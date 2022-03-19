Безразрешительный проезд для гуманитарных грузов в Украину ввели уже 14 стран, - Мининфраструктуры
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передае Цензор.НЕТ.
"Речь идет об освобождении украинских перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны. Ряд стран ЕС освободили украинских перевозчиков от платы за пользование дорогами своих стран", - отмечается в сообщении.
Одновременно Министерство осуществляет бронирование военнообязанных водителей, не имеющих лицензии на международные автомобильные перевозки, но желающих их осуществлять.
С момента получения Мининфраструктуры функций по бронированию военнообязанных водителей поступило обращение от 212 компаний-перевозчиков и принято положительное решение относительно 98 компаний-перевозчиков и 236 водителей.
"Таких рекордно коротких сроков обработки запросов удалось достичь благодаря созданию совместного оперативного штаба Мининфраструктуры и ДСБТ. Также была адаптирована работа электронной системы "ШЛЯХ" в соответствии с условиями военного времени", - подчеркнули в ведомстве.
Также благодаря упрощению процедуры выезда/въезда водителей грузового транспорта, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ и гуманитарной помощи, с начала полномасштабной фазы войны через систему "ШЛЯХ" обработано и предоставлено разрешение на пересечение границы 12 107 водителям; 3 809 водителей уже пересекли государственную границу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитарным грузом.
Пожалуйста, подождите...
В нас сильні гени !На відміну від самі знаєте😂
Ми ж то вистоїм по любому!
Слава Україні!🇺🇦
Слава ЗСУ!🇺🇦
Слава нам усім!🇺🇦❤️🇺🇦❤️🇺🇦❤️
Відео кліп - https://youtu.be/ijhDcA8bAE0