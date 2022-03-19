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Грузы для нашей обороны будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это разрешают законы физики, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

таможня

Президент Владимир Зеленский заявил о перезагрузке таможенной службы.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлины – все таможенные платежи", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, важно, чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров.

По его словам, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и профильные комитеты работают над тем, чтобы новации были поддержаны и депутатами.

Читайте: Семьям, принявшим переселенцев, компенсируют расходы на "коммуналку", - Зеленский
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Топ комментарии
+11
На час дії військового стану стягування хабаря митниками має прирівнюватись до мародерства.
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19.03.2022 01:31
+3
****, проснулся, верховный - уже две недели нардепы, волонтёры кричат о беспределе таможни и погранцов на всей западной границе по ввозу гуманитарки с Европы - многие вернулись обратно. Гандон.
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19.03.2022 02:03
+2
Мисливські магазини не працюють, це так в нас населення може озброюватися для самозахисту від окупантів? Якщо можливо до нас запросити закордонних торговців зброєю,то треба це зробити,зараз в рази більше бажаючих стати мисливцями,мисливцями на русню!!!!!
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19.03.2022 01:42
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На час дії військового стану стягування хабаря митниками має прирівнюватись до мародерства.
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19.03.2022 01:31 Ответить
только сегодня тот самый Тука - но уже в качестве волонтера - говорил про СЕГОДНЯШНЮЮ коррупцию на таможне. . . кстати . . . в его искренность я не верю . . а потому что в свое время лил грязь на Саакашвили, который тысячами сажал коррупционеров
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19.03.2022 01:33 Ответить
Он сам сидит, тот Михо
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19.03.2022 02:12 Ответить
Тільки ось посадила його грузинська влада, яка повністю прогнулася під москву
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19.03.2022 02:31 Ответить
можете набрехать - что плохого сделал Саакашвили для Грузии ??
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. . . вот цифры ФАНТАСТИЧЕСКОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ Грузии . . . из ОДНОЙ экономики - Саакашвили сделал ЧЕТЫРЕ

. . ГУГЛ. . . С 2003 по 2012 год ВВП на душу населения в Грузии вырос в 4 раза
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19.03.2022 03:15 Ответить
Оці митники зараз - все одно що мародери, чому їх на фронт не відправлять для підсилення армії. Навіщо вони в такий час потрібні в такій кількості?
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19.03.2022 01:38 Ответить
Мисливські магазини не працюють, це так в нас населення може озброюватися для самозахисту від окупантів? Якщо можливо до нас запросити закордонних торговців зброєю,то треба це зробити,зараз в рази більше бажаючих стати мисливцями,мисливцями на русню!!!!!
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19.03.2022 01:42 Ответить
Тем более люди готовы вооружаться за свои деньги. И мы будем не с флажками ходить, а ******* этих ********* везде только откуда можно
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19.03.2022 08:29 Ответить
****, проснулся, верховный - уже две недели нардепы, волонтёры кричат о беспределе таможни и погранцов на всей западной границе по ввозу гуманитарки с Европы - многие вернулись обратно. Гандон.
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19.03.2022 02:03 Ответить
Цей нобельсівський лавреват мусть бути покараний за своє свавілля до війни та під час війни
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19.03.2022 02:29 Ответить
Всё печально, кому война, кому бизнес, суки...
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19.03.2022 04:32 Ответить
це було завжди, у всі часи ще до Різдва Хрестового. Питання лише в тому, як з цим боротися у нас. Є прекрасна пропозиція: підозра митника чи прикордонника у навмисному затягуванні процедури - автоматично направлення таких у збройні сили для захисту в самі гарячі місця.
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19.03.2022 07:35 Ответить
Очнулся ***** на третьем году правления?
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19.03.2022 10:04 Ответить
Вы бы сразу все как надо сделали, правда? Вас бы только в президенты, страну бы подняли. Можете лучше? Ах да , вы не президент. А почему? Не сложилось. Может вы извесный артист, тоже нет. Так у вас таланта меньше чем у Зели? А **** тогда ******* с дивана?
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19.03.2022 11:09 Ответить
Где же ***** раньше был, с кем в десны целовался?
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19.03.2022 14:01 Ответить
 
 