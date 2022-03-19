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Сумская область (1836) Живицкий Дмитрий (242)

Оккупанты с помощью местных коллаборантов похищают и пытают людей в Сумской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты пытают и похищают людей в Сумской области, в том числе с помощью местных жителей, выступающих за "русский мир".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель ОВА Сумщины.

Он отметил: "Прошел еще один день, когда были открыты гуманитарные коридоры на Сумщине. Около 4,5 тысячи человек смогли покинуть зону боевых действий на Сумщине. Сегодня - без особых инцидентов, кроме того, что не все желающие смогли уехать.

Еще остаются люди, которые хотят эвакуироваться. Особенно это касается Тростянецкой и Краснопольской громад. А также еще некоторых громад  Сумского и Ахтырского районов.

В целом критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Орки заходят в деревни и мародерствуют, бесчинствуют.

Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при "пособничестве" местных жителей, работающих на "русский мир". Я напомню – это недопустимо и влечет 15 лет заключения. Каждый, кто совершает подобные вещи, может рассчитывать на судьбу врага на нашей земле!

Также смотрите: Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области. ФОТОрепортаж

В Тростянце продолжают свою оккупацию руоссийские вражеские войска. Сегодня они стреляли по больнице, разрушения большие, впрочем, погибших, к счастью, нет.

А 93 бригада ВСУ, в свою очередь, продолжает выбивать врага на этом направлении. Разбили колонну вражеской техники и сожгли ее, спасибо всем причастным!

Ахтырчане к войне уже привыкли. Как весной начинает сходить зелень после холодной зимы, так и здесь. На развалинах города продолжают создаваться новые семьи. Была сегодня очередная свадьба. В Сумах сегодня пожар в результате обстрелов. Загорелось на территории предприятия (до сих пор пылает). Это склады одного из предприятий. К счастью, погибших нет.

Также смотрите: Вчера ночью оккупанты обстреляли дома мирных жителей в с. Большая Писаревка в Сумской области. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Вот честно не понимаю, как в такой ситуации ещё и коллаборанты появляются? Это не коллаборанты, а настоящие враги нашего народа. Их всех вычислить и поимённо переписать. После войны разговор короткий - пропал без вести.
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19.03.2022 02:49
+19
В церквах рпц, повно колаборантів. Там ідеологічно обробляли людей.
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19.03.2022 03:06
+16
а за можливості не тільки фіксувати

один-два повішаних на село із табличкою "колаборант" швидко вправить мізки решті місцевих ватників

це - війна на виживання
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19.03.2022 04:00
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Вбивати цапів жалю!
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19.03.2022 02:48 Ответить
«Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди»

в ОУН була гарна організація - СБ
спеціальний внутрішній розвідувальний та контррозвідувальний підрозділ українського визвольного руху,

це для місцевих мешканців, що виступають за "русский мир" та здають патріотів окупантам
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19.03.2022 03:57 Ответить
Вот честно не понимаю, как в такой ситуации ещё и коллаборанты появляются? Это не коллаборанты, а настоящие враги нашего народа. Их всех вычислить и поимённо переписать. После войны разговор короткий - пропал без вести.
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19.03.2022 02:49 Ответить
И таких до.уя. Ждали, суки. Но патриотов больше.
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19.03.2022 02:54 Ответить
Но их кто-то фиксировать должен. Каждый шаг, каждое действие...
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19.03.2022 03:02 Ответить
а за можливості не тільки фіксувати

один-два повішаних на село із табличкою "колаборант" швидко вправить мізки решті місцевих ватників

це - війна на виживання
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19.03.2022 04:00 Ответить
"...за вікном на горісі зеленому вітер ноги гойдав..."
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19.03.2022 04:19 Ответить
Это просто звери. Они не ценят человеческой жизни вообще.
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19.03.2022 03:37 Ответить
В смысле, как? Каком кверху! Этих гандонов с 2014 года просто не трогало наше бесконечно гуманное государство. Пример - стремоусов из Херсона, или тот же мудила-скрипач из Луцка. СБУ и полиция просто "предупреждали их о незаконности" таких действий, идиоты. Ясное дело, ватанов садить это вам не за бизнесменами следить, айфончиками на таком не разживешься.
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19.03.2022 06:20 Ответить
Кількість прихильників "русского мира" після бомбардувань Сум, Чергнігова, Харкова значно поменьшала, але градус ненависті до росіян і тих, кто впарював проросіянство десятки років, підвищився не дуже значуще, нажаль. Місцеві тікають, а не вдаються до партизанських дій проти орків і колаборантів (за рідким виключенням), нажаль. Дай боже, що я помиляюсь, бо інформація у мене за СМІ.
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19.03.2022 07:07 Ответить
Местные бегут? А чем вы предлагаете противостоять асвабадителям? Смесью? Это тупейшая *****, которую можно было посоветовать безоружным людям. Это работает только при митингах или подобных "мероприятиях", когда к вам более или менее гуманно относятся. Даже при наличии огнестрельного оружия без птг противостояние не возможно. Не надо тут ляля, а то дохера героев я смотрю.
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19.03.2022 15:13 Ответить
В церквах рпц, повно колаборантів. Там ідеологічно обробляли людей.
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19.03.2022 03:06 Ответить
Вітчизняна Національно Визвольна війна це коли не тільки ВСУ а і безліч народних месників масово знищують своїх лютих ворогів загарбників. Так ці народні патріоти навіть можуть знаходитися поруч з яким нічого не підозрює ворогом -оккупантом і при цьому будуть масово знищувати його: підривати, спалювати, труїти, топити, душити ... Навіть архівні документи про партизанську війну в II світовій війні українського народу проти різних окупантів як гітлерівських фашистів так і таких же сталінських кремлівських комуно - фашистів вказують на те. Що втрати цих жахливих загарбників української землі були просто колосальними, сотні тисяч знищених окупантів української землі! Ну а чим зараз відрізняється від них точно така ж проклята ******* фашистська паРаша ( московія) кривавого маніяка )(уйла, яка веде свою буквально таку ж криваву окупаційну війну проти Української держави, зі злочинною метою спроб анексії суверенних українських територій, і знищення української держави і українського народу? А нічим вона такий же проклятий кривавий ворог агресор як і гітлерівська Німеччина і сталінський окупаційний режим. Такий же ворог окупант якого треба нещадно знищувати, і звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами суверенну Українську землю звільняти з Кримом і Донбасом.
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19.03.2022 03:51 Ответить
Порошенко из-за терпимости к пятой колонне проиграл выборы. Зеленский три года игнорировал антиукраинские выходы ОПЗЮ и прочей мрази. Теперь на кону стоит вся страна. Ну и как долго мы будем спокойно относиться к нашим врагам? Ведь уде сейчас известен каждый упырь, который только и ждет что прихода рашистов
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19.03.2022 03:52 Ответить
це - війна на виживання
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19.03.2022 04:01 Ответить
це - війна на вбивство ворогів
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19.03.2022 04:06 Ответить
згоден, але їх смерті то вже дрібні деталі
мета - виживання України,
бо по сводках зі сходу та Марика ситуація залишається критичною - орки продовжують повільно повзти
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19.03.2022 04:11 Ответить
Російський окупант Романов, який гвалтував жінок в Україні - вбитий військовими.
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19.03.2022 04:20 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/o3h4xINje90
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19.03.2022 04:51 Ответить
растреливать без 15 лет
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19.03.2022 04:40 Ответить
Зараз все залежить від нас, тільки згуртуватися, та нещадно, без сумніву нищити ворогів. Усі країни бажають смерті російським фашистам. Небагато інших народів мали таку підтримку і допомогу.
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19.03.2022 05:08 Ответить
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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19.03.2022 06:09 Ответить
Яке там 15 років ув'язнення?! Публічне повішення або помилування через розстріл!
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19.03.2022 07:16 Ответить
Ну, Суми! Не чекав я від вас коллаборантів! На південному сході то очікувано, але від вас?! Напевне вас мало москалі бомбили.
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19.03.2022 07:20 Ответить
Люди не хвилюйтесь, усі колаборанти по Сумській області фіксуються. Рашка їх до себе не забере, кому ця падаль потрібна. То прийде час, коли вони будуть вісити на площах міст і сіл славної Сумщини.
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19.03.2022 08:31 Ответить
Кто знает как можно эвакуировать из Чупаховки в Днепр троих взрослых людей, ответьте пожалуйста.
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19.03.2022 12:32 Ответить
"...відбувається за "пособництва" місцевих мешканців, які працюють на рускій мір. " - не потрібно чекати на появу української правоохоронної системі. Треба брати правосуддя у власні руки.
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19.03.2022 13:24 Ответить
 
 