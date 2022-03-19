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Новости За рубежом
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Украинцы сегодня и завтра будут блокировать российские и белорусские фуры на польской границе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фури

Украинцы намерены блокировать проезд белорусских и российских фур в Польше.

Активисты призвали украинцев блокировать проезд российских и белорусских фур на польской границе, сообщает Цензор.НЕТ.

О запланированной акции сообщила медиаэксперт и организатор акции Ирина Земляна. Акции пройдут 19 и 20 марта с 9:00 на границе Польши с Беларусью.

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"19 марта все находящиеся в Польше украинцы должны быть на границе с Беларусью Кукурики-Козловичи (Kukuryki - Kozłowiczy) и блокировать его для проезда российских и белорусских фур, которые везут товары в Россию", — написала она в Facebook.

Украинцы сегодня и завтра будут блокировать российские и белорусские фуры на польской границе 01

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Топ комментарии
+10
Это дело! Нужно по многим направлениям где роги торчат устраивать акции. Это укажет где подкручивать санкции
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19.03.2022 08:24
+8
Украинцы режьте смело колеса и тенты русским и белорусам, бейте морды и не слушайте мы не причем, я вне политики и тд. Мы в Украине отобьемся от орды, а за вами второй фронт. Их заработанные деньги не должны идти в фашистскую орду, пусть возвращаются в свой мордор и пожинают прелести жизни при Путине. За детей Мариуполя!
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19.03.2022 08:51
+7
ТАК КажутьНа полной версии видеозаписи отчетливо слышны свист и выкрики.В сети появилась полная версия того фрагмента выступления Путина, которое сегодня в прямой трансляции неожиданно прервалось песней Олега Газманова. Похоже, что трансляцию срочно отключили, так как часть зрителей начала Путина освистывать.
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19.03.2022 08:25
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Это дело! Нужно по многим направлениям где роги торчат устраивать акции. Это укажет где подкручивать санкции
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19.03.2022 08:24 Ответить
ТАК КажутьНа полной версии видеозаписи отчетливо слышны свист и выкрики.В сети появилась полная версия того фрагмента выступления Путина, которое сегодня в прямой трансляции неожиданно прервалось песней Олега Газманова. Похоже, что трансляцию срочно отключили, так как часть зрителей начала Путина освистывать.
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19.03.2022 08:25 Ответить
Це все відеомонтаж, Голівуд відпочиває
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19.03.2022 09:08 Ответить
Перекривайте щурячі ходи. Повна Ізоляція смердюшника!
Гангренутреба ізолювати@
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19.03.2022 08:28 Ответить
Так що це за такі санкції, плять
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19.03.2022 08:30 Ответить
Нужно на всех направлениях им мешать во всем только можно! Максимально усложнять им жизнь💥.
Тем более сейчас в европе много наших не связанных работой!
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19.03.2022 08:33 Ответить
Дай вам Бог успіхів. Це новий фронт. Слава Україні. Дякую Польщі.
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19.03.2022 08:37 Ответить
Декілька днів тому, бачив на flight radar, як кацапський військово-транспортний літак іл, з підмосков'я, пролетів через білорусь і потім через польщу попрямував у калінінград. Вже три-чотири тижні ЕС закрив своє небо для рашистської авіації, а рашисти досі літають. Дякую польщі за "закрите небо".
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19.03.2022 08:46 Ответить
В Польщі мінімум півмільйона гастербайтерів з України. Якщо третина з них приїде на кордон з калініградською областю та Білорусі, то буде повністю заблоковано кацапський транзит у Європу, а калінінград взагалі буде в транспортній блокаді. Таким чином можна законно шантажувати куйла щоб той деблокував Маріуполь і люди отримали гуманітарку.
Однак, як показує практика, всі ті "патріоти України", які миють панські дупи - галімі манкурти, вони можуть тільки сидіти на дивані і думати виключно за власний комфорт, вони внє палітікі. Тому не вірю, що і в цей раз на кордон приїде не більше 50 осіб.
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19.03.2022 08:42 Ответить
Украинцы режьте смело колеса и тенты русским и белорусам, бейте морды и не слушайте мы не причем, я вне политики и тд. Мы в Украине отобьемся от орды, а за вами второй фронт. Их заработанные деньги не должны идти в фашистскую орду, пусть возвращаются в свой мордор и пожинают прелести жизни при Путине. За детей Мариуполя!
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19.03.2022 08:51 Ответить
Вот ето самые лучшие санкции. Никто не проскочит.
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19.03.2022 08:53 Ответить
Как туда проще добраться из Варшавы?
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19.03.2022 08:53 Ответить
"19 березня всі українці, що є в Польщі, мають бути на кордоні з Білоруссю Кукурикі-Козловичі (Kukuryki - Kozłowiczy) та блокувати його для проїзду російських та білоруських фур, які везуть товари в Росію" - там же буде і повно польських поліцаїв, котрі в черговий раз блокуватимуть українців
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19.03.2022 08:58 Ответить
їх не блокувати, а палити треба.
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19.03.2022 09:02 Ответить
Потрібно взагалі заблокувати ввезення російських і білоруських товарів в Європу.

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19.03.2022 09:11 Ответить
конфисковывать всё для армии и народа.
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19.03.2022 09:32 Ответить
Почему польские власти молчат?

Это ж можно сделать одной бумажкой - выезд только пустым. И всё.
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19.03.2022 09:50 Ответить
Скажіть цим водіям, що можна без перешкод проїхати через Україну
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19.03.2022 11:11 Ответить
Що взагалі рашистскі фури роблять в Європі??? Нєскрєпно это!!! Нє по православному!!!
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19.03.2022 11:14 Ответить
Хлопці молодці. Це реальна робота нашої діаспори. Там рашка намагається ще через Казахстан конвої з Китаю тягнути. Але, на жаль, там українська діаспора слабка - комсомольці-целіннікі, гнилувата публіка....
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19.03.2022 12:03 Ответить
 
 