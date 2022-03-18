"Сказал, что контракт не подписывал": Мать российского срочника добивается возвращения своего сына из Украины, воинская часть отвечает ей "веселой музыкой"

Российского срочника Даниила Воробьева отправили на войну против Украины, где он попал в плен ВСУ. Однако в части солдата заявляют, что его никуда не отправляли, и он находится в расположении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Его мать Любовь Воробьева живет в городке Сокол возле Вологды.

"27 февраля я собиралась на работу, у меня была ночная смена. И тут поступает SMS: "Я офицер украинской армии, знаете ли вы, где находится ваш сын?" И указано его имя, отчество, фамилия, дата рождения – это все. И дальше: "Находится у нас в плену, в Украине". Фотографию прислали, где он с завязанными глазами, но я не сразу его узнала. А потом позвонили по видеосвязи, он уже с открытым лицом был, и дали нам поговорить. Я первое что спросила: "Сыночек, ты подписывал контракт?" Он сказал: Нет, мама, не подписывал, – рассказывает женщина.





Разговор с сыном, подтверждающим его пленение, Любовь записала на видео. Это ее главное доказательство. Было оно у матери на руках уже тогда, когда по телефону части уверяли, что Даниил в части и никуда не ехал.

Затем трубку в части брать, по ее словам, перестали. Невеста Женя, как рассказывают Воробьевы, нашла телефон замполита воинской части, тот обещал уточнить судьбу рядового и перезвонить. С тех пор трубку не берет, только веселая музыка вместо гудков. На этом все общение с частью кончилось. Единственный, кто сам пришел встретиться с матерью солдата, – глава района.

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