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Оборона Киева готова достойно встретить врага и отправить его в ад, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Киева полностью контролируют ситуацию и готовы дать отпор российским оккупантам.
Об этом на брифинге заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовы достойно встретить врага и отправить его в ад. Особенно вдохновляет настроение бойцов, готовых стоять до последнего дыхания и последнего патрона. Ситуация в области контролируемая", - отметил он.
По словам Павлюка, наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, города Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитровская громада, Макаров, север Вышгородского района и территории трех общин Броварского района.
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