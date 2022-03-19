Офис Президента: Порошенко спровоцировал войну тем, что внес членство в НАТО в Конституцию

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович заявил, что одной из причин полномасштабного вторжения войск РФ в Украину стало закрепление прежними властями в Конституции курса на членство в НАТО.

Об этом он сказал в пятницу, 18 марта, в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"Порошенко, когда вносил это, была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И сейчас не последняя доля вины за военную агрессию против Украины лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в Конституцию", – заявил Арестович, который с начала большой войны стал одним из спикеров Банковой.

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