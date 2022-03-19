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Офис Президента: Порошенко спровоцировал войну тем, что внес членство в НАТО в Конституцию
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович заявил, что одной из причин полномасштабного вторжения войск РФ в Украину стало закрепление прежними властями в Конституции курса на членство в НАТО.
Об этом он сказал в пятницу, 18 марта, в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.
"Порошенко, когда вносил это, была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И сейчас не последняя доля вины за военную агрессию против Украины лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в Конституцию", – заявил Арестович, который с начала большой войны стал одним из спикеров Банковой.
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а міжконтинентальним ракетам взагалі по боку всі кордони і відстані....
Вчера в 14:05 ·
Логіка пана Арестовича, який вважає, що конституційна фіксація євроатлантичних прагнень України стала однією з причин російського нападу на нашу країну, нагадує мені логіку жертви згвалтування, що намагається зрозуміти що вона зробила не так і чому саме на неї напав маніяк. Може, вона була неправильно одягнена, може вона занадто сильно йому посміхались або, навпаки, була надто агресивною? А правда в тому, що маніяк напав тому, що хотів напасти і знищити, а не тому що жертва обрала не той фасон одягу. Євроатлантична інтеграція України турбує Путіна тільки з однієї причини - якщо вона відбудеться, окупація українських земель і включення їх до складу Російської Федерації стане неможливим. А це і є головною метою Путіна, а зовсім не нейтралітет України чи визнання російського статусу Криму. І навіть якщо ми сьогодні погодимося із путінськими умовами і станемо нейтральною державою, це не врятує нас від війни, а наблизить нас до неї. Як і бажання закінчити війну у голові у 2019 році не відвернуло нас від війни, а тільки наблизило нас до неї. Просто війна із нейтральною і демілітаризованою Україною стане для Путіна менш ризикованою, ніж нинішній невдало підготовлений напад. Зрозумійте, нарешті, що Путін не стільки закінчує цю війну, скільки готується до наступної.
то надо вообще забыть о НАТО. И тогда путину будет что праздновать на 9 мая.
А мы останемся без поддержки оружием и боеприпасами, и вообще будем выглядеть оплёванными лохами. Зато Арестович будет доволен. Как и его хозяева. Кто-то сомневается, что у него есть хозяяева?
Отже: відмова від вступу в НАТО - це вже офіційна позиція уродів на чолі з головкою ЄрЗе.
У ***** в НАТО є надійні спільники: Угорщина, Німеччина, Франція, які блокували не тільки надання ПДЧ в НАТО, а навіть зустрічі Україна - НАТО. До війни проти України ***** почало готуватись як мінімум з 2007 року.
То что нас примут в НАТО через 20-50-150-200 лет не важно:
важно, что нужные страны нам эффективно помогают.
Арестовичу это не нравится ?
Чи була тоді Конституція України, чи жив тоді Порошенко і чи існувало тоді НАТО?
До 2014р. Порошенко не президент, до 2014р. Україно офіційно безядерна, позаблокова країна, з кацапнею підписано договір про ненапад, про визнання кордону, армія України тільки назва, все просрали і все розпродали, навіть в Конституцію внесли заборону на іноземні бази в Україні. Більш миролюбної і беззахисної країни в Світі не існувало чим Україна, нам це чимось допомогло? Ні, навпаки, навіть Лукашенко почав нам погрожувати бо зрозумів, що сильніше нас. Люся Аристович дово*б, чи підлий зрадник. А може і те і інше.
По факту, українців готують до зміни курсу від ЄС або в нікуди або знову втіхаря до Рашки.
Походу, буде в 15 пунктах і відміна курсу на НАТО і роззброєння ЗСУ по російським забаганкам і відміна санкцій. По денацифікації вони сімі не в курсі, що це таке але вимагають.
І буде третя війна з РФ через деякий час, коли РФ ще краще підготується. Або дуже швидка або знову дуже кривава.
З такими розкладами більшість з тих 3 200 000 людей, що вже виїхали можуть вже ніколи не повернутися до України.
По факту люди вибрали вступити в НАТО без України.
Сумно, що Україна - це постійне поле бою для усіляких мудаків, тіпа Путіна і Сталіна.
Але треба триматися і повбивати якомога більше русні поки не підписали.
Kaneshno bi vziali esli putin bil bi politikom no on ubiica i krimilal
Evropa nekodga bi ne astavil ludei v evrope takom sastaianii no seichas drugoe .. putin gabarit a otomnoi bombe
Vi chto dumaite u evropi net ludei ? U négo net atomnoi bombi ?
Nachnotsia unichtajenia mira
AB etom ne kto ne mog padumat
I vi cechas ishite kto vinavat?
когось. Але люди не забудуть, що було раніше
позицію союзників кацапів - німців та менших, видає за позицію НАТО,
кинув в спам на всяк випадок
будувала дороги??? Ви спитайте цього горе-стратега скільки коштує нейтралітет України? Озброїти армію в 300.000 необхідну для оборони країни буде коштувати приблизно $500 млрд (це мінімум) за умови, що всі у світі будуть згодні продавати озброєння. Але цього не буде!!! Ніхто у світі не продає ******* озброєння і особливо нейтралам!!! І де він збираєтся знайти ці $500 млрд після війни, коли треба буде усе що є витрачувати на відбудову країни? План Маршалла? хто йому це обіцяв? А якщо не буде цих грошей і одразу то не буде боєздатної армії і то буде нова війна через рік або два і ніхто тоді не поможе, бо країна буде нейтральна і нікому не потрібна.
ДУМАЙТЕ!!! Я не за Порошенка або Зеленського. І я не з УкраЇни, я з Америки але мені жаль Україну, бо ж це моя Батьківщина.
Україна має 100% шансів бути в НАТО, треба бути наполеглівішим і не звертати уваги на усяких фашистів з Германіі та Угощини. Це питання вирішують у Вашингтоні, і тому є великий шанс. Але не треба приходити у Конгресс із звинувачуваннями і проголошенням безглуздої ідеі нейтралітету. Ця ідея - це капітуляція України. І ніхто інакше це не сприймає. Багатьом вона подобається бо дозволяє закінчити війну і заробляти криваві гроші з Путіним. Але це не є шлях яким треба йти.