Байден не предлагал Китаю "пряники" за отказ от помощи России, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США не предлагали Китаю никаких поощрений за помощь в урегулировании войны в Украине.
Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
По словам Псаки, Байден не предлагал Си Цзиньпину никаких "пряников" (то есть поощрений) в обмен на согласие Китая не помогать России – даже, например, в виде снятия санкций, ранее введенных в отношении Китая по другим поводам.
Псаки, впрочем, дала понять, что негативные последствия для Китая в случае, если он поможет России, необязательно обретут форму санкций.
Она отметила, что большую часть двухчасового разговора двух лидеров говорил Байден: он подробно объяснял позицию Соединенных Штатов и шаги, предпринятые США и их союзниками в ответ на агрессию России против Украины.
Пожалуйста, подождите...
це очевидно і вже не залежить від замирення ЗЕлі та іншої уєти
<******* - мертвяк !
дай Бог !
звідки інфа ?
https://www.youtube.com/watch?v=daAlXiEmYbo&t=27s
3 год ·
Здивований заявою речника офісу президента, що ніби-то конституційна норма про членство в НАТО спровокувала війну і ніби-то була піар-технологією екс-президента Порошенка. Спікер парламенту Стефанчук взагалі не виключив перегляд Конституції щодо НАТО.
1. Ці заяви речника ОП повністю протирічать заявам президента Зеленського за останні три роки. Адже саме Зеленський 31 жовтня 2019 року на зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом вимагав надання Україні статусу розширеного партнерства з НАТО, і 12 червня 2020 року, коли Україна отримала цей статус, Зеленський подякував за надання цього партнерства. Це не був піар, це було розумне державне рішення.
2. Згідно статті 157 Конституції України внесення змін в Конституцію під час війни неможливе. "Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України". Навіть обговорення цієї теми не має законодавчої перспективи.
3. Підтримка країн НАТО для нас є ключовою ознакою незалежності, державного суверенітету. Наприклад, Швеція та Фінляндія не є членами НАТО, але вони теж мають статус розширеного партнерства так само як Україна, і вони повністю інтегровані у військові та військово-промислові структури НАТО. Нейтральний статус не є перешкодою для співробітництва з НАТО, оскільки це головна структура світової безпеки. І відрікатись від НАТО і щось десь змінювати у Конституції, позбавлене якогось практичного сенсу. Росія може висувати багато абсурдних вимог, які робляться не для перемовин, а для імітації перемовин, і які є заздалегідь нездійсненними.
Висновок: державним керівникам в такий час треба не гарячкувати, а думати про наслідки своїх заяв, і припинити гратись словами.
всі сіпання з приводу нейтрального статусу незаконні,
а демілітарізація - державна зрада !
та хто ж її не знае?
Нам залишається тільки надіятись, що Китай тут не займе позицію Росії.
Хоча все говорить про те, що займе.
Достатньо подивитись на позицію їх СМІ. І те, як вони викидають зі спортивних трансляцій любий український сентимент.
А могли бы и предложить...