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Байден (2374) НАТО (8920) Евросоюз (15860)

Байден едет в Европу: встретится с несколькими европейскими лидерами, посетит саммиты НАТО и ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Представитель Белого дома Джен Псаки рассказала о деталях поездки президента США Джо Байдена в Европу, которая состоится во второй половине следующей недели.

По ее словам, "в среду (Байден) отправится в Брюссель, где в четверг посетит чрезвычайный саммит НАТО", – сообщила она журналистам, – передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время президент США "посетит саммит Европейского Совета, чтобы обсудить всеобщую обеспокоенность в связи с ситуацией в Украине".

Позже в четверг Байден посетит созванную Германией встречу "Группы семи".

По словам Псаки, во время запланированных встреч в Европе будет обсуждаться тема сближения Китая с Россией.

Также читайте: Путин – военный преступник, – Байден. ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
Дядько Джо їде давати чортів всяким шольцам, шрьодерам та іншим дрібним європейським ***********.
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18.03.2022 23:46
+6
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18.03.2022 23:43
+2
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18.03.2022 23:41
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18.03.2022 23:41 Ответить
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18.03.2022 23:43 Ответить
Дядько Джо їде давати чортів всяким шольцам, шрьодерам та іншим дрібним європейським ***********.
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18.03.2022 23:46 Ответить
В Германии против Герхарда Шредера завели уголовное дело.

Прокуратура Ганновера открыла уголовное дело в отношении бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера (на фото). Процесс касается преступлений против человечности, пишет РБК-Украина со ссылкой на bnn.

Сообщается, что материалы дела уже переданы генеральному прокурору Карлсруэ. По словам пресс-секретаря прокуратуры Ганновера Катрин Сефкер, процесс касается параграфа 7 "преступления против человечности" Международного уголовного кодекса.

"Мы отправили файлы генеральному прокурору в понедельник", - отметила она.
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19.03.2022 00:37 Ответить
Ооо!
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19.03.2022 00:41 Ответить
Как завели, так и закроют.
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19.03.2022 09:54 Ответить
po hodu vse taki byl jaderny shantazh iz parashi.
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18.03.2022 23:48 Ответить
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19.03.2022 00:36 Ответить
Вы там, самое важное, отыщите остатки мужества, вспомните, насколько вы мощные в военном плане и что ЯО у вас ничуть не хуже, чем у куйла, и перестаньте уже ссаться и идти на попятную после каждого вскукарека куйла, менделя, унылой лошади! Решили нам передать С-300 - так передайте без лишних слов и всё!

Не повезло Украине на двух последних президентов США, та даже на трёх. Байдену пришлось неделями разглядывать тот ужас, который армия куйла тут устроила, чтобы назвать куйла военным преступником (может, ещё через месяц наконец-то назовёт рашу страной-террористом?). Трамп, даром что республиканец, куйлу тоже не указывал его место и даже, кажется, симпатизировал. Обама - по-моему, первый, кто начал активно использовать слова про "обеспокоенность" в выступлениях. Буш-младший, наверное, был последним, кому было плевать, что там кто квакает.

Надо как-то пролезать в НАТО, иначе раша не успокоится. Какими бы они там ни были мягкотелыми (они не мягкотелые, они ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ, просто на фоне того мелкого дикаря-фашиста они выглядят испуганными), но на НАТО никто не нападал и куйло в страны НАТО не полезет, он им угрожает ЯО, потому что боится их, а им бы чуть подзабыть цивилизованность и дипломатию и начать относиться к террористу, как и к предыдущим террористам, тут же разница только в том, что террорист теперь владеет ЯО, но у вас оно тоже есть, хотя бы намекните на то, что готовы его применить!
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19.03.2022 00:57 Ответить
******, западные дерьмократии обделались как последнее дерьмо. Кто еще хочет в эту гейропейскую дерьмовую семью народов? Цивилизованный мир позволяя ********* творить такое на планете идет к своей кончине. Украина это только цветочки, наливные яблочки будут позже. Наедятся вслед за украинцами все без исключения, и америкпнц тоже хлебнут из этого столового прибора.
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19.03.2022 09:53 Ответить
 
 