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Новости Война в Украине
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Оперативная информация по состоянию на 06:00 19 марта по российскому вторжению, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на 6:00 19 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, отмечается, что начались двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

"Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага - 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатых ракеты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение суток, украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, потери врага пока уточняются. Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

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"Исходя из того, что врагу нанесен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. С целью оправдания таких действий, не исключается осуществление ряда провокаций на территории российской федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", - добавили в Генштабе.

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации и росгвардии. Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

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Враг продолжает нести существенные потери. Имеет проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины.

Итак, верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - подытожили в ведомстве.

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Топ комментарии
+30
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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19.03.2022 07:21
+13
https://twitter.com/i/status/1504917839085551616
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19.03.2022 07:22
+13
нам не нужно впадать в головокружение от успехов. Потому что при всех своих потерях Россия уничтожила значительную часть нашей экономики, весь экспорт, запасы топлива, нарушила логистику, что разрушило многие технологические цепочки. Экономически Украина понесла огромные потери, а экономика - это фундамент армии. Это тоже нужно хорошо понимать.
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19.03.2022 07:31
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ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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19.03.2022 07:21 Ответить
В украинском Генштабе не исключают, что в России будет объявлено об открытой мобилизации. Такое решение может быть принято оккупантами в связи с большими потерями.
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19.03.2022 07:22 Ответить
А зброї у них вистачить на нових мобілізованих? Вже пишуть, що полонять з гвинтівками зразка 1891 року, яку перестали випускати в 1960-х роках.
Скоро техніку з музеїв тягнути а Україну будуть
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19.03.2022 08:25 Ответить
Як тебе впустили себе з кацапським прапором, фсб-шний троль???
Й
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19.03.2022 08:55 Ответить
# РУСКІЙ ТРОЛЬ, ІДІ ***** !
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19.03.2022 09:24 Ответить
https://twitter.com/i/status/1504917839085551616
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19.03.2022 07:22 Ответить
"русский иди на ***" це вже мем - нарешті весь світ прокинувся,
що коли "русський"? - то відразу "іди на ***!"
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19.03.2022 07:43 Ответить
Друже все правильно, тільки є синтаксична помилка, не НА Х..Й (бо це матюк), а ***** - це напрямок ))
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19.03.2022 08:30 Ответить
Рашистів так накрутили пропагандою.що ніби то вони защіщають родіну...
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19.03.2022 07:24 Ответить
нам не нужно впадать в головокружение от успехов. Потому что при всех своих потерях Россия уничтожила значительную часть нашей экономики, весь экспорт, запасы топлива, нарушила логистику, что разрушило многие технологические цепочки. Экономически Украина понесла огромные потери, а экономика - это фундамент армии. Это тоже нужно хорошо понимать.
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19.03.2022 07:31 Ответить
Это правильно, запас прочности у нас не большой. Только надо добавить, что в рф все еще хуже. Так что, кто кого перетерпит - это еще не очевидно. А то, что рф пошла поперек всего мира - это уже очевидно.
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19.03.2022 07:46 Ответить
невідомо,чи світ готовий до затяжної війни..тому що..підтримка як ви знаєте йде..а потім привикають і забувається..маємо приклад з 2014 року.шо навіть у нас настільки привикли були ,шо не звертали уваги
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19.03.2022 07:59 Ответить
бо мінські домовленості мали на меті улагодження "конфлікту". Але як бачимо це тільки підігріло апетити кремля.
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19.03.2022 08:20 Ответить
в )(уйла патологічна ненависть до українців
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19.03.2022 08:22 Ответить
Бо ми не присмикаємось перед ним як москалі, а своє робимо. Тому нам своє робити, все буде Україна.
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19.03.2022 08:33 Ответить
Мінські домовленості мали на меті виграти час і задавити немиту санкціями.
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19.03.2022 08:33 Ответить
Россія точно не зможе протистояти всьому світові
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19.03.2022 10:06 Ответить
Тому ні в якому разі не можна заморожувати конфлікт будь-якими переговорами з агресором поки вони не забралися чи не вибиті з нашої території
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19.03.2022 11:34 Ответить
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внимание !!!! на форуме полно провокаторов , наводим курсор на гадёныша смотрим время регистрации день или несколько и уничтожаем !!!!
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19.03.2022 07:28 Ответить
Вчера с одной казашкой разговаривал, она сказала, что россия их защищает от афганцев и т. д. Что почти все у них поддержуют Россию, но им не нравится что стреляют по больницам. Типа если бы по больницам россияне не стреляли, то вообще освободители.

Там вата безпробудная . Они считают, что в январе россия их спасла от экстремистов!
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19.03.2022 07:34 Ответить
я от і говорю.іх пропагандою так обколили .шо виявляється це вони защітніки родіни. і де гарантія шо таких ********** не будуть набирати в военкомати при мобілізації
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19.03.2022 08:02 Ответить
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19.03.2022 07:47 Ответить
Верю!
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19.03.2022 07:59 Ответить
не только не хочет, но и не может. 200-й же ж
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19.03.2022 08:08 Ответить
Все москали - психически больные. Постоянное пребывание в состоянии войны не важно с кем для них норма жизни. А Степана Бандеру он боятся больше всего. Даже кадырку прислали, что бы поймать Степана Бандеру и отрезать ему голову
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19.03.2022 07:56 Ответить
це секретна інформація, прошу не розповсюджувати, але особисту охорону Бандери бачили на Чорнобаївському аеродромі, схоже, що він таки там, головне аби кадирівці про це не взнали
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19.03.2022 08:01 Ответить
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19.03.2022 08:03 Ответить
Та ні, вони всі шукають якогось Бєндєру ))
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19.03.2022 08:36 Ответить
На Бровари наступала 2-а танкова армія ерефії, (300-400 Т-80 і стільки ж бронемашин) після понесених втрат окопались в передмісті серед хат, артою не вдариш, будемо викурювати, поки стоїмо
5-а (резервна) армія мордора (яка ще не вступала в бій) не була кинута на Київ, а відведена на Південь, на допомогу 58-й армії мордора. Тоді виходить, що 58-а армія навіть у гіршому становищу, ніж ми очікували, особливо великі втрати там після тупого штурму Вознесньська і Кривого Рогу, погодженого дубоголовими моськовитськими генералами, просто ударились тупим лобом в наші укріпрайони
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19.03.2022 07:58 Ответить
тепер у них укріпрайони..окопались. і це як зубочисткою прийдеться виковирювати...бо колонни розбивати це одне а позиційна війна зовсім інше...як приклад лугандонія і денерія
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19.03.2022 08:06 Ответить
Еге ж - "Всьопрапааала!!!".
Робіть свою справу мовчки, як це роблять інші.
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19.03.2022 08:11 Ответить
Бобі, шось ти тут ***** песимізму розводиш...
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19.03.2022 08:24 Ответить
я не вірю мультикам
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19.03.2022 08:31 Ответить
Слава богу Туреччина нам поставляє регулярно зубочистки під поетичною назвою Байрактар )) Да і арта наша вже доволі ювелірно працює. Головне не йти як москалі фронтом, впевнений наші генерали знають...
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19.03.2022 08:40 Ответить
Якого "Кривого Рогу"? Вони до Зеленодольська не дійшли!
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19.03.2022 08:09 Ответить
Натвоїйдурнійголовіхуйлососе?
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19.03.2022 08:54 Ответить
#РУСКІЙ ТРОЛЬ, ІДІ ***** !
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19.03.2022 09:22 Ответить
вже не таємниця, можна говорити, ще 18 лютого 2022 Зеленський почав скритну мобілізацію першого ешелону
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19.03.2022 08:03 Ответить
Всі бояться провокацій з боку кацапії, мовляв вона щось таке зробить аби виправдати війну!? Подумайте, а що саме. Підірве будинок у москві або розбомбить вороніж? А те що орда підірвала тисячі будинків в Україні та розбомбила вщент десяткі міст, як це розуміти!? Наша армія повинна нищити міста ворогів! Повинна розбомбити москву і знищити кремль!!
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19.03.2022 08:13 Ответить
на кремлівській вежі буде мусульманський півмісяць красуватись
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19.03.2022 08:18 Ответить
А-ну звалив звідси, придурок.
Іди давай записуйся в =асвабадітєлі=, засічемо, скільки проживеш.

А взагалі, я не розумію, як це чудо опинилося на ресурсі.
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19.03.2022 09:17 Ответить
#РУСКІЙ ТРОЛЬ, ІДІ ***** !
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19.03.2022 09:23 Ответить
 
 