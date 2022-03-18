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Россия планирует перебросить в Украину свои подразделения из состава 102 базы в Армении, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

армия,рф

Российская Федерация, пытаясь восстановить боеспособность своих подразделений на территории Украины, планирует перебросить из Армении в Украину подразделения из состава 102-й российской военной базы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство российской федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.

Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих российской федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с силами обороны. Так, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.

Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоискалечений".

Читайте: Силы обороны освобождают нашу землю по всем направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ на 18:00 18 марта
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Топ комментарии
+55
Ну що тут додати? Заздалегідь пом'янемо підрозділи кацапської 102-ї бази.

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18.03.2022 20:22
+26
Тобто резервів нема від слова взагалі!!!
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18.03.2022 20:24
+23
«Киев за три дня» постепенно превращается в москву за пару месяцев
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18.03.2022 20:24
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tipa eto kak ta im pomozhet
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18.03.2022 20:22 Ответить
У військовому плані - ніяк. У плані клінічної психіатрії - допоможе. Правда ефект буде не тривалим.
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18.03.2022 20:30 Ответить
Ну що тут додати? Заздалегідь пом'янемо підрозділи кацапської 102-ї бази.

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18.03.2022 20:22 Ответить
Сдох максим и *** з ним, які ще поминки.
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18.03.2022 20:34 Ответить
Хіба що такі:

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18.03.2022 20:56 Ответить
На такі погоджуюсь.
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18.03.2022 21:33 Ответить
Тобто резервів нема від слова взагалі!!!
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18.03.2022 20:24 Ответить
Та щось на те дуже схоже.
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18.03.2022 20:31 Ответить
Є. Віртуальні. На папері.
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18.03.2022 20:32 Ответить
«Киев за три дня» постепенно превращается в москву за пару месяцев
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18.03.2022 20:24 Ответить
Ні. Не перетворюється і ніколи не перетвориться. Ми не окупанти! Кацапів за поребрик і повна ізоляція.
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19.03.2022 00:50 Ответить
Значит и с Адзербайджаном подтихаря договорились? Только после такого договорняка тихого с Грузинскими властями, возможно было перемещение войск рф и юо в Украину, которое произошло на днях.
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18.03.2022 20:24 Ответить
Нічого вони не домовилися . Це агонія.
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18.03.2022 20:27 Ответить
Они пытались не уменьшить темп, но уже всё затихло почти.
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18.03.2022 20:44 Ответить
Азербайджан не контролює Гюмрі. Це вірменська територія.
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18.03.2022 20:31 Ответить
С Айзербайджаном договорились заранее: договор "о союзническом взаимодействии" был подписан 22 февраля, за 2 дня до "киевзатридня".
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18.03.2022 21:06 Ответить
Азербайджан , настала твоя година ! Прийшов час звільнити свою землю повністю !
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18.03.2022 20:24 Ответить
Они за 2 дня до войны подписальи с россией союзнический договор.
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18.03.2022 21:07 Ответить
Кинуть гопника и христопродавца будет считаться правильным . Никто Азербайджан не осудит . Он возвращает своё.
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18.03.2022 21:24 Ответить
Азербайджанцы - мусульмане. И это было бы - не кидалово, а выход из навязанного договора.
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18.03.2022 21:31 Ответить
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18.03.2022 20:25 Ответить
Ага,те 800 тел которые были миротворцами в Карабах? Ну ну....
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18.03.2022 20:25 Ответить
102 база не в Карабаху
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18.03.2022 20:43 Ответить
Я не знаю что такое 102 база.Я знаю одно,что в Карабахе были российские миротворцы и их прислали в нашу мясорубку.А еще едут с Оренбургской обл. нацгвардия,им тоже надо найти место для братской могилы.
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18.03.2022 20:48 Ответить
Надо им инструкции выдать как правильно здаваться..
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18.03.2022 20:26 Ответить
s podniatymi rukami oratj "palianicia" či "slava Ukraini"?
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18.03.2022 22:59 Ответить
Не розумыю чого чекають :Грузя,Молдова,Казахи і тд....
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18.03.2022 20:28 Ответить
pobedi UA i taki dozhdutsa ze
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18.03.2022 20:30 Ответить
Все они жим жим. Там останется один российский сторож , а они все одно будут перед ним шапку ломать.
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18.03.2022 21:53 Ответить
"130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях" Странные эти солдаты. Есть надежда что они не хотят убивать украинцев, хотя скорее всего просто обосрались.
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18.03.2022 20:29 Ответить
100% obosralis
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18.03.2022 20:31 Ответить
kāpēc tikai simts? Divi simti.
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18.03.2022 23:02 Ответить
simtu četrdesmitseptiņi
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18.03.2022 23:04 Ответить
ar pusīti
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18.03.2022 23:09 Ответить
vai ta bija pusīte? man liekas tur apaļi 147 tik bija
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18.03.2022 23:10 Ответить
Просто обосрались
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18.03.2022 20:33 Ответить
Они приедут уже с украинскими пулями 7.62 в ноге.
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18.03.2022 20:33 Ответить
Вчора з'явилась інформація про скерування до нас чергової «1000 чеченських добровольців», якими буде командувати помічник Кадирова Апта Алаудінов. З Південної Осетії в Україну вже прямують загони проросійських добровольців, які планують діяти на територіях «ЛДНР». На додачу, вірменський полковник Хачик Асрян, командир добровольчого загону «Вірменські орли», написав листа Путіну, в якому попросив дозволу разом з російською армією «сражаться против Запада в лице НАТО и властей Украины, оказывавших военную, экономическую и моральную поддержку Азербайджану». І це все на додачу до вже наявних чи анонсованих кадирівців, сирійців, африканців, які прийшли насаджувати «русский мир» в Україну.

В цих умовах варто згадати українські заклики, що останнім часом активно лунають в адресу Грузії, Молдавії та сирійської антиасадівської опозиції - є гарний час почати повертати своє, користуйтесь, поки ЗСУ перемелюють в Україні всі ці інтернаціональні необільшовистські загони.
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18.03.2022 20:33 Ответить
da etot Хачик Асрян rossiyski rab ... ego seichas netu v parlamente on oistalsya ot vremyon serjika sargsiyana respublikanskoi parii, eti tvari protiv nineshneho pravitelstva u voobshe oni protiv armyanskogo naroda i armenii, oni nikto v armenii,
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18.03.2022 21:46 Ответить
Армянские орлы. Это те, что не летают, а только горы обсерают. Так в Украину уже привозили кадыровский курятник, поджарили и домой отправили к кур гриль.
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18.03.2022 21:49 Ответить
одну кадыровскую тушку в Гостомеле прикопали, так теперь очередной кадыровский ёпта едет. У них что, условный рефлекс не вырабатывается, как у тараканов?
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18.03.2022 21:59 Ответить
Всіх підарасів путін собирає,а ми ж з нетерпінням очікуєм самого дона -гандона!
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18.03.2022 20:38 Ответить
закончился для кацапов курорт в Армении. Вот вам и за три дня до Львова.
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18.03.2022 20:38 Ответить
uichtojaite etix pojaluysta
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18.03.2022 21:47 Ответить
Ще армяшок тут не було, ну хай ще ці спробують пілюлей.
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18.03.2022 20:42 Ответить
Мізки є взагалі? Причому тут армяшки?
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18.03.2022 20:46 Ответить
а притому, що вірменський хрен-полковник, командир якогось добровольчого закону написав путлеру листа, що дуже хоче повоювати в Україні, а мізки в кого є, час покаже
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18.03.2022 20:51 Ответить
Якщо любите казки, читайте краще братів Грімм
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18.03.2022 21:02 Ответить
a pri tom chto oni yavlyautca russkimi rabami, i toje mojno schitat terroristami i fashistami
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18.03.2022 21:48 Ответить
********* везде хватает - https://report.az/ru/v-regione/armyanskie-naemniki-obratilis-k-putinu-dlya-uchastiya-v-boyah-protiv-ukrainy/
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18.03.2022 22:02 Ответить
У мене лише одне питання: вас не бентежить джерело? Подумайте про це. Про те, що Вірменія та Азербайджан є ворогами і ведуть інформаційну війну.
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18.03.2022 22:30 Ответить
Вас смущает азербайджанский источник?? так есть пол-десятка армянских. Берёте армянский "Паст" и читаете прямо по армянски черным по белому. Еще можете позвонить послу росии в армении копыркину. Ну, это если вас в гугле забанили, и вы не видите тридцать три источника на шести страницах Гугла с этой новостью.
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18.03.2022 22:47 Ответить
Знайшов багато джерел із цією новиною, всі азербайджанські ЗМІ та пару низькосортних джерел незрозумілого походження. У вірменських джерелах нічого подібного нема. Ви просто нахабно брешете і поширюєте дезінформацію. Мені в принципі насрати, просто цікаво, вам за це платять?
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18.03.2022 23:05 Ответить
Зачем вы бессовестно врёте? в Гугле на этой новости полно армянских источников - pastinfo.am, infoport.am, newsarm.live, news.myseldon.com, russia-armenia.info и куча других. Конечно, всю кацапскую прессу во главе с боброедкой симоньян и ее кеосаяном в расчет не берем - они точно хотят оговорить известного "симпатика" Украины Асряна ))))
Мне в принципе насрать, просто интересно, сколько вам платят за подобные информационные операции в украинском сегменте интернета? Думаю, не мало, учитывая надбавки за знание языка.
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18.03.2022 23:42 Ответить
Замість такої кількості букв дали б одне посилання і все, я навіть вибачився перед вами. Я насправді проти дезінформації взагалі, яка зараз лише заважає Україні, невже незрозуміло? Мені насрати на Вірменію, на Азербайджан та й на всіх, якщо чесно... просто не треба засмічувати інформаційний простір, не зараз.
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19.03.2022 13:59 Ответить
Проїхали. Просто дратує, коли не бачать очевидних речей і не впізнають очевидних персонажів, тому втомлюєшся інколи подавати розлогі пояснення.
Вибачаюсь за френдлифайр.
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19.03.2022 15:24 Ответить
Нехай відразу в Чорнобаївку заходять всі разом-там їм ЗСУ дуже раді будуть.
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18.03.2022 20:49 Ответить
Такие сообщения - лучше,чем очередное видео боев. Дела совсем плохи у империи, скребут где могут. "великая армия" обосралась, голодранцы всего мира- в боц на мясо.
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18.03.2022 20:56 Ответить
Свіжий перегній буде з ароматом армянського коньяку
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18.03.2022 21:05 Ответить
Яка там дивізія, там 10 дивізій буде мало.
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18.03.2022 21:09 Ответить
Азербайджан, Молдова, Грузия, Япония, Сирия - самое оптимальное время пробудиться и восстановить свои территории от рашистских оккупантов.
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18.03.2022 21:37 Ответить
А Сирії можна ще свої землі повернути, які Ізраель окупував? Чи Ізраель наші друзі, чи вже не друзі? Я заплутався короч, можна чи ні?
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18.03.2022 22:36 Ответить
Вам же выстачит сил для возвращения своих территорый?
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19.03.2022 05:10 Ответить
102 baza v Gyumri v Armenii... tolko proshu vas dorogie Ukrainci, unichtojaite ix chtob oni bolshe ne vernulis v armeniyu
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18.03.2022 21:41 Ответить
Ещк бы алкашей из приднестровья пригнали.
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18.03.2022 21:44 Ответить
"Придристовскає апалчєниє ."
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19.03.2022 05:47 Ответить
Путин - террорист, россияне - фашисты

i vse kto voyuet dlya kacapov фашисты
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18.03.2022 21:50 Ответить
Осталось дождаться вок с Эретреи.
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18.03.2022 21:55 Ответить
Думаєте, що теж за Кабздоном засумували ?
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19.03.2022 05:49 Ответить
Просто им пора с ним познакомиться.
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19.03.2022 22:18 Ответить
 
 