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Компания Metro, не ушедшая из РФ, угрожает украинскому офису отключением от централизованных закупок, - Дубилет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

metro

Компания Metro, которая до сих пор не хочет уходить из России, угрожает украинскому офису отключением от централизованных закупок и поставок товара.

Об этом в Telegram сообщил эксминистр Кабмина Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский офис Metro с первого дня войны начал обращаться в немецкий офис с требованием закрыть бизнес в России. Сначала они получили ответное бла-бла письмо о том, что они не считают, что их продажи в России имеют влияние на войну. И вообще, мол, они жертвуют деньги в ООН", - говорится в сообщении.

По словам Дубилета, также немецкий офис начал угрожать украинскому офису, что если они не прекратят давление, то Украина будет отключена от централизованных закупок и поставок товара, что может привести к полной остановке бизнеса в Украине.

"Мы общаемся с нашими коллегами по кампусу в Дюссельдорфе на разных уровнях - они утверждают, что решение оставаться в России Совет директоров принимал единолично, без какого-либо обсуждения ни с сотрудниками, ни с инвесторами. Всех просто поставили перед фактом", - сказали в компании.

"Стоит также отметить, что в 2014 году METRO AG приняла решение просто перерегистрировать 2 ТЦ МЕТРО в Крыму (Симферополь и Севастополь) на отдельное юридическое лицо в РФ во избежание санкций", - сообщил эксминистр.

Дубилет рассказал, что завтра в Дюссельдорфе планируется митинг и призвал неравнодушных присоединиться. Начало в 13:00 у дюссельдорфского ландтага.

Читайте: Очередная партия Starlink прибыла в Украину, - Федоров
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Топ комментарии
+97
Значить треба закрити те метро.
Зараз не час йти на компроміси.
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18.03.2022 21:31
+40
Значит там кацапской капитал или завербованные агенты
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18.03.2022 21:31
+36
Конфіскувати к іпеням за співробітництво з агресором!

Хай потім в європейських судах відсуджують....
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18.03.2022 21:35
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Значить треба закрити те метро.
Зараз не час йти на компроміси.
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18.03.2022 21:31 Ответить
Конфіскувати к іпеням за співробітництво з агресором!

Хай потім в європейських судах відсуджують....
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18.03.2022 21:35 Ответить
До речі, засновник та власник цього Метра -

ветеран НСДПА та постачальник вермахта

Можемо нагадати не лише NaZle....
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18.03.2022 21:38 Ответить
ни в коем случае! Мы потом ни одного инвестора не увидим.
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18.03.2022 21:54 Ответить
Шкода. Це був улюблений супермаркет... Але більше туди ані ногою.
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18.03.2022 21:40 Ответить
Для оптивиків - гарний. Для звичайного покупця там мало цікавого
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18.03.2022 22:09 Ответить
Якість та свіжість. В Ашані, наприклад, 3 з 5 разів, коли купуєш м'ясо - воно воняє. Бічили сир, який запліснявіл (який не має бути з пліснявою, риба слизька, хоч типу і в вакуумній упаковці тощо. В інших магазинах також таке буває, хоч і не так часто, як в Ашані. В Метро - за 12+ років користування ЖОДНОГО разу такого не було, хоча закуповувалися 3-4 рази на місяць кожен місяць.
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19.03.2022 10:58 Ответить
І що там такого цікавого? Часто в інших магазинах дешевше. Закрити його і всіх справ.
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19.03.2022 07:31 Ответить
Ашан Франції Метро Німеччини все що потрібно знати.
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18.03.2022 21:58 Ответить
ещё Leroy Merlin(бывший ОБИ Германия французы у них сеть купили, а те ноги дали) Франция, есть в Украине и в Раше
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18.03.2022 22:10 Ответить

https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
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18.03.2022 23:04 Ответить
Пустая голова рукам покоя не дает? Т.е. вот этих всех настоящих патриотов Украины, которые требуют от головного офиса в Германии проукраинской позиции, ты предлагаешь выкинуть на улицу и оставить без работы? А все Мetro в Украине - это больше тысячи безработных. Минус поставки продуктов питания. Нам же сейчас не нужны продукты питания, верно?
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18.03.2022 22:31 Ответить
Здания забрать
Товар найдется - поставщики найдутся
Оборотные средства - не проблема
Софт - вопрос гамно
И налоги сейчас - даст возможность держать сеть в тонусе и без всех скидок для метро
Все буде Україна!!!
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18.03.2022 22:49 Ответить
Безусловно, всё будет Украина!
Только ересь нести не надо. Я больше 10 лет проработал в рознице и знаю о чем говорю.
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18.03.2022 22:57 Ответить
А шо ,окрім Меро ніхто більше вукраїні продукти не продає? Українськи виробники будуть постачати в Сільпо, Новус, АТБ ін. Купа величезних супер маркетів. Будівлі з собою не заберуть. Бойкот Метро,Ашану ті ін дляпочатку.У мокшанців грошей скоро геть не буде і там буде не вигідно торгувати. Самі підуть,дапізно буде.
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18.03.2022 22:56 Ответить
Вот пусть САМИ и уйдут. И чем быстрее, тем лучше.
Но призывать к разрушению бизнеса в Украине - это работать на врага.
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18.03.2022 23:00 Ответить
Кому война, а кто о бизнесе печется. А потом в Польшу сбежит. Или уже?
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19.03.2022 01:38 Ответить
З вашою логікою, закликати знищувати зрадників-колаборантів, - це мабуть, тяжкий удар по демографії?
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19.03.2022 02:28 Ответить
Какая взвимосвязь между "знищувати cв" и уничтожением бизнеса, увеличением безработицы в воюющей стране?
Вы, прежде чем использовать слово "логика", узнайте его значение.
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19.03.2022 09:43 Ответить
Значит там кацапской капитал или завербованные агенты
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18.03.2022 21:31 Ответить
Практично всі мережі супермаркетів мають кацапський капітал, бо рітейл це найбільш ліквідний актив, долю у промисловості продати набагато важче я продати долю в рітейлі.
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18.03.2022 21:37 Ответить
https://youtu.be/k6cylOAZFTc



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России уже нет - Виталий Портников
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18.03.2022 21:31 Ответить
‼️‼️‼️ПЕРВОИСТОЧНИК
России уже нет, - Виталий Портников

https://youtu.be/CPoDOfymxpA

18.03.2022 09:30
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18.03.2022 21:42 Ответить
фашист рашисту друг, товарищ и бизнес-партнер...
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18.03.2022 21:32 Ответить
bljad....nado pogovoritj s Amerikancami - pustj pogrozjat sankijami etim pridurkam nemeckim
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18.03.2022 21:32 Ответить
Чому досі в Україні «Метро» ще не палає???
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18.03.2022 21:33 Ответить
Бо ми не воююємо з цивільними та бізнесом- ми не орки.
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18.03.2022 21:35 Ответить
Значить треба «завершити» їх роботу в Україні
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18.03.2022 21:43 Ответить
Європейці в себе давно би вже спалили
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18.03.2022 21:45 Ответить
Та невже...
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18.03.2022 22:55 Ответить
Ми не воюємо з бізнесом!Та да,ми несемо туди гроші,за які куплять ракети для бомбардування наших міст!
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18.03.2022 21:51 Ответить
Ви **#нуті якщо не воюєте з ворогом, або інваліди.
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18.03.2022 22:31 Ответить
Ну так піздуй скупляйся в Метро.
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18.03.2022 21:42 Ответить
Яким боком мародери до Метро яке платить податки *****? ти ********?
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18.03.2022 21:50 Ответить
дубілет - прізвище тієї тварюки, яка пограбувала з каломойським вкладників приватбанка, і тепер **** втік закордон.
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18.03.2022 21:33 Ответить
То не той Дубілет.
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18.03.2022 21:35 Ответить
це не той дубiлет,а син
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18.03.2022 21:36 Ответить
))))
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18.03.2022 21:44 Ответить
Это не тот Дубилет. Его сын. Не кидайтесь на людей.
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18.03.2022 21:41 Ответить
Закрити їх в Україні, нема чого церимонитися.
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18.03.2022 21:33 Ответить
народ бойкотируем метро!
ставим баррикады возле магазина ! не кого не впускать и не выпускать !
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18.03.2022 21:34 Ответить
І побільше битого кетчупах у торговельних залах та на співробітниках цього метрополітену!
Журналістам та режисерам сподобається!
Вони кетчуп *******..
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18.03.2022 21:43 Ответить
у нас метро нема ,а я все одно їзжу в гості електричкою
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18.03.2022 21:36 Ответить
А я їзду на метро, але ходжу у Сільпо😏
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18.03.2022 21:39 Ответить
Шукайте цапу в керівництві Метро.
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18.03.2022 21:37 Ответить
Пішли вони під три чорти,
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18.03.2022 21:39 Ответить
Хай за фантики в рашці торгують!
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18.03.2022 21:40 Ответить
КРОВАВОЕ МЕТРО
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18.03.2022 21:43 Ответить
Продукты с кровью младенцев
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18.03.2022 21:44 Ответить
Йдіть ***** з України!
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18.03.2022 21:44 Ответить
Потрібно діяти більш наполегливо, зробити байкот, поставити охорону з добровольців на вході і заборонити покупцям вхід
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18.03.2022 21:44 Ответить
Красной краской обрызгать Метро и дать фотки в мировую сеть интрнета
пусть позорятся !!!
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18.03.2022 21:45 Ответить
Украина должна на государственном уровне, лишать лицензии таким компаниям.
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18.03.2022 21:44 Ответить
100% ! И быстро. 3 дня им на обдумать, и бац... и только писюны по стенам !
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18.03.2022 21:58 Ответить
Валяется карточка несколько лет без дела. Я фоп уже закрыла год нахад, так и не сходила за покупками в Метро. Но знаю, что много знакомых там тарится, но закрытие переживут.
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18.03.2022 21:47 Ответить
***** тварей
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18.03.2022 21:49 Ответить
хай працюють на параші за фуфлі
за пів року збанкротять
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18.03.2022 21:51 Ответить
Свято место пусто не бывает. Пусть метро идет за росиянским кораблем! Есть масса торговых компаний которые займут эту нишу.
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18.03.2022 21:52 Ответить
От пдрси ще й в Криму мають бізнес.
Вбивці, посібники Путіна.
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18.03.2022 21:52 Ответить
Бариги, байкот МЕТРО в Україні
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18.03.2022 21:53 Ответить
в сраку те Метро. Ми їх послали ще коли там була система входу за картками.
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18.03.2022 21:54 Ответить
Це не магазини, а совкові склади товарів,які насипані купою
Навіть не школа,якщо закриють цей кацапський клондайк
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18.03.2022 21:55 Ответить
Хай забираються з України, в нас є набагато кращий супермаркет, який відомий своїми пакетами.
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18.03.2022 21:55 Ответить
Бойкот метро
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18.03.2022 21:58 Ответить
Думаю, это просто пиар. Они отчаянно хотят, чтобы о них вспомнили, даже в негативном ключе. Уж не знаю, какие там условия для оптовиков, но по мне, - ни качеством товара, ни ценами метро не лучше других. Когда кэш'н'кери было мало, они были интересны. А уже года три к ним ни за чем не тянет.
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18.03.2022 22:01 Ответить
Месть прийдет после победы и возврата Крыма
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18.03.2022 22:01 Ответить
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
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18.03.2022 22:02 Ответить
Может это кому то и не понравится, но почему они должны терять свой капитал? Только потому что так хочется нам, украинцам? Так это чистой воды бред. Это решать не нам. Они нам не подчиняются. А терять 2.6-3 миллиарда Евро из за Украины, Это их доход в России, они не будут. А в Украине их- доход составляет 700-800 миллионов Евро. Вот по этой причине они и не уйдут. Быстрее закроются в Украине.
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18.03.2022 22:02 Ответить
Значить нехай віддадуть 50-70% цього доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
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18.03.2022 22:07 Ответить
терять 2.6-3 миллиарда Евро из за Украины)) . Шо ти мелеш , чудо . ? То це Україна агресор , чи що .? Опохмелись . .
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18.03.2022 22:22 Ответить
Мишьа
А ты не ******** жывотное называть себя Украинцем???
Пойдеш ***** вместе с метро
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18.03.2022 22:56 Ответить
всі і кожний проявяються як на кальці, як до діла доходить.
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18.03.2022 22:02 Ответить
метро, відправляйся вслід за рускім ваєнним карабльом!
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18.03.2022 22:04 Ответить
подонки
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18.03.2022 22:07 Ответить
Послать их ***** с Украины.
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18.03.2022 22:11 Ответить
***** шастать!
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18.03.2022 22:11 Ответить
Ну то хай ідуть на ***!
В нас в Україні і своїх супермаркетів хватає!
Вигнати їх позорно з України як пособників фашистів!
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18.03.2022 22:12 Ответить
Бойкот пронацисткій мережі метро!
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18.03.2022 22:16 Ответить
Адреса відома
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18.03.2022 22:35 Ответить
Усім, хто пропонує палити і громити метро: почитайте уважно, що у статті написано. Український офіс просить головний офіс закрити російський. Спаливши власність українського офісу чи нашкодивши працівникам, нічого хорошого добитися не вдасться.

Тільки бойкот.

Якщо вжевандалити, то у штаб-квартирі у Німеччині.
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18.03.2022 22:35 Ответить
Люди, що ви пишите! Читайте уважно: український офіс метро намагається достукатись до німецького офісу, щоб ті закрили бізнес в раші. У відповідь німці погрожують закрити саме українську мережу метро. Що тут громити і заливати фарбою? Наших українських працівників? Нащо ці провокації?
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18.03.2022 22:42 Ответить
Влаштувати публічну антирекламу кривавому Метро де тільки можливо. Припинити бізнес Метро в Україні, як посібника агресора. Передати майно Метро їхнім конкурентам.
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18.03.2022 22:54 Ответить
Що ви з них хочете, яке коріння таке й насіння:"Основатель Metro Group (сеть магазинов Metro cash & carry) Отто Байсхайм служил в элитном подразделении войск СС, "Лейбштандарт Адольф Гитлер", которое находилось под личным покровительством Адольфа Гитлера. Члены Лейбштандарта служили личными охранниками высших чинов Третьего Рейха. Байсхайма считают одним из самых закрытых бизнесменов"
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18.03.2022 22:43 Ответить
Влаштувати для Метро публічну криваву антирекламу по всьому світу, залучивши прихильників України з усіх країн.
Закрити, або призупинити їхній бізнес в Україні, запропонувавши їхнім конкурентам кращі умови, таких, думаю, знайти нескладно. Україна не постраждає. Що не можна буде сказати про Метро.
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18.03.2022 22:50 Ответить
Нафуй з пляжу те чу"метро"! Треба їм на всіх можливих ресурсах у соцмережах накидати "вдячних відгуків", і підключити нашу діаспору до процесу "відкривання очей" усіх консьюмерів що користуються послугами метро на цю ганебну мережеву помийку, яка дуже ******** криваве бабло від диктаторських режимів..😡 І взагалі треба створити і розкрутити у вебі якийсь кросс-платформний інфоресурс типу "чистилища"(за прикладом миротворця) - де висвітлювати у потрібних ракурсах усю гнидоту що не гребує співпрацювати зі вбивцями та терористами парашостану, роблячи на цьому свій брудний гешефт.
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19.03.2022 00:09 Ответить
метро закрыть. Вместо него пригласить лидл. Хороший магазин.
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19.03.2022 00:13 Ответить
ТАК УБЕЙТЕ ВСЕХ ИХ ДЕТЕЙ !)
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19.03.2022 21:05 Ответить
 
 