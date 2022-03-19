Враг пытается возобновить наступление на Покровск, Продолжаются бои за города Рубежное и Попасная, - Генштаб ВСУ о ситуации на Донбассе

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о боях, идущих на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Сообщении отмечается: "В Слобожанском направлении характер действий противника существенных изменений не претерпел. Продолжаются попытки блокирования городов Сумы и Харькова, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска. Оккупанты усилили группировку за счет введения с территории российской федерации двух подразделений из состава 6-й общевойсковой" армии и 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировку Северодонецка.

В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окраинах города, предпринимает неудачные попытки осуществить выход в южную часть города. Продолжаются бои за город Попасная".

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