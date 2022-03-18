Оккупанты заявили, что СБУ якобы хочет "взорвать" больницу №2 в Днепре, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты заявили, что СБУ якобы готовят провокацию по подрыву 2-й клинической больницы в городе Днепр.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Представитель Генштаба ВС РФ генерал Конашенков заявил, что в Днепре готовится.. провокация СБУ по подрыву 2-й клинической больницы на улице Нигояна. Абсурдность такого заявления очевидна. Вероятно, Россия планирует нанести по больнице очередной ракетный удар, также как они разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, чтобы терроризировать горожан. Там тоже они заявили, что в Драмтеатре штаб полка Нацгвардии, и разбомбили здание. После бомбежки они заявили, что здание подорвали сами украинцы. Тут заявление о самоподрыве сделано до удара", - подчеркнул журналист.
"2-я Больница Днепра - это центр города, рядом трамвайное депо, никаких военных объектов нет. В этом легко может убедиться любой желающий.
Если Россия нанесёт ракетный удар по больнице, то это будет очередным преступлением Путина и руководства РФ, попыткой убить невиновных, и вызвать новые потоки беженцев, чтобы запугать непокорных российской агрессии украинцев", - подытожил Бутусов.
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люди занервничают
Іноді хоча би включайте мозок.
До речі впертість це не ознака розуму,ви поводите себе як підліток, котру треба показати себе перед окружаючими, доросла людина вже би зрозуміла про що я кажу і не огризалася як мала дитина.
***** я біля цієї лікарні живу. Що ти намагаєшся мені довести?
Вот сюда напиши и росскажи об гугл картах.
https://www.mil.gov.ua/news/2022/03/14/ne-praczyujte-koreguvalnikami-vognyu-u-voroga-%E2%80%93-zvernennya-ganni-malyar/
"... під час війни не треба правдиво інформувати ворога - навпаки.Якщо ви не хочете допомагати ворогу знищувати наші міста і села, тоді:у соцмережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ не називайте точні цілі і об'єкти враження.Тому що 80% розвід інформації відпрацьовується з відкритих джерел. І такі повідомлення дозволяють ворогу корегувати вогонь по ваших же населених пунктах."
"Нижче, крім вже написаного, ще перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії наших військ (сил) та негативно вплинути на хід ведення операцій"
4. Описи, зображення чи умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об'єкти."
Если рашисты сами предупредили о будущем подрыве больницы №2, то они заранее знают, где находится эта больница. Ее фото и адрес легко найти в инете и на картах. Поэтому не бойтесь выкладывать старые фото.
Не нужно спорить,бесполезный спор.