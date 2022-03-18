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Украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты на Восточном направлении

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донбас,рф,армія,окупанти,найманці

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала оперативную информацию на 18 марта

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 18 марта, российские войска в очередной раз попытались прорвать оборону украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" сразу на нескольких направлениях. В результате уничтожены 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты врага".

Запомните, российские оккупанты, хотите земли украинской? Мы вас с ней смешаем!"

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18.03.2022 21:49 Ответить
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18.03.2022 21:52 Ответить
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18.03.2022 21:52 Ответить
Отличная новость!
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18.03.2022 21:58 Ответить
8 танков, 11 БМП, взвод пехоты - 4 магнитофона, 3 костюма замшевых и т.д. Это ни о чем - видео в студию иначе пустой базар. У кацапов научились?
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19.03.2022 09:21 Ответить
 
 