Россия планирует перебросить в Украину свои подразделения из состава 102 базы в Армении, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Федерация, пытаясь восстановить боеспособность своих подразделений на территории Украины, планирует перебросить из Армении в Украину подразделения из состава 102-й российской военной базы.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство российской федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.
Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих российской федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с силами обороны. Так, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.
Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоискалечений".
Пожалуйста, подождите...
В цих умовах варто згадати українські заклики, що останнім часом активно лунають в адресу Грузії, Молдавії та сирійської антиасадівської опозиції - є гарний час почати повертати своє, користуйтесь, поки ЗСУ перемелюють в Україні всі ці інтернаціональні необільшовистські загони.
Мне в принципе насрать, просто интересно, сколько вам платят за подобные информационные операции в украинском сегменте интернета? Думаю, не мало, учитывая надбавки за знание языка.
Вибачаюсь за френдлифайр.
i vse kto voyuet dlya kacapov фашисты