Завод "Азовсталь" уничтожен оккупантами. Запустить это все уже нельзя, – заммэра Мариуполя Орлов

Завод "Азовсталь" в Мариуполе полностью уничтожен вражескими обстрелами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в интервью Forbes заместитель мэра города Сергей Орлов.

"Ничего не работает. Все стоит. Запустить это все уже нельзя. "Азовсталь" разбомбили. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", - сказал Орлов.

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