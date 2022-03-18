Силы обороны освобождают нашу землю по всем направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ на 18:00 18 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на 18.00 18.03.2022 по российскому вторжению
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Идут двадцать третьи сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство российской федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.
Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих российской федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с силами обороны. Так, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.
Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоискалечений.
Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от исполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил России полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля.
Провластные российские СМИ продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины. Не прекращается создание и распространение всех доступных информационных каналов, в том числе и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины.
В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город.
В Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей с целью подавления сопротивления гражданского населения.
Оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права и разрушают инфраструктуру городов, создавая предпосылки для углубления гуманитарного кризиса.
Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом освобождать временно занятую территорию Украины по всем направлениям".
Пожалуйста, подождите...
але я НЕ хочу українського Алеппо !!!
захисники Марика - Азов, Нацгвардія, морпіхи... сталеві.
ці хлопці вмруть, але не сдадуть позиції!
треба вивести мирних !
300 спартанців теж хотіли жити...
вибачте, але Марик це наша найбільша біль на сьогодні
я розумію що там голий степ, але невже не можна відбитись тими ж стінгерами ?
це жє не житлові квартали, а рухомі військові групи, проти яких будуть "працювати" штурмовики та гелікоптери
все інше потім
невже не можна відкинути орків хоча б до Бердянська ?
не вірю !
перевірю свій військовий квиток 40-ка річної давності
мене треба доставляти на мєстность у вигляді нерухомого об'єкту - ДЗОТа
нажаль....
сподіваюсь хлопці у високих кабінетах, які все знають, щось роблять.
і да - засуньте вже ту мавпу-арахімію обратно на те дерево звідки вона, по чиємусь недогляду, впала.
якщо настав перелом - до біса перемовини !
Тут усе синхронно зійшлося в одну точку: і козломорда зовнішність, і підла натура, і влучна характеристика, дана тюркомовними народами.
А де вона тоді була та "русня", якщо колони успенського собору московського кремля (при основі) позначені ханськими тамгами (знаками власності)?
Ву-у-у-ужос...
Кадыровские "дон-доны" бегут, бросая технику.
Видео - https://youtu.be/AhTcXdCeCYo
ця війна потрібна тільки путіну.
Как говорит Арестович, военного решения по Мариуполю нет.
Объяснить вам что это значит?
"Інформація на кшталт "пролетіло над нами недалеко від військового містечка" допомагає росіянам краще орієнтуватися по цілях. Для чого ви це говорите? Для того, щоб скорегували вогонь і ворог влучив на 100 метрів ближче до цілі?", - звернулася речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.