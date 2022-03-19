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Байден не предлагал Китаю "пряники" за отказ от помощи России, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден,цзіньпін

США не предлагали Китаю никаких поощрений за помощь в урегулировании войны в Украине.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По словам Псаки, Байден не предлагал Си Цзиньпину никаких "пряников" (то есть поощрений) в обмен на согласие Китая не помогать России – даже, например, в виде снятия санкций, ранее введенных в отношении Китая по другим поводам.

Псаки, впрочем, дала понять, что негативные последствия для Китая в случае, если он поможет России, необязательно обретут форму санкций.

Она отметила, что большую часть двухчасового разговора двух лидеров говорил Байден: он подробно объяснял позицию Соединенных Штатов и шаги, предпринятые США и их союзниками в ответ на агрессию России против Украины.

Читайте также: Китай рассматривает возможность военной поддержки России, - Politico

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Топ комментарии
+20
Юрій Бутусов

3 год ·

Здивований заявою речника офісу президента, що ніби-то конституційна норма про членство в НАТО спровокувала війну і ніби-то була піар-технологією екс-президента Порошенка. Спікер парламенту Стефанчук взагалі не виключив перегляд Конституції щодо НАТО.

1. Ці заяви речника ОП повністю протирічать заявам президента Зеленського за останні три роки. Адже саме Зеленський 31 жовтня 2019 року на зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом вимагав надання Україні статусу розширеного партнерства з НАТО, і 12 червня 2020 року, коли Україна отримала цей статус, Зеленський подякував за надання цього партнерства. Це не був піар, це було розумне державне рішення.

2. Згідно статті 157 Конституції України внесення змін в Конституцію під час війни неможливе. "Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України". Навіть обговорення цієї теми не має законодавчої перспективи.

3. Підтримка країн НАТО для нас є ключовою ознакою незалежності, державного суверенітету. Наприклад, Швеція та Фінляндія не є членами НАТО, але вони теж мають статус розширеного партнерства так само як Україна, і вони повністю інтегровані у військові та військово-промислові структури НАТО. Нейтральний статус не є перешкодою для співробітництва з НАТО, оскільки це головна структура світової безпеки. І відрікатись від НАТО і щось десь змінювати у Конституції, позбавлене якогось практичного сенсу. Росія може висувати багато абсурдних вимог, які робляться не для перемовин, а для імітації перемовин, і які є заздалегідь нездійсненними.

Висновок: державним керівникам в такий час треба не гарячкувати, а думати про наслідки своїх заяв, і припинити гратись словами.
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19.03.2022 04:37
+14
Из последнего приятного: с-300 всё таки наши, есть решение; гражданским судам лаптестана отказано в праве на мореходство путём отключения от электронных навигационных карт, выход из иностранных портов запрещён.
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19.03.2022 03:22
+7
Санкции, США могут сделать с китайской банковской системой то же самое что и с расийской, и после этого они продолжать работать в роли мировой фабрики чтобы совсем не окочуриться, но став намного беднее с кучей банкротств. Оно Китаю надо?
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19.03.2022 03:12
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Правила форума Совет форумчан
Тому що китайцям дали рис.
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19.03.2022 03:00 Ответить
Короче китайцев предупредили очень жёстко, если речь не о санкциях. Интересно даже, чем угрожал.
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19.03.2022 03:06 Ответить
комментарий отмечен как спам
Угрожали выразить глубочайшую озабоченность.
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19.03.2022 03:11 Ответить
Санкции, США могут сделать с китайской банковской системой то же самое что и с расийской, и после этого они продолжать работать в роли мировой фабрики чтобы совсем не окочуриться, но став намного беднее с кучей банкротств. Оно Китаю надо?
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19.03.2022 03:12 Ответить
не смогут никто не купит их барахло...
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19.03.2022 04:43 Ответить
Або превентивним ядерним ударом (що наврядчи), або дати всім мейнстрім медія команду фас казати, хто є виробником COVID-19.
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19.03.2022 04:00 Ответить
санкції
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19.03.2022 04:03 Ответить
Можливо новий спалах ковіду трохи остудить комуняцьку мафію.
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19.03.2022 03:19 Ответить
Из последнего приятного: с-300 всё таки наши, есть решение; гражданским судам лаптестана отказано в праве на мореходство путём отключения от электронных навигационных карт, выход из иностранных портов запрещён.
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19.03.2022 03:22 Ответить
кацапію step by step відключають від світа - мабуть нажерлися вже всі тої брехні.
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19.03.2022 03:49 Ответить
Захід прийняв рішення про ліквідацію рашки !

це очевидно і вже не залежить від замирення ЗЕлі та іншої уєти
<******* - мертвяк !
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19.03.2022 04:07 Ответить
с-300 всё таки наши ?

дай Бог !
звідки інфа ?
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19.03.2022 04:04 Ответить
та да, на такі гучні заяви лінк був би не зайвим, шо би всім вже повірилося.
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19.03.2022 04:16 Ответить
Вот только давайте пока без линков. Есть информация и всё.
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19.03.2022 05:19 Ответить
а лінкі з якого шановного джерела чим звинуватились?
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19.03.2022 06:14 Ответить
Литовцы дарят свои старые внедорожники наполненные гуманитаркой.
https://www.youtube.com/watch?v=daAlXiEmYbo&t=27s
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19.03.2022 04:18 Ответить
Юрій Бутусов

3 год ·

Здивований заявою речника офісу президента, що ніби-то конституційна норма про членство в НАТО спровокувала війну і ніби-то була піар-технологією екс-президента Порошенка. Спікер парламенту Стефанчук взагалі не виключив перегляд Конституції щодо НАТО.

1. Ці заяви речника ОП повністю протирічать заявам президента Зеленського за останні три роки. Адже саме Зеленський 31 жовтня 2019 року на зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом вимагав надання Україні статусу розширеного партнерства з НАТО, і 12 червня 2020 року, коли Україна отримала цей статус, Зеленський подякував за надання цього партнерства. Це не був піар, це було розумне державне рішення.

2. Згідно статті 157 Конституції України внесення змін в Конституцію під час війни неможливе. "Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України". Навіть обговорення цієї теми не має законодавчої перспективи.

3. Підтримка країн НАТО для нас є ключовою ознакою незалежності, державного суверенітету. Наприклад, Швеція та Фінляндія не є членами НАТО, але вони теж мають статус розширеного партнерства так само як Україна, і вони повністю інтегровані у військові та військово-промислові структури НАТО. Нейтральний статус не є перешкодою для співробітництва з НАТО, оскільки це головна структура світової безпеки. І відрікатись від НАТО і щось десь змінювати у Конституції, позбавлене якогось практичного сенсу. Росія може висувати багато абсурдних вимог, які робляться не для перемовин, а для імітації перемовин, і які є заздалегідь нездійсненними.

Висновок: державним керівникам в такий час треба не гарячкувати, а думати про наслідки своїх заяв, і припинити гратись словами.
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19.03.2022 04:37 Ответить
Юра, все чітко і конкретно !

всі сіпання з приводу нейтрального статусу незаконні,
а демілітарізація - державна зрада !
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19.03.2022 05:01 Ответить
люся...
та хто ж її не знае?
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19.03.2022 06:23 Ответить
Загострення конфронтації США і Китаю - це лише питання часу.
Нам залишається тільки надіятись, що Китай тут не займе позицію Росії.
Хоча все говорить про те, що займе.
Достатньо подивитись на позицію їх СМІ. І те, як вони викидають зі спортивних трансляцій любий український сентимент.
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19.03.2022 05:36 Ответить
США не пропонували Китаю жодних заохочень за допомогу у врегулюванні війни в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3326642

А могли бы и предложить...
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19.03.2022 06:15 Ответить
А нашо пропонувати? Вони і так візьмуть, як мінімум Сибір, після поразки раші.
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19.03.2022 07:06 Ответить
 
 