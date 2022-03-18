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Оккупанты заявили, что СБУ якобы хочет "взорвать" больницу №2 в Днепре, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лікарня

Российские оккупанты заявили, что СБУ якобы готовят провокацию по подрыву 2-й клинической больницы в городе Днепр.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Представитель Генштаба ВС РФ генерал Конашенков заявил, что в Днепре готовится.. провокация СБУ по подрыву 2-й клинической больницы на улице Нигояна. Абсурдность такого заявления очевидна. Вероятно, Россия планирует нанести по больнице очередной ракетный удар, также как они разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, чтобы терроризировать горожан. Там тоже они заявили, что в Драмтеатре штаб полка Нацгвардии, и разбомбили здание. После бомбежки они заявили, что здание подорвали сами украинцы. Тут заявление о самоподрыве сделано до удара", - подчеркнул журналист.

"2-я Больница Днепра - это центр города, рядом трамвайное депо, никаких военных объектов нет. В этом легко может убедиться любой желающий.

Если Россия нанесёт ракетный удар по больнице, то это будет очередным преступлением Путина и руководства РФ, попыткой убить невиновных, и вызвать новые потоки беженцев, чтобы запугать непокорных российской агрессии украинцев", - подытожил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское минобороны распространило фейк о заминировании больницы Днепра, - СБУ
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Топ комментарии
+15
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18.03.2022 22:11
+12
як тільки вони рота роззявляють про "провокацію СБУ" - то іхня наступна ціль....
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18.03.2022 22:07
+10
евакуюйте хворих негайно звідти, кацапи таки пальнуть.
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18.03.2022 22:04
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чья бы корова мычала, а уж ваша бы точно молчала..
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18.03.2022 22:03 Ответить
Время такое, шо необходимо уточнять....
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18.03.2022 22:05 Ответить
То касапы депилы.. и об этом надо кричать..
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18.03.2022 22:06 Ответить
эх... зря номер больнички сказали...
люди занервничают
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18.03.2022 22:03 Ответить
Про це знають із 18.00. Сподіваюся всіх звідти евакуювали.
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18.03.2022 22:05 Ответить
сподіваюсь
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18.03.2022 22:07 Ответить
Ще лишились ідіоти, які вірять москалям?
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18.03.2022 22:04 Ответить
Daze unas Latvija imejutca takie ruZZko-govarjashtije vatniki, kotorie verjat putinu ***** i ********** fashostkoi roSSiji
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18.03.2022 22:17 Ответить
евакуюйте хворих негайно звідти, кацапи таки пальнуть.
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18.03.2022 22:04 Ответить
На фото не она!!!
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18.03.2022 22:05 Ответить
Вона.
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18.03.2022 22:08 Ответить
ви здуріли ,може ще викладете фото і кординати вкажете?
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18.03.2022 22:12 Ответить
Які координати? Свиноспів у гуглі забанили чи що?
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18.03.2022 22:13 Ответить
Ну мабуть СБУ дурне ,що просить не вточнювати об,єкти та місце разположення.,так?
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18.03.2022 22:26 Ответить
Яким боком сюди СБУ якщо про це заявляє прес-секретар міннападу підарахи? І де знаходиться 2-я міська лікарня Дніпра можна легко загуглити.
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18.03.2022 22:30 Ответить
При тому що був указ Миноборони не розпространяти в ЗМІ навіть ті об,єкти що підверглися обстрілам,а ви тут уточнюєте-"та ,не та" .Вам скинути ссилку на указ Міноборони,чи ви повірите на слово?Доречі це було неодноразово публіковано на ЦН.
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18.03.2022 22:34 Ответить
Ще раз яким боком те, що ти пишеш до того, що я написав?
Іноді хоча би включайте мозок.
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18.03.2022 22:38 Ответить
Ось ви і увімнкіть мозок, чи потрібно уточнювати та лікарня на світлині чи не та?
До речі впертість це не ознака розуму,ви поводите себе як підліток, котру треба показати себе перед окружаючими, доросла людина вже би зрозуміла про що я кажу і не огризалася як мала дитина.
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18.03.2022 22:48 Ответить
Ти втомила. Чесно. Востаннє повторюю. Адреса та фасад міськлікарні №2 у Дніпрі легко гуглиться. Те, про що ти пишеш, стосується наслідків авіаударів/ракет. Оскільки ракети використовують карту місцевості.
***** я біля цієї лікарні живу. Що ти намагаєшся мені довести?
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18.03.2022 22:55 Ответить
То что ты подвергаешь опасности не только себя ,но и людей живущих рядом.
Вот сюда напиши и росскажи об гугл картах.
https://www.mil.gov.ua/news/2022/03/14/ne-praczyujte-koreguvalnikami-vognyu-u-voroga-%E2%80%93-zvernennya-ganni-malyar/
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18.03.2022 23:17 Ответить
Для вас даже даю выдержку з сайта Минобороны.-"
"... під час війни не треба правдиво інформувати ворога - навпаки.Якщо ви не хочете допомагати ворогу знищувати наші міста і села, тоді:у соцмережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ не називайте точні цілі і об'єкти враження.Тому що 80% розвід інформації відпрацьовується з відкритих джерел. І такі повідомлення дозволяють ворогу корегувати вогонь по ваших же населених пунктах."
"Нижче, крім вже написаного, ще перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії наших військ (сил) та негативно вплинути на хід ведення операцій"
4. Описи, зображення чи умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об'єкти."
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18.03.2022 23:24 Ответить
Минобороны говорят об объектах, которые УЖЕ подверглись обстрелу. В которые УЖЕ попытались попасть. Смысл в том, чтобы не выкладывать последствия обстрелов - тогда рашисты не поймут, насколько они промахнулись и не смогут ударить точнее.

Если рашисты сами предупредили о будущем подрыве больницы №2, то они заранее знают, где находится эта больница. Ее фото и адрес легко найти в инете и на картах. Поэтому не бойтесь выкладывать старые фото.
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19.03.2022 01:52 Ответить
" Наверное знают".. вы играетесь что ли ,серьезно? Есть указание Минобороны,в стране война, от ваших"наверное" может зависеть жизнь ни в чем не повинных людей ,детей.
Не нужно спорить,бесполезный спор.
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19.03.2022 02:07 Ответить
Ты реально Гугл карт не видела? Для тебя это будет открытие, что там написаны адреса всех больниц, даже в Мексике, и приложены их фото, а так же заводов, трамвайных депо, базаров и т.д. требуй чтоб Гугл запретил их у маскалей.
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19.03.2022 11:51 Ответить
як тільки вони рота роззявляють про "провокацію СБУ" - то іхня наступна ціль....
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18.03.2022 22:07 Ответить
Так, козломорді таким чином намагаються створити собі із гівна і палок таке собі "алібі". Але це все розраховано лише на довбойобів, що харчуються помиями з паРаша-ТВ.
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18.03.2022 22:19 Ответить
Шукати навідників,маячки
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18.03.2022 22:07 Ответить
Надіюсь, вже всі евакуйовані звідти.
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18.03.2022 22:08 Ответить
Кацапи відомі брехуни. Свого часу (в 1999) вони взірвали ракету над ринком в Грозному, а всім розповідали, що там склад зброї вибухнув. Навіть невійськова людина, яка пам"ятає як виглядала тайга в епіцентрі вибуху Тунгуського метеориту і подивиться на фото ринку після вибуху, безпомилково визначить, що вибух був в повітрі, що повністю виключає брехливі версії кацапів про вибух складу зброї з необережності або внаслідок провокації. Тоді кацапи вбили кілька сотень мирних жителів.
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18.03.2022 22:08 Ответить
мені здається що такі провокаціі для внутрішнього користувача, бо усім вже вдомо хто бомбить лікарні в Україні. Треба євакуювати звідтиля і поблизу людей, і якась потвора вказала кацапам кординати, скільки їх тут ще мерзот що допомогають вбивати Україну...
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18.03.2022 22:11 Ответить
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18.03.2022 22:11 Ответить
А потім Сагайдачний із Виговським почнуть смалити напалмом тих, хто вижив.
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18.03.2022 22:21 Ответить
Ага, і Тарас Бульба прибежить з ядерною бомбою, крикне -" я тебе породив, я тебе і вб,ю!"
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18.03.2022 22:28 Ответить
Знищують лікарні, склади, продуктові заводи, це цілеспрямований терор цивільного населення, ми ж навіть по військових базах на їх території не стріляємо.
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18.03.2022 22:13 Ответить
после того, что тут наделали кацапы, нужны еще какие-то провокации???, казламордые, вы там в уме??? занюхиваете???
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18.03.2022 22:14 Ответить
Вся надія на ППО Дніпра. Навіть якщо лікарня не постраждає, все одно не зможе працювати повноцінно через постійну загрозу. Це ще й такий психологічний терор проти дніпрян. Тримайтесь, дніпряне. ✌
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18.03.2022 23:26 Ответить
Не правду написав Бутусов, саме біля цієї лікарні знаходиться найстрашніше українське вуньдєрвафє - нацистсько-наркоманський бронепотяг... До речі, обувна фабрика, по якій ракетою лупанули московські Zондер-команди теж знаходиться в цьому районі, тож тепер логіка обстрілів зрозуміла.
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19.03.2022 02:45 Ответить
 
 