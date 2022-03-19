Байден едет в Европу: встретится с несколькими европейскими лидерами, посетит саммиты НАТО и ЕС

Представитель Белого дома Джен Псаки рассказала о деталях поездки президента США Джо Байдена в Европу, которая состоится во второй половине следующей недели.

По ее словам, "в среду (Байден) отправится в Брюссель, где в четверг посетит чрезвычайный саммит НАТО", – сообщила она журналистам, – передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время президент США "посетит саммит Европейского Совета, чтобы обсудить всеобщую обеспокоенность в связи с ситуацией в Украине".

Позже в четверг Байден посетит созванную Германией встречу "Группы семи".

По словам Псаки, во время запланированных встреч в Европе будет обсуждаться тема сближения Китая с Россией.

Также читайте: Путин – военный преступник, – Байден. ВИДЕО