Людям в городах на линии боевых действий будут бесплатно раздавать ключевые социальные продукты, - Шмыгаль

Государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты и бесплатно их раздавать людям в городах, оказавшихся в окружении или на линии боевых действий.

Об этом в видеообращении заявил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем допустить, чтобы украинцы остались без еды, поэтому государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты. Эти продукты будут бесплатно с завтрашнего дня раздаваться людям в тех городах, которые уже оказались в окружении или находятся на линии боевых действий.

Как это будет происходить? Мы сформировали список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и растительного масла. Министерство развития громад и территорий в ежедневном режиме формирует список городов, куда эту продукцию нужно доставить.

Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов", – пояснил премьер.

По словам Шмыгаля, "Укрзализныця" закупает продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом развозит их по регионам.

"О доставке во временно оккупированные населенные пункты, то будем привлекать международные гуманитарные организации. Еще раз подчеркну, что раздача соответствующих продуктов будет происходить бесплатно для людей. Правительство уже выделило "Укрзализныце" 18 млрд грн на реализацию этого и других задач.

Соответствующая программа также будет стимулировать развитие собственного украинского производства пищевых продуктов, а пищевая промышленность сейчас становится одним из ключевых секторов экономики", - подытожил глава правительства.

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