Компания Metro, не ушедшая из РФ, угрожает украинскому офису отключением от централизованных закупок, - Дубилет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Компания Metro, которая до сих пор не хочет уходить из России, угрожает украинскому офису отключением от централизованных закупок и поставок товара.
Об этом в Telegram сообщил эксминистр Кабмина Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский офис Metro с первого дня войны начал обращаться в немецкий офис с требованием закрыть бизнес в России. Сначала они получили ответное бла-бла письмо о том, что они не считают, что их продажи в России имеют влияние на войну. И вообще, мол, они жертвуют деньги в ООН", - говорится в сообщении.
По словам Дубилета, также немецкий офис начал угрожать украинскому офису, что если они не прекратят давление, то Украина будет отключена от централизованных закупок и поставок товара, что может привести к полной остановке бизнеса в Украине.
"Мы общаемся с нашими коллегами по кампусу в Дюссельдорфе на разных уровнях - они утверждают, что решение оставаться в России Совет директоров принимал единолично, без какого-либо обсуждения ни с сотрудниками, ни с инвесторами. Всех просто поставили перед фактом", - сказали в компании.
"Стоит также отметить, что в 2014 году METRO AG приняла решение просто перерегистрировать 2 ТЦ МЕТРО в Крыму (Симферополь и Севастополь) на отдельное юридическое лицо в РФ во избежание санкций", - сообщил эксминистр.
Дубилет рассказал, что завтра в Дюссельдорфе планируется митинг и призвал неравнодушных присоединиться. Начало в 13:00 у дюссельдорфского ландтага.
Пожалуйста, подождите...
Зараз не час йти на компроміси.
Хай потім в європейських судах відсуджують....
ветеран НСДПА та постачальник вермахта
Можемо нагадати не лише NaZle....
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
Товар найдется - поставщики найдутся
Оборотные средства - не проблема
Софт - вопрос гамно
И налоги сейчас - даст возможность держать сеть в тонусе и без всех скидок для метро
Все буде Україна!!!
Только ересь нести не надо. Я больше 10 лет проработал в рознице и знаю о чем говорю.
Но призывать к разрушению бизнеса в Украине - это работать на врага.
Вы, прежде чем использовать слово "логика", узнайте его значение.
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России уже нет - Виталий Портников
России уже нет, - Виталий Портников
https://youtu.be/CPoDOfymxpA
18.03.2022 09:30
ставим баррикады возле магазина ! не кого не впускать и не выпускать !
Журналістам та режисерам сподобається!
Вони кетчуп *******..
пусть позорятся !!!
за пів року збанкротять
Вбивці, посібники Путіна.
Навіть не школа,якщо закриють цей кацапський клондайк
А ты не ******** жывотное называть себя Украинцем???
Пойдеш ***** вместе с метро
В нас в Україні і своїх супермаркетів хватає!
Вигнати їх позорно з України як пособників фашистів!
Тільки бойкот.
Якщо вжевандалити, то у штаб-квартирі у Німеччині.
Закрити, або призупинити їхній бізнес в Україні, запропонувавши їхнім конкурентам кращі умови, таких, думаю, знайти нескладно. Україна не постраждає. Що не можна буде сказати про Метро.