Россия до сих пор может планировать применить химическое оружие в Украине, - представитель США в ООН Гринфилд

Соединенные Штаты продолжают считать, что Россия не оставила планы провести операцию "под чужим флагом" и применить в Украине химическое или бактериологическое оружие, обвинив в этом украинскую сторону и страны Запада.

Об этом заявила постпред США при Организации Линда Томас Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем считать, что Россия может планировать применение химических или бактериологических веществ против украинского народа", – сказала она.

По ее словам, Соединенные Штаты "глубоко и серьезно обеспокоены" тем, что инициатива России созвать встречу Совбеза ООН по этой теме является потенциальной попыткой провести операцию "под чужим флагом".

"Россия неоднократно, подчеркиваю, неоднократно обвиняла другие страны именно в тех нарушениях, которые она планирует совершить сама", - добавила Гринфилд.

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