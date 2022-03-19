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Вооруженные силы совершают контрнаступательные действия в определенных районах, - оперативная информация Генштаба ВСУ на 24:00 18 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении на 24:00 18 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Идет двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российские оккупационные войска ведут стратегическую наступательную операцию против Украины. Главные задачи разгрома группировок ВС Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены.

Частично оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.

Неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с применением высокоточного оружия, так и бомбардировкой боеприпасами неизбирательного действия. Захватчики уничтожают инфраструктуру городов, разрушают густонаселенные районы с целью устрашения мирного населения Украины и склонения военно-политического руководства нашего государства к переговорам на условиях врага.

Только в течение текущих суток противником нанесено 4 ракетных удара (14 ракет) и совершено более 40 авиационных налетов.

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В Волынском направлении обстановка не изменилась.

В Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активных наступательных действий оккупанты не совершают. Противник вынужден перейти к обороне на невыгодных рубежах и позициях, пытается перегруппировать остатки сил и наладить логистическое обеспечение. Не оставляет попыток возобновления продвижения в сторону Киева. Ведет воздушную разведку с применением БПЛА.

В Сиверском направлении изменений в составе группировки войск противника и характере его действий не произошло. Оккупанты продолжают частично блокировать город Чернигов, обстреливая артиллерией гражданские кварталы города. Для ведения разведки и коррекции огня активно применяют БПЛА.

В Слобожанском направлении характер действий противника существенных изменений не претерпел. Продолжаются попытки блокировки городов Сумы и Харькова, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска. Оккупанты усилили группировку за счет введения с территории российской федерации двух подразделений из состава 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа.

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В Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировку Северодонецка.

В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окраинах города, предпринимает неудачные попытки осуществить выход в южную часть города. Продолжаются бои за город Попасная

В Донецком направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя.

На Южнобужском направлении группировка российских оккупационных войск осуществляет меры по инженерному оборудованию позиций, настройке системы логистического обеспечения. Враг не оставляет попыток осуществить передислокацию отдельных подразделений в Николаевском на Криворожском направлениях.

Вооруженные Силы Украины сдерживают противника и совершают контрнаступательные действия в определенных операционных районах. Наносят артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по группировкам войск и колоннам техники".

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Слава ВСУ! Героям Слава!
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19.03.2022 00:47 Ответить
Походу путін повторно збирає групіровку військ по двом напрямкам

Північ - Ціль Київ
+ масове бомбардування позицій ЗСУ з літаків і ракетами
+ Гелікоптерами доставка дисанту
+ війська найманці з росії білорусії сирії і т д
ті що вже є навколо Києва окопуються, бо чекають на підкріплення

Південь - Ціль від Маріуполя до Одеси
+ аналогічно бомбардування позицій ЗСУ з літаків і ракетами і з кораблів
+ Гелікоптери і Кораблі доставка дисанту
+ війська строковики РФ

час ч, тиждень
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19.03.2022 04:02 Ответить
Так а де ж 30 звільнених населених пунктів і відкинення ворога на 70 кілометрів від Києва (за словами бригадного генерала Грузенка)?
Річка Ірпінь якось не 70 кілометрів. І в Бучі ще орки сидять.
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19.03.2022 00:54 Ответить
настае ніч на полювання виходять ССО https://twitter.com/i/status/1504947080711790595
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19.03.2022 00:56 Ответить
відкинули в районі Вишгорода
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19.03.2022 01:05 Ответить
А у него и шансов не было. Зелёное шобло вместо того чтобы послушать разведку и США, "строило дороги" и воровало. Оборону города никто не готовил, хотя было очевидно что по нему будут протаптывать коридор в Крым. Вот и получили...
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19.03.2022 01:41 Ответить
 
 