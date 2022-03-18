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Силы обороны освобождают нашу землю по всем направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ на 18:00 18 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на 18.00 18.03.2022 по российскому вторжению

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Идут двадцать третьи сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство российской федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.

Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих российской федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с силами обороны. Так, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.

Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоискалечений.

Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от исполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил России полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля.

Также смотрите: Боевая работа Десантно-штурмовых войск: уничтожена техника оккупантов вместе с личным составом. ФОТОрепортаж

Провластные российские СМИ продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины. Не прекращается создание и распространение всех доступных информационных каналов, в том числе и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины.

В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город.

В Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей с целью подавления сопротивления гражданского населения.

Оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права и разрушают инфраструктуру городов, создавая предпосылки для углубления гуманитарного кризиса.

Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом освобождать временно занятую территорию Украины по всем направлениям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается нарастить группировку войск в направлении Киева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 18 марта
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Топ комментарии
+25
Йдуть бої, Маріуполь наш. На 22 день все ще наш- неочікувано?
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18.03.2022 19:46
+22
Битва за Алеппо 2012-2016 : 4 роки

але я НЕ хочу українського Алеппо !!!

захисники Марика - Азов, Нацгвардія, морпіхи... сталеві.
ці хлопці вмруть, але не сдадуть позиції!

треба вивести мирних !
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18.03.2022 19:52
+21
деблокада Маріка і буде переламом в війні.
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18.03.2022 19:50
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А на напрямку Маріуполя?
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18.03.2022 19:45 Ответить
Йдуть бої, Маріуполь наш. На 22 день все ще наш- неочікувано?
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18.03.2022 19:46 Ответить
Битва за Алеппо 2012-2016 : 4 роки

але я НЕ хочу українського Алеппо !!!

захисники Марика - Азов, Нацгвардія, морпіхи... сталеві.
ці хлопці вмруть, але не сдадуть позиції!

треба вивести мирних !
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18.03.2022 19:52 Ответить
Їдуть кожного дня тисячами, вже виїхало біля 40 тисяч.
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18.03.2022 19:55 Ответить
із мінімум 300 тис. що були на день блокади
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18.03.2022 19:56 Ответить
Так. Це величезна маса людей, просто і швидко їх неможливо євакуювати.
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18.03.2022 20:01 Ответить
Дайте їм зброю..
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18.03.2022 20:02 Ответить
ну як нашо? насаживать тебя на бутилку!
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18.03.2022 20:50 Ответить
НАМ НЕПОТРІБНО ГЕРОЇВ -КІБОРГІВ ПОСМЕРТНО --- ВОНИ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ ЖИИИИИВІІІІ !!!
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18.03.2022 20:00 Ответить
це війна.

300 спартанців теж хотіли жити...

вибачте, але Марик це наша найбільша біль на сьогодні
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18.03.2022 20:04 Ответить
Це війна, усі не можуть лишитися живими, нажаль.
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18.03.2022 20:04 Ответить
В Марике все наши-мирные,а орки-уроды
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18.03.2022 20:34 Ответить
"Ураганами" не можна розчистити дорогу нашим на Маріуполь? Там дальність стрільби 100+ км...
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18.03.2022 19:55 Ответить
+ 100 !!!
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18.03.2022 19:57 Ответить
Ні. Там абсолютна перевага ворога у повітрі.
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18.03.2022 20:00 Ответить
плять !

я розумію що там голий степ, але невже не можна відбитись тими ж стінгерами ?
це жє не житлові квартали, а рухомі військові групи, проти яких будуть "працювати" штурмовики та гелікоптери
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18.03.2022 20:08 Ответить
Ні. Бо є ніч. Чому я маю повідомляти вам елементарні речі, які будь-хто мав можливість знати на 22 день 8 річної війни що триває вже століття?
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18.03.2022 20:10 Ответить
Segodnia odin litovec raskazal kak on vojujet Xersone nedaleko Xersona.Skazal sto ruskaja armija eto kolxozniki.Okapalis u mirnix domov,liudej nevypuskajet kak cyt derzit.Govorit vybyli ix no netu snariadov,tolko dva btr i tank u nix,gradami nemozno poskolku doma .No cystyt ruskix ix kak polozeno.Nuzno tam im javelini po bunkeram bi strelnuli,togda vylezli s okopax bi
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18.03.2022 20:18 Ответить
ДЕБЛОКАДА МАРИКА !!!!!!!

все інше потім
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18.03.2022 19:47 Ответить
деблокада Маріка і буде переламом в війні.
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18.03.2022 19:50 Ответить
може я щось не догледів, але від Бердянська до Марика тоненька смужка рашиської окупації
невже не можна відкинути орків хоча б до Бердянська ?

не вірю !
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18.03.2022 19:54 Ответить
Бо ви не військовий.
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18.03.2022 19:56 Ответить
невже ?

перевірю свій військовий квиток 40-ка річної давності
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18.03.2022 19:58 Ответить
Як? В Криму авіація і флот противника, наступати степом на противника не маючи переважаючої артилерійської підтримки це самогубство.
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18.03.2022 21:24 Ответить
Тебя ждут,поедь откинь
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18.03.2022 19:57 Ответить
я вже сам їздити не можу.
мене треба доставляти на мєстность у вигляді нерухомого об'єкту - ДЗОТа

нажаль....
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18.03.2022 20:00 Ответить
хотів би я знати відповіді на ці запитання, але для цього має бути набагато більше інформації ніж та котру ми всі маємо.
сподіваюсь хлопці у високих кабінетах, які все знають, щось роблять.
і да - засуньте вже ту мавпу-арахімію обратно на те дерево звідки вона, по чиємусь недогляду, впала.
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18.03.2022 20:02 Ответить
арахамія та решта мавп оголошені недоторканими на час Великої Посухи ("Мауглі")
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18.03.2022 20:10 Ответить
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18.03.2022 20:12 Ответить
Очень жаль. И непонятно почему, если мавпа - вражина
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18.03.2022 20:46 Ответить
Не догледіли, лінія оборони значно північніше, але все може бути
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18.03.2022 20:26 Ответить
Гарні новини, перелам настав.
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18.03.2022 19:45 Ответить
Хто сказав?
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18.03.2022 19:48 Ответить
Люська промуркотіла

якщо настав перелом - до біса перемовини !
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18.03.2022 19:55 Ответить
Той, хто написав цю оперативну інформацію.
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18.03.2022 19:57 Ответить
Обов'язково - щоб хтось хтось сказав? ...А самому не видно? ... Чи може не хочеться бачити?
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18.03.2022 20:01 Ответить
Я напишу відповідь через неділю.
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18.03.2022 20:13 Ответить
Українці пишуть "тиждень". І кажуть "нісенітниця" на дописи тобі подібних.
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18.03.2022 21:28 Ответить
Ну так де перелам ? Або знову спам ?
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22.03.2022 06:51 Ответить
Сказали перелам може бути днів через 10
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18.03.2022 21:42 Ответить
На третій день війни я написав, що ми вже перемогли- я помилився? Так і тут.
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18.03.2022 22:58 Ответить
Друзья! Я провел ,,адскую,, 7-ми минутную работу... Бытует два мнения происхождения слова ,, кацап,,. Первое-из-за козлиной бородки русни. Как Цап! А с Украинского- как КОЗЕЛ! Второе мнение... Во времена нашествия татаро-монголов, было очень много предателей со стороны русни -были нечто вроде полицаев. И они очень жестоко обращались со своими земляками. Что очень удивило татар! И они прозвали этих нелюдей ,,МЯСНИКАМИ,,! МЯСНИКИ!!!!! Мне стало интересно, насколько это правда? И о чудо, дядюшка Гугль, с другом переводчиком, предложил интересные варианты с языков Средней, и не очень-Азии! Поехали....! Турецкий-KASAPLAR! Таджикский-КАССОБОН! Туркменский-GASSAPLAR! Казахский-КАСАПШЫЛАР! Татарский-КАСАПЧЫЛАР! Узбекский-GASSOBLAR! Киргизский-КАСАПЧЫЛАР! Монгольский-ЯРГАЧИД! Как говорится-комментарий излишен! Возможно перевод не точен. Но суть (корень слова)-верен! И это особенно актуально в наше время! Прошу распространить дальше! Дякую!
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18.03.2022 19:47 Ответить
Ты хочешь КОЗЛОМОРДЫХ демонтировать и типо они не КОЗЛОМОРДЫЕ? 😁
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18.03.2022 19:54 Ответить

Тут усе синхронно зійшлося в одну точку: і козломорда зовнішність, і підла натура, і влучна характеристика, дана тюркомовними народами.
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18.03.2022 20:59 Ответить
Про ",гассаб" давно відомо...
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18.03.2022 19:56 Ответить
"Во времена нашествия татаро-монголов, было очень много предателей со стороны русни..."

А де вона тоді була та "русня", якщо колони успенського собору московського кремля (при основі) позначені ханськими тамгами (знаками власності)?
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18.03.2022 20:07 Ответить
Живодер, резчик (скота), палач, а не мясник.
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18.03.2022 21:11 Ответить
Мені подобається ще один варіант походження слова кацап (коцап) від "коцать"(на ідиш) блювати,ригати,отже коцап,кацап-оббльований,обриганий,що передає суть цієї істоти
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18.03.2022 21:16 Ответить
Йой! Яка публІка (з наголосом на "і")!
Ву-у-у-ужос...
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18.03.2022 21:34 Ответить
"ходить, акі цап" це з 17 століття
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18.03.2022 23:07 Ответить
Это можно смотреть вечно!
Кадыровские "дон-доны" бегут, бросая технику.
Видео - https://youtu.be/AhTcXdCeCYo
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18.03.2022 19:48 Ответить
а тогда видео откуда взялось...?
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18.03.2022 20:06 Ответить
ты вася иди вслед росийскому кораблю...
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18.03.2022 20:28 Ответить
твой номер - 25.02.2022
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18.03.2022 21:01 Ответить
По баранам бы артой долбануть. Но тогда бы этого видео не было. Хотя... надеюсь что видео нашли на мертвом.
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18.03.2022 20:13 Ответить
Головне не підписувати нічого,та не заморозити на місяці або роки,тільки перемога з поверненням Донбасса і Крима а не мір любой ціной
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18.03.2022 19:49 Ответить
Чому б не відловити все кодло ОПЗЖ, не заперти в якомусь ангарі й не поставити мітку для ракети російської?
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18.03.2022 19:50 Ответить
потому что они все уже давно дома, пишут отчеты о проделанной работе. виноваты не политики, а избиратели, которые делегируют этих политиков во власть
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18.03.2022 20:11 Ответить
Та Ви що! Ліберали знесуться, бо демократія постраждає.
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18.03.2022 21:37 Ответить
"Те, чому Китай симпатизує, - це не Україна як суверенна держава, а український народ", - уточнив професор Ши.
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18.03.2022 19:53 Ответить
скоріше б звільнили. ця війна нікому не потрібна. повернутись би скоріше до нормального життя.

ця війна потрібна тільки путіну.

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18.03.2022 19:54 Ответить
А пуйловські посіпаки тут ні до чого? А 71% росіян, що підтримають цю війну, - теж?
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18.03.2022 20:42 Ответить
Сейчас Мариуполь является главной целью РФ. Не можете деблокировать, ну выведите войска. Если есть надежды на деблокирование, ну сообщите народу что есть план.
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18.03.2022 19:55 Ответить
Як це "вивести війська"?! З блокованого міста?! Тобто капітулювати, скласти зброю і вийти з міста, покладаючись на "милість" орків?! І ще тут є четверо, що цю, м'яко кажучи, маячню підтримали лайками!
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18.03.2022 20:39 Ответить
І що буде з мешканцями Маріуполя, яких буде кинуто на ту ж саму милість "орків"?
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18.03.2022 20:44 Ответить
Какие альтернативы?
Как говорит Арестович, военного решения по Мариуполю нет.
Объяснить вам что это значит?
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18.03.2022 20:54 Ответить
Это значит, что план есть, но оркам лучше о нем не знать.
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18.03.2022 21:14 Ответить
План є, не сумнівайтесь. І вірте Збройним Силам України. Все буде добре.
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18.03.2022 20:47 Ответить
Ромцю, сиди ціхо у своєму Воронєжі і трусися дрібно.
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18.03.2022 21:41 Ответить
Мишка, как там в Польше клубничка сладкая? Иди дальше сажай не оъешся. Я в Киеве вырос и живу.
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18.03.2022 22:30 Ответить
90% інформації про ракетні обстріли розвідка РФ отримує з соцмереж. СБУ закликала українців не допомагати окупантам.

"Інформація на кшталт "пролетіло над нами недалеко від військового містечка" допомагає росіянам краще орієнтуватися по цілях. Для чого ви це говорите? Для того, щоб скорегували вогонь і ворог влучив на 100 метрів ближче до цілі?", - звернулася речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.
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18.03.2022 20:04 Ответить
Болтун хуже диверсанта и шпиона!
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18.03.2022 21:16 Ответить
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18.03.2022 23:07 Ответить
 
 