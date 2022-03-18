Украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты на Восточном направлении

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала оперативную информацию на 18 марта

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 18 марта, российские войска в очередной раз попытались прорвать оборону украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" сразу на нескольких направлениях. В результате уничтожены 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты врага".

Запомните, российские оккупанты, хотите земли украинской? Мы вас с ней смешаем!"

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