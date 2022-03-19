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Украинцы сегодня и завтра будут блокировать российские и белорусские фуры на польской границе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украинцы намерены блокировать проезд белорусских и российских фур в Польше.
Активисты призвали украинцев блокировать проезд российских и белорусских фур на польской границе, сообщает Цензор.НЕТ.
О запланированной акции сообщила медиаэксперт и организатор акции Ирина Земляна. Акции пройдут 19 и 20 марта с 9:00 на границе Польши с Беларусью.
"19 марта все находящиеся в Польше украинцы должны быть на границе с Беларусью Кукурики-Козловичи (Kukuryki - Kozłowiczy) и блокировать его для проезда российских и белорусских фур, которые везут товары в Россию", — написала она в Facebook.
Топ комментарии
+10 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий19.03.2022 08:24
+8 Владимир Науменко 7a99212c
показать весь комментарий19.03.2022 08:51
+7 Bob Fayn
показать весь комментарий19.03.2022 08:25
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Гангренутреба ізолювати@
Тем более сейчас в европе много наших не связанных работой!
Однак, як показує практика, всі ті "патріоти України", які миють панські дупи - галімі манкурти, вони можуть тільки сидіти на дивані і думати виключно за власний комфорт, вони внє палітікі. Тому не вірю, що і в цей раз на кордон приїде не більше 50 осіб.
Это ж можно сделать одной бумажкой - выезд только пустым. И всё.