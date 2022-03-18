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Нацгвардейцы остановили наступление войск РФ на Рубежное: Уничтожено около двух десятков российских оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Военнослужащие Национальной гвардии остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки на украинское Рубежное что на Луганщине.

Об этом НГУ сообщает в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время боя они уничтожили два десятка российских оккупантов и заставили их отступить. Войска врага сопровождали свои наступательные действия сорокаминутным обстрелом города из минометов и ствольной артиллерии.

Сегодня же от возможной трагедии Восточную Европу отделяет лишь мужество украинских защитников города, разрушающих преступные планы новейших варваров", - говорится в сообщении.

В Рубежном, в перерывах между обстрелами, продолжается эвакуация населения, отсутствуют свет, вода, газ, тепло и мобильная связь. Есть огромные трудности с подвозом гуманитарной помощи.

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Топ комментарии
+24
- Онуче, пам'ятай, за кожного двухсотого москаля, буду платити тобі 100 доларів.
- Добре діду.
за два тижня.
- Онуче, ну як ти, що там? Є двухсотий?
- Діду пожди но сі трохов, я зателефоную повідомлю коли буде. Зараз тільки но 198
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18.03.2022 21:22
+16
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18.03.2022 21:28
+15
Ви усі тут здохнене, москалі.
ГЕТЬ УСІ!
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18.03.2022 21:23
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Не прикалывайся!!!
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18.03.2022 21:22 Ответить
Да, с дивана можно уничтожить больше

Но я не уверена
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18.03.2022 21:24 Ответить
Скільки прийшло стільки і знищили. Не приходять вже багато і одразу, закінчуються.
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18.03.2022 21:39 Ответить
видно приходить стали самые смелые. Остальные прячутся обвязанные заговоренными георгиевскими ленточками.
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18.03.2022 21:46 Ответить
16 вопросов по поводу войны России с Украиной

https://www.youtube.com/watch?v=sKnPjDu2XNk
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18.03.2022 21:21 Ответить
Рубіжне не захопили.....
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18.03.2022 21:22 Ответить
Непонятно. В ютубе есть видео за сегодня как в рубежном оккупанты меняют флаг и сидят в кабинете мэра.
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18.03.2022 21:25 Ответить
Кадыркин тоже в 7 км от Киева сидит.)
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18.03.2022 21:26 Ответить
https://youtu.be/Ds85B4kd5Vc
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18.03.2022 21:33 Ответить
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спростував фейки російської пропаганди, яка розказує, що війська московії повністю контролюють область. Він каже, що окупанти лише частково зайшли в Рубіжне і Попасну
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18.03.2022 21:27 Ответить
наверное, их попросили поменять его обратно и выйти из кабинета мера...
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18.03.2022 21:30 Ответить
Посмотри на гугл картах где в Рубежом находится здание администрации!
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18.03.2022 21:58 Ответить
Ну то есть, по всей видимости, речь идет о частмчном захвате Рубежного орками, а не о полном. Ну, лучше, чем хуже, но хуже, чем было. Увы(
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18.03.2022 22:09 Ответить
- Онуче, пам'ятай, за кожного двухсотого москаля, буду платити тобі 100 доларів.
- Добре діду.
за два тижня.
- Онуче, ну як ти, що там? Є двухсотий?
- Діду пожди но сі трохов, я зателефоную повідомлю коли буде. Зараз тільки но 198
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18.03.2022 21:22 Ответить
Не вмієте гуцульським діалектом - не беріться.
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18.03.2022 22:53 Ответить
О, нормально, нормально...
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18.03.2022 21:22 Ответить
Ви усі тут здохнене, москалі.
ГЕТЬ УСІ!
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18.03.2022 21:23 Ответить
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18.03.2022 21:28 Ответить
Горсовет стоит за 7м и 8м микрорайонами, это многоэтажки, восточная часть города. Могли мордва туда зайти с Варваровки и Пшеничного (направление от Старобельска). А дальше в городе направлением на запад частный сектор. Автомобильная дорога Кременная, Северодонецк, Лисичанск, речка Северский Донец. Плюс железная дорога. В частном секторе бодаться долго можно.
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18.03.2022 21:48 Ответить
Наверное, так и есть. Видел видео, где оккупанты гуляют по району, где многоэтажки и просят людей быстрее разойтись по домам...
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18.03.2022 21:52 Ответить
Слава Богу в Україні! Героям шана! С понеділка спостерігаємо спасіння від Господа! Славимо Його!
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18.03.2022 22:22 Ответить
 
 