Украинцы сегодня и завтра будут блокировать российские и белорусские фуры на польской границе

Украинцы намерены блокировать проезд белорусских и российских фур в Польше.

Активисты призвали украинцев блокировать проезд российских и белорусских фур на польской границе, сообщает Цензор.НЕТ.

О запланированной акции сообщила медиаэксперт и организатор акции Ирина Земляна. Акции пройдут 19 и 20 марта с 9:00 на границе Польши с Беларусью.

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"19 марта все находящиеся в Польше украинцы должны быть на границе с Беларусью Кукурики-Козловичи (Kukuryki - Kozłowiczy) и блокировать его для проезда российских и белорусских фур, которые везут товары в Россию", — написала она в Facebook.