ПВО не рассчитано на поле боя, оно должно где-то там, в глубине, подальше от поля боя стоять. А если ничего не вышло, и надо драпать, то железяка от танка должна спасти экипаж, а не антенну. Так всегда было.
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18.03.2022 22:31 Ответить
Все залежить від того яке завдання має ППО. Армійське це прикриття МТСБ. Одна ЗР батарея на МТСБ. ЗР дивізіон ППО прикриває МСБР або МСП. А ЗРД це і батареї С-60 і Стріли І Шилки. І ЗСУ 23-2 і Тунгуски ті ИГЛА
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26.03.2022 08:51 Ответить
Отжатые "осы" были, какие-то "народные мстители" сожгли дивизион брошеных каzzапами "тунгусок" ...
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18.03.2022 19:15 Ответить
Писали, що якмінімум, 1 БУК наши цілим захопили. З ракетами. Десь на півдні
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18.03.2022 19:21 Ответить
І 2 "Панцирі"
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18.03.2022 19:23 Ответить
В часи арабо-Ізраїльської війни під Дамаском СССровські батареї КУБів(предтеча БУКа) прикривалися батареями С-60. Бо мертва зона в КУБа становить коло радіусом 4 км. Тобто для виходу на бойовий режим ракета з КУБа повинна пролетіти болванкою 4 км
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26.03.2022 08:57 Ответить
Молодці хлопці, справжні козаки!
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18.03.2022 19:02 Ответить
Ми пам'ятаємо 1914 р. з генерал-губернатором Бобринським, 1918 р., різню більшовиками в Києві (так званий червоний терор), війська Денікіна і білий терор. Голод 1921-1923 рр., Голодомор 1932-1933 рр., ленінські, сталінські репресії, розстріляне Відродження, Великий терор, 1939 - такзваний "золотий вересень", злочини НКВД у 1941 році коли у Заліщиках спалили поїзд, де у вагонах були сотні українських жінок і дітей, у Тернополі, Львові, Івано-Франківську у тюрмах невинно замордованих синів і дочок України (їх так мордували, що рідні немогли опізнати тіла), "освободітєлі хренові". Так прикрив москаль свої злочини у ході відступу перед нацистами. Ми пам'ятаємо окупацію радянськими військами України у 1944 році. Слова жукова "нехай здохнуть на полі бою, ніж потім дусити їх по таборах". Голод 1946-47, операцію "Вісла". Переорані села на Волині, щоб ви розуміли, із жителями (для тих хто не вчить історії). І це невесь перелік злочинів москалів, на моїй Богом даній землі. І це лише частина 20 ст. Сьогодні їм нема прощення! Надіюся, що нарешті, лояльні до кацапів українці, це зрозуміють. І нарешті, питання " какая разніца" буде закрите. Якщо ще хтось незрозумів, що москаль нас ненавидить до мозку костей, він бачить свою кволість, немічність, тупість на фоні української нації, його комплекс меншовартості заставляє ненавидіти все українське. Москаль навіть зумів переконати частину українців у тому, що українська мова це нарєчіє, а руZкий язік це "велич" мов, шкода їх розчаровувати, але це і є нарєчіє, помісь слов'янських і тюркських слів, ви не повірите, але сама москальська еліта соромилась розмовляти російською, адже це мова холопів (тобто рабів, кріпаків). А сьогодні москаль, 30 років, носивши маску, лише показав свою сутність, своє обличчя, і свою ненавість до України. Він був таким завжди. Нічого нового, сьогодні ми про москалів не дізналися нічого нового. Сьогодні ми повинні заставити його заплатити за кожну сльозу, за кожного вбитого, замордованого українця. Бо в іншому випадку, відчуваючи свою безкарність, він продовжить ці злочини. І тут немає значення чи то путінська расєя, чи когось іншого. Одна жіночка сказала дуже хороші слова, що росія закінчується там, де їй надають по морді.
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18.03.2022 19:03 Ответить
Ну я ж казав - сумчани герої!
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18.03.2022 19:04 Ответить
Чекаю на новини, що вже Укрпошта почала орків ганяти!
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18.03.2022 19:04 Ответить
так вже !!!!
Дуже дорогий російський винищувач був збитий старою "Іглою".
Мобілізований з "Укрпошти" збив російський літак, який бомбардував Чернігів.
"Новий літак окупантів Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів) збив у небі над Черніговом працівник з "Укрпошти" ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК "Ігла-1". Нормально так доставив. Пишаємося нашим героєм",

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18.03.2022 19:14 Ответить
Лесники и егеря борятся с цыганами за поставки вооружения.
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18.03.2022 19:06 Ответить
Конкуренция - двигатель прогресса !!!
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18.03.2022 19:18 Ответить
Хто їм порадив робити на баштах ті придурковаті мангали?
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18.03.2022 19:07 Ответить
А это что-бы при попадания Джевелина репоеды не смогли разбежаться и сгорели вместе с танком.
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18.03.2022 19:17 Ответить
Скоріш для визначення чій танк. Тут сліпий не сплутає.
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18.03.2022 19:20 Ответить
шойгу медальный(медалей больше чем у брежнева)-приказал сделать защиту от "крышебоев",выделили деньги ,разработали КАЗ (комплекс активной защиты ) ,дошло до производства ,а денег нет-сперли,пришлось делать экспромт для успокоения персонала.
Если интересуетесь можете зайти на кацапский сайт "военное обозрение",там более подробно.
Только отзывы в статьях не читайте,там полный фашистский треш по типу гитлеровской германии
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18.03.2022 19:27 Ответить
Це був сарказм. Мене не цікавлять винахіди божевільних.
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18.03.2022 19:29 Ответить
Это если бурятина недостаточно прожарилась внутри танка духовки, то ее дожаривают на этом мангале.
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18.03.2022 19:30 Ответить
Не знаю кто посоветовал, но точно знаю, что он теперь ржёт до слёз, когда видит фотки этих "конструкций"
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18.03.2022 19:30 Ответить
Москалі - злобні й не зрозумілі істоти. У ним м'ясо смажать не на мангалі, а під мангалом.
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18.03.2022 19:52 Ответить
То щоб мокшанє були не смажені, а тушковані як гуляш в горщику )
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19.03.2022 08:18 Ответить
1/3 от батальона отжали
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18.03.2022 19:16 Ответить
Якщо так було б в ХерсонI та Мелiтополi то було б ще краще та велика допомога армi
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18.03.2022 19:26 Ответить
там немає лісів, а у степах не дуже попартизаниш на жаль.
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18.03.2022 21:26 Ответить
Гарного полювання, хлопці !!! Бережи вас Господь.
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18.03.2022 19:30 Ответить
Ось вона друга в світі армія ,хіба не смішно.
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18.03.2022 20:39 Ответить
Так а шо, надо просто запасливый
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26.03.2022 11:06 Ответить
 
 