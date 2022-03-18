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Россия до сих пор может планировать применить химическое оружие в Украине, - представитель США в ООН Гринфилд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хімічна

Соединенные Штаты продолжают считать, что Россия не оставила планы провести операцию "под чужим флагом" и применить в Украине химическое или бактериологическое оружие, обвинив в этом украинскую сторону и страны Запада.

Об этом заявила постпред США при Организации Линда Томас Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем считать, что Россия может планировать применение химических или бактериологических веществ против украинского народа", – сказала она.

По ее словам, Соединенные Штаты "глубоко и серьезно обеспокоены" тем, что инициатива России созвать встречу Совбеза ООН по этой теме является потенциальной попыткой провести операцию "под чужим флагом".

"Россия неоднократно, подчеркиваю, неоднократно обвиняла другие страны именно в тех нарушениях, которые она планирует совершить сама", - добавила Гринфилд.

Также читайте: Возможна инсценировка атаки химическим или биологическим оружием российскими оккупационными силами в Украине, - Еврокомиссия
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Ще є хоч хтось, хто не зробив такої заяви?
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18.03.2022 19:32 Ответить
Uliana Yapparova


@Ulianalive

·
2 ч



Все алчные беспринципные суки шоу-биза, кто сегодня плясал на крови жертв войны России в Украине, должны минимум попасть под санкции, максимум в Нюрнберг: Газманов, Машков, Певцов, Расторгуев и его Любэ, Лепс, Тимати, Гагарина, zигующие «Руки в вверх». Кого забыла? Допишите.
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18.03.2022 19:35 Ответить
100% планируют. После удачного применения в Сирии, кацапы с удовольствие применили бы хим оружие. Но Запад сильно консолидировался. На лапшу "Это не мы!" никто уже рукой не махнет.
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18.03.2022 19:36 Ответить
ці кацапськи сукі на все здатні
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18.03.2022 19:39 Ответить
Химическое и бактериологическое оружие (и некоторое новейшее воорудение) из России в ОРДЛО завезли под прикрытием начала учений возле границы. Перед этим из ОРДЛО были изгнаны все международные наблюдатели.
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18.03.2022 23:11 Ответить
 
 