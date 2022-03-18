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Оборона Киева готова достойно встретить врага и отправить его в ад, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оборона,київ

Защитники Киева полностью контролируют ситуацию и готовы дать отпор российским оккупантам.

Об этом на брифинге заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы достойно встретить врага и отправить его в ад. Особенно вдохновляет настроение бойцов, готовых стоять до последнего дыхания и последнего патрона. Ситуация в области контролируемая", - отметил он.

По словам Павлюка, наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, города Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитровская громада, Макаров, север Вышгородского района и территории трех общин Броварского района.

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Топ комментарии
+13
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18.03.2022 22:35
+12
Чем сильнее Украина защищается, тем больше мир помогает! А если власти сейчас пойдут на договоренности и капитуляцию, то это не будет выполняться народом Украины, а подписанты будут признаны государственными изменниками и будут отвечать по всей суровости наказания перед народом Украины!
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18.03.2022 22:37
+8
Спочатку арестович тепер ось ця тварина.
Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО
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18.03.2022 22:32
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Спочатку арестович тепер ось ця тварина.
Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО
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18.03.2022 22:32 Ответить
Хочуть за рюсскім кораблем !
Під час війскового стану Конституцію змінювати заборонено. Це фсбшний фейк скорійше за усе.
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18.03.2022 22:36 Ответить
А те, що сьогодні заявила люся - це теж фсбешній фейк, нє?
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18.03.2022 22:40 Ответить
Не фейк. Він сказав це в ефірі 1+1: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/18/7332591/
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18.03.2022 22:47 Ответить
Изменение конституции пол дулом автомата? Такое себе занятие.
Грозит внутренним конфликтом, что и нужно России.
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18.03.2022 22:41 Ответить
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18.03.2022 22:35 Ответить
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18.03.2022 22:36 Ответить
Чем сильнее Украина защищается, тем больше мир помогает! А если власти сейчас пойдут на договоренности и капитуляцию, то это не будет выполняться народом Украины, а подписанты будут признаны государственными изменниками и будут отвечать по всей суровости наказания перед народом Украины!
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18.03.2022 22:37 Ответить
Не проще. Это не группировка, это ТО, они эффективны только в городе и как подержка армии. Работу армии ТО выполнять не могут. Продуктов в городе много, держать в кольце Киев долго очень непросто.
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18.03.2022 22:44 Ответить
Давайте рідненькі забезпечте пекло!
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18.03.2022 22:40 Ответить
Пропустите броники через таможню, уроды!
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18.03.2022 22:42 Ответить
Чому не пропускають?
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19.03.2022 02:18 Ответить
Якась дивна заява насправді...
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18.03.2022 22:51 Ответить
 
 