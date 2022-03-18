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Украинская киноакадемия исключила режиссера Лозницу из своего состава и просит мир не позиционировать его представителем украинской культуры

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

лозниця

Решением Правления и Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Сергей Лозница исключен из состава Украинской киноакадемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Киноакадемии.

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В сообщении говорится, что Украина сейчас защищается на всех фронтах, поэтому каждый украинец сейчас является посольством своей страны.

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"Особая ответственность сейчас лежит на специалистах по креативным индустриям, которых хорошо знают за рубежом. Их позиция должна быть четкой и однозначной", - говорится в тексте.

Режиссер Сергей Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов.

Кроме того, недавно фильмы Сергея Лозницы были включены в программу кинофестиваля российского кино во французском городе Нант под названием "От Львова до Урала". Во время кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это совершенно недопустимо.

Украинская киноакадемия уже призвала мировое киносообщество к бойкоту российского кинематографа. Мы постоянно призываем весь мир разграничивать украинскую и русскую культуры и не отождествлять их. Для нас важно, чтобы все члены Украинской киноакадемии разделяли эту позицию и называли вещи своими именами, проявляя в своих убеждениях четкость и жесткость.

Мы обращаемся к мировому сообществу с просьбой не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы".

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Топ комментарии
+15
Від Львова до Уралу...
А українсько-китайський кордон буде проходити по Уральських горах...)
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18.03.2022 22:04
+13
а Сергій Лойко (69 років, з рос. паспортом) вступив до тероборони
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18.03.2022 22:09
+11
Симпатичная мысль
но кацапов переселите ЗА УРАЛ . ВСЕХ
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18.03.2022 22:14
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Від Львова до Уралу...
А українсько-китайський кордон буде проходити по Уральських горах...)
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18.03.2022 22:04 Ответить
Симпатичная мысль
но кацапов переселите ЗА УРАЛ . ВСЕХ
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18.03.2022 22:14 Ответить
Покидьок.
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18.03.2022 22:05 Ответить
а Сергій Лойко (69 років, з рос. паспортом) вступив до тероборони
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18.03.2022 22:09 Ответить
‼️‼️‼️Читаем Вики про Сергея Лозницу

В 1991 году поступил во ВГИК на отделение режиссуры игрового кино в мастерскую Наны Джорджадзе. В 1997 году окончил институт с отличием.

С 2000 года работал на Санкт-Петербургской студии документальных фильмов режиссёром.

В 2001 году эмигрировал в Германию.
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18.03.2022 22:10 Ответить
Во ВГИК был завербован кгб
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18.03.2022 22:11 Ответить
Но они бы не дали ему фильм Донбасс снять.
Я думаю, он в мыслях плавает просто, вот и всё.
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18.03.2022 23:34 Ответить
Люди, которые выросли на своей земле , ее защищают
А ЛОЗНИЦА- ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ
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18.03.2022 23:36 Ответить
Серге́й Влади́мирович Лозни́ца (белор. Сяргей Уладзіміравіч Лазніца, укр. Сергій Володимирович Лозниця: 5 сентября 1964, Барановичи, Брестская область, Белорусская ССР)
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18.03.2022 22:12 Ответить
Кацапи пiдкупили "космополiта".
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18.03.2022 22:11 Ответить
Он таким был всегда - человек без Родины
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18.03.2022 22:13 Ответить
А чем эта Лозница знаменита?
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18.03.2022 22:11 Ответить
Фильм "Донбасс" - лучший фильм о событиях 2014 года. Он атмосферу передает лучше, чем документальные хроники.
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18.03.2022 22:15 Ответить
Під час свого інтерв'ю у 2010 році українському виданню «Український тиждень», Лозниця заявив, що після того, як Україна «відокремилася» від Росії, Київ став провінційним містечком.


На жаль, після того як Україна відокремилася від Росії й відкрила кордони, Київ перетворився на провінційне містечко. Все-таки імперія - це щось, що задає тон, визначає певний рівень
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18.03.2022 22:17 Ответить
Ось це і є позиція малороса, хохла, який страждає комплексом меньшовартості. Це не українець.
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18.03.2022 22:27 Ответить
Ну якщо брати за місцем народження, то білоруса-бульбаша.
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18.03.2022 22:32 Ответить
Зано Саранск - центром.
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18.03.2022 23:28 Ответить
Киев в Совке был провинциальной столицей, а в независимой Украине стал европейским городом и европейской столицей
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19.03.2022 00:09 Ответить
В Україні ще є ублюдки, для яких є адіннарот, мишебрат'я і нєтакіє кацапи. Ті, що намагаються всидіти на двох стільцях одночасно, нехай ідуть слідом за рашистським кораблем.
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18.03.2022 22:12 Ответить
Вообще странно. Его фильм о войне на Донбассе "Донбасс" нереально крутой. И там симпатии автора были явно на стороне Украины. Орков он показал реальными орками. Возможно, и с этим фильмом не все однозначно.
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18.03.2022 22:13 Ответить
Якщо він такий правдоборець, то мав би стояти на стороні справедливості і потрудитися розібратися в питанні. Після його фільму про "Бабин Яр", де він поклав за злочин відповідальність на українців, з ним все стало зрозуміло. Ще раніше неприємно вражала його зверхність і бажання показати українську культуру провінційною. Але тепер, коли весь світ бачить, що коїться, брати участь у програмі російського кіно "Від Львова до Уралу" (як типу єдиний представник від України, який і легітимізує цю назву)?! Це просто хамство і плювок.
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18.03.2022 22:23 Ответить
Я не выступал в его защиту, а просто сказал, что фильм "Донбасс" хороший. Естественно, после такого фильма ожидаешь, что режиссер окажется нормальным человеком. А это оказалось не так. Бабий Яр не смотрел. Меня вообще сильно настораживает такое внимание еврейской теме последние годы. У детворы занятия в школе отменяли несколько дней - по музеям водили, фильмы показывали. Они скоро историю своего народа будут знать хуже, чем историю Израиля.
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18.03.2022 23:02 Ответить
Если только за , людину свиту, то может это слишком поспешно?
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18.03.2022 22:15 Ответить
Ви ж вмієте читати, що не тільки за це?
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18.03.2022 22:20 Ответить
ще до війни, за два тижні )(уйлу продався...я тоді чув просто охренів
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18.03.2022 22:19 Ответить
Офигеть! Жаль. Хороший был режисер.
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18.03.2022 22:22 Ответить
И еще момент. Война у нас идет с 2014 года. Но это не помешало Кварталу снимать Скотов с кацапскими актерами, а "нашим" артистам выступать в паРаше. Или это другое?
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18.03.2022 22:21 Ответить
А что там у него с 2014 испортилось?
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18.03.2022 22:23 Ответить
Якщо людина талановита, це зовсім не означає, що вона порядна.
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18.03.2022 22:34 Ответить
100%
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18.03.2022 22:52 Ответить
Фильм Донбасс шикарен.

Но, видать, на него нашли выход кремлёвские холуи, и он за бабло переметнулся. Бывает.
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18.03.2022 22:35 Ответить
нібито адекватний був раніше
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18.03.2022 23:00 Ответить
Знаю его еще по молодости лично. Безмерно самовлюбленный сноб, циник и, в новейшей истории- украиноненавистник, опять же, в эстетствующей форме. Повністю підтримую рішення Кіноакадемії
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19.03.2022 04:03 Ответить
 
 