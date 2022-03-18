На границе Сумщины и Полтавщины продолжается "гадячское сафари": охотники уже отобрали у российских военных 10 танков, пулеметы и автоматы, - ОВА

На севере Полтавщины, в частности, на границе с Сумщиной, происходят боевые столкновения с российскими оккупантами. Тех, кто после встречи с украинской армией и терробороной сбежали, ищут местные охотники. Часть техники, отобранной у российских военных, уже отремонтирована и передана ВСУ.

Об этом в ходе общения с журналистами региональных СМИ рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"На севере области происходят бои с российскими оккупантами, речь об ахтырском направлении. Кроме того, продолжается так называемое "гадячское сафари" – охотники уже не только с ружьями "охотятся", но и отобрали у оккупантов пулеметы и автоматы, а также более 10 танков и другую технику. Она передана Вооруженным силам Украины, отремонтирована и уже работает на нашу армию", – сказал Дмитрий Лунин.

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Отметил, что более 500 раненых бойцов и гражданских попали в наши больницы из Сумщины и Харьковщины. Им предоставлена полная помощь. В этом, говорит Дмитрий Лунин, убедился лично.

Рассказал, что в ряды теробороны области привлечены около 15 тысяч человек.

"Кто не попал в Вооруженные силы, в том числе и ТрО, должны продолжить работать. Экономический фронт тоже очень важен. Полтавщина сейчас тыловая область, поэтому должны здесь обеспечить эффективную работу экономики", - добавил Дмитрий Лунин.