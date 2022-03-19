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Мариуполь (5560) Азов (697) 36 отдельная бригада морской пехоты (174)

Защитники Мариуполя полковник-морпех Баранюк и командир "Азова" майор Прокопенко стали Героями Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокопенко,добровольці

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 36-й бригады морской пехоты полковнику Владимиру Баранюку и командиру полка "Азов" майору Денису Прокопенко звание "Герой Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в своем обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины, защитникам Мариуполя: командиру 36-й Бригады морской пехоты - Баранюку Владимиру Анатольевичу и командиру отдельного отряда спецназначения "Азов" майору Прокопенко Денису Геннадиевичу.

Звание присуждено за мужество и эффективную оборону Мариуполя.

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Топ комментарии
+21
Дай Боже, щоб не посмертно. Тримайтесь хлопці!
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19.03.2022 01:38
+21
Героям - Слава!
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19.03.2022 01:41
+10
Ситуація з Маріуполем, нагадує якесь реаліті шоу. Всі спостерігають, що буде. Потім будуть казати, що можна було відбити місто.
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19.03.2022 01:53
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Дай Боже, щоб не посмертно. Тримайтесь хлопці!
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19.03.2022 01:38 Ответить
гнида арестович их сегодня похоронил
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19.03.2022 04:42 Ответить
Героям - Слава!
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19.03.2022 01:41 Ответить
Слава Нації!
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19.03.2022 02:03 Ответить
Це називається - підсластив гірку пігулку. Треба їм йти на прорив,
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19.03.2022 01:41 Ответить
вітаю Героїв України !

але думаю, що хлопці були б більш раді засобам ППО.
подивіться на фото розбомбленого театру - дві звичайні авіабомби точно в ціль, отже бомбили не Б-52, а Сушки з малої висоти і літаки можна було б зняти стінгерами
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19.03.2022 04:17 Ответить
Та не хочуть ці хлопці і дівчата геройських звань. Вони не за це воюють. Це схоже на совок.
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19.03.2022 01:47 Ответить
Ситуація з Маріуполем, нагадує якесь реаліті шоу. Всі спостерігають, що буде. Потім будуть казати, що можна було відбити місто.
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19.03.2022 01:53 Ответить
то не в мене одного таке на душі
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19.03.2022 04:18 Ответить
Так в Маріуполь здоровенне місто, що там людей для захисту не було? Чому зброю хоч якосб не доставили? Маріуполь з перших днів почали обстрілювати і тоді ще можна щось було зробити. Для москалів, це буде сакральна перемога і вона може змінити хід у війні.
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19.03.2022 06:57 Ответить
Я хоч і погоджуюсь з Арестовичем, що не можна зробити деблокаду прямим ударом нема ні сил, ні техніки), але ж можна зробити якусь активність по лінії Херсон-Чонгар. Може це й не вирішить задачі повністю, але заставить орків понервувати. Загроза зриву комунікацій з Кримом і відрізання всієї кацапської групіровки в Запоріжській області. Це б можливо б змусило зняти частину наступаючих на Маріуполь військ, а за одно і зняти напругу від Вознесеньска в Кривого Рогу. Хоча -хз. Так, думки вголос, в противагу тим, хто говорить, що взагалі нема варіантів.
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19.03.2022 02:03 Ответить
Арестович тріпло. Він колись казав, що у армії авіація дорога і не важлива. Приводив приклад не успішність її в колишній Югославії. Хоча якби не авіацвя, то НАТО би там і не воювало.
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19.03.2022 02:15 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.03.2022 02:06 Ответить
дохрєна новодєлов зьявилось на Цензорі -
рашка закинула чи ОПа ?

National Question

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Реєстрація:
05.03.2022
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19.03.2022 05:05 Ответить
Запити суржиком розгляду не підлягають.
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19.03.2022 10:11 Ответить
Арестович наш президент!
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19.03.2022 08:18 Ответить
Боже, збережи жития твоїх найкращих синів !🙏
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19.03.2022 08:28 Ответить
"Здається, я розумію, чому зараз так активно запустили всі подоляківські й рашистські ботоферми з дискредитацією Петра Порошенка та всіх, хто його підтримує. Зеленського поки не критикую, нехай поки будемо вважати, що він не в курсі, а Єрмак його знову занурив у теплу ванну.
Річ у тім, що Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старється організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Далі пропоную інфографіку з основними позиціями Плану Порошенка. Потім ще зможемо багато що розібрати детальніше. Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний."
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19.03.2022 08:59 Ответить
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19.03.2022 09:11 Ответить
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
https://bykvu.com/ua/bukvy/mozhu-zaprosyty-na-boiovi-pozytsii-iakshcho-vyzhyve-vidpovid-biitsia-azovu-na-slova-arestovycha/
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19.03.2022 09:15 Ответить
Ситуація з Маріуполем до болю нагадує Дебальцеве, котре громадянин Порошенко плановал здати кацапам разом з оборонцями, для параду полонених.
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19.03.2022 10:10 Ответить
Хто ж приїде нагороджувати? Арештович з підкріпленням? Чи може 200 зелених слуг зі стінгерами
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20.03.2022 04:27 Ответить
Сейчас похоже обеим придется отправлять ценной бандеролью по Почте России.
У зеленых похоже проще дать человеку пару орденов, чем квартиру или премию. Ну, а у некоторых госслужащих государственные награды ежеквартально...
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25.05.2022 08:42 Ответить
 
 