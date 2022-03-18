Не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Окружение Путина вряд ли заинтересовано в ядерной угрозе, – генерал армии США Ходжес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Окружение Путина на самом деле не заинтересовано в ядерной угрозе, к тому же, президент РФ вряд ли сможет сам использовать это ядерное оружие.
Об этом в интервью DW заявил генерал США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что мы придаем чрезмерное значение российским угрозам о расширении границ войны и о ядерном оружии. Я не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Во-первых, Путин не сможет сделать это сам, и я не верю, что люди, которые его окружают, действительно заинтересованы в ядерной угрозе", - сказал он.
По словам Ходжеса, поэтому мы из-за этого отказываемся от более решительных действий.
"Мы слишком много говорим о том, что мы не можем и чего не будем делать. И недостаточно о том, что мы можем сделать", – подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
В цих умовах варто згадати українські заклики, що останнім часом активно лунають в адресу Грузії, Молдавії та сирійської антиасадівської опозиції - є гарний час почати повертати своє, користуйтесь, поки ЗСУ перемелюють в Україні всі ці інтернаціональні необільшовистські загони.
И не надо кричать капсом, а то на панику похоже.
K tomu že (razvedki vedj rabotajut), esli by ne byli uvereny v smerteljnoj otvetke ot NATO, davno by zagrabastali kak minimum byvšie Baltijskie sovetskije respubliki plius strany Varšavskogo pakta.
Так держать наши герои!
Видео - https://youtu.be/HIkuTOckR34
Тому ти й не на місці Ходжеса, розумієш?)))
а тo шо вони там на кацапії всі ******* - вже цілком підтверджний факт.
@uncle_ru
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57 хв
Якщо зєрмак з арахнідой такі протягне "нейтралітет" та відмову від НАТО - це буде означати тільки одне: русня отримає час для вивчення помилок, озброїтися ще сильніше і максимум через 5 років буде нова війна.
Ну, застосує. Й що? Припинеш вбивати москалів?
Це ж неймовірна забава, краща, ніж за будь-яку ядрьону зброю! 😉