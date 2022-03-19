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война (46615) Зеленский (16498) Мариуполь (5560) ПВО (1469)

Начальник патрульной полиции Мариуполя Вершинин просит Зеленского предоставить городу системы ПВО: "Не разрешайте им нас уничтожать!". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить защитникам Мариуполя системы ПВО.

Об этом идет речь в его видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Меня зовут Вершинин Михаил. Я – патрульный полицейский.

Господин Президент, Ваше государство сделало очень многое для того, чтобы в Украине была настоящая полиция, чтобы мы могли им гордиться.

Господин Президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Нам нужны системы противовоздушной обороны. Не маленькие ракеты, не срабатывающие с самолетами агрессора, нам нужны нормальные системы ПВО.

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Мы не знаем точно, останемся ли мы живы, когда вы будете смотреть это обращение, но знайте, что такая судьба может постигнуть каждый город Украины.

Под завалами гибнут дети, старики, они не могут потом уехать. Они находятся 23 дня без воды и света.

Если вы обещаете помощь, выполните свое обещание.

Господа, которые решают судьбу мира, сейчас Украина — это государство, которое демонстрирует всем силу и мощь. Маленькая страна, которая сражается с таким монстром, как Россия.

Не разрешайте им нас уничтожать! Всё в ваших силах.

Предоставьте нам системы ПВО", - говорится в обращении Вершинина.
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Топ комментарии
+28
Арестович-балабол.
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19.03.2022 09:28
+25
А еще Мариуполю нужны ПКРК "Нептун". Только где их взять? Благодаря Зеленскому и Арахамии их просто нет.
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19.03.2022 09:42
+21
Ермака с Татаровым в Мариуполь тогда и системы ПВО появятся а ещё ДБР в придачу !
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19.03.2022 09:34
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19.03.2022 11:15 Ответить
Всі тьолкі в захваті від пів метрового бункерного діктора? Бо , нормальні жінки на таке лайно і не подивилися б(((
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19.03.2022 11:50 Ответить
ТИ ПРО ПУКІНА? ТО ТАМ ДАВНО НЕМА НА КОГО ДИВИТИСЬ І ВЗАГАЛІ ПИСАТИ ВІН УЖЕ ТРУП!
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19.03.2022 12:56 Ответить
Ну какая противовоздушная оборона Мариуполя, Киев закрыть полностью нечем, только наземными силами деблокировать.
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19.03.2022 09:46 Ответить
Шо дергаешься он хоть и агрессор но прав
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19.03.2022 13:27 Ответить
Верховному все по..й. Він тепер всємірная тєлєзвізда. Йому всі хлопають, він це любить.
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19.03.2022 09:49 Ответить
Настолько пофиг, что он неделями не спит? Настолько пофиг, что он остался в Киеве, когда это угрожает и его жизни? да-да. "Телезвезда" - это его работа как политика вообще-то. Не понимаю я этих наездов на президента в ситуации, когда нация должна объединяться. Такое ощущение, что половина - российские боты.
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19.03.2022 12:40 Ответить
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19.03.2022 13:30 Ответить
Ну чому лише російські? Ще є боти Зеленої Гниди. Що в даному випадку все одно. З ким об'єднуватись? З брехунами, які два з половиною роки грабували країну, а тепер готують договір про капітуляцію?
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19.03.2022 13:49 Ответить
Где доказательства про капитуляцию? Кто вам всё это рассказал? И зачем оскорблять Зеленского? Каким бы он ни был, но он остался в стране, а Порошенко бы её сдал. И сейчас всё это своевременно?

Таки начинаю думать, что вот это всё устраивают парашинские боты. Про грабил страну: вы с Порошенко не перепутали?
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19.03.2022 15:55 Ответить
При Порошенко мы сдавали позиции той же России как могли. В стране мало что делалось. При Зеленском я могу сказать, что делалось в тех сферах, к которым имею отношения: начались подвижки в сторону того, чтобы что-то делать с коллекторами МФО (хотя там поле непаханное работы). Улучшилась работа многих зоопарков, я знаю это из первых рук. Улучшилась ситуацию с местным самоуправлением: в Киевской области наконец-то во дворах прямо перед войной начали впервые за 15 лет делать внутренние дороги и дворы. В Белой Церкви, например. Раньше до этого ни у кого не доходили руки. При Порошенко я всего этого не видела. Да, это может и мелочи, но из таких мелочей складывается жизнь страны.

А опускаться до оскорблений, пожалуйста, не надо.
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19.03.2022 16:02 Ответить
зоопарк и дороги нам сейчас очень помогают воевать с кацапами
вы прикалывваетесь??
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19.03.2022 18:42 Ответить
похоже она не в курсе что войне скоро месяц. С кацапии как то незаметно завезли ее
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19.03.2022 20:05 Ответить
А если немножко включить мозг? Это просто примеры того, что реально стало лучше из того, о чём я знаю непосредственно. Может, читать начнёте?

Я постоянно читаю мнения разных военных и не только. При Порошенко многое сливалось, многие никому не были нужны. При Зеленском начало становиться лучше. И данные сферы были приведены в качестве примера: когда в стране в разных сферах наводят порядок, то и в остальном всё нормально.

А по поводу критики: Турчинов без боя сдал Крым.

Порошенко заморозил ЛНДР, ничего не решил. По факту, он перевёл конфликт в вялотекущую стадию, не добился от Европы никаких существенных санкций, приучил ***** к тому, что санкции - это не страшно, захватывать нашу территорию можно и нужно. И да, просто без решения вопроса постоянно гибли наши ребята. На эту вялотекущую войну постоянно шли бабки. Сколько Порошенко не мог типа продать свои фабрики в России?

Зеленскому страна досталась после Порошенко и на его президентство выпал КОВИД с финансовым кризисом из-за изоляции. Тем не менее он смог подготовить армию к нападению, иначе бы Украина уже была бы окупирована. Именно Зеленский остался в Киеве, договаривался с кучей разных стран, достал нам бабки, обеспечил санкции, достал оружие, не даёт забывать об Украине всему миру ни на день. Порошенко бы этого смог добиться? Я сомневаюсь. Он бы слил страну уже к этому времени, рассказав всем, что "а что тут можно поделать, ядерная держава напала!".

И то, что Параша реагирует на Зеленского намного хуже, чем на Порошенко, тоже говорит в пользу скорее первого, чем второго.

Кстати, а чем Порох реально помогает армии, народу? Что он вообще реально полезного делает, кроме как фоткается с военными и позирует с оружием?
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19.03.2022 20:05 Ответить
Зеленський пропихнув закон про дерибан української землі - вночі під час тотального локдауну; Зеленський влаштував масштабний дерибан коштів через так зване "велике будівництво", Зеленський зруйнував співпрацю з НАТО через міністра Тарана (а потів нахабно заявляв, чому ми ще не в НАТО); будучи президентом воюючої країни, Зеленський повністю ігнорував і навіть гальмував військові програми; Зеленський грубо порушив права і свободи мільйонів громадян, ввівши незаконний карантин та фашистську сегрегацію - поділ на уколотих і неуколотих з приниженням в правах останніх; Зеленський добиває малий бізнес, знищуючи середній клас і цей список можна продовжувати далі. За все це він заслуговує не те, що образ, але й тривалого терміну у в'язниці. Але зараз він доповнив список своїх злочинів проти українського народу ще й зрадницькими перемовинами, на яких він капітулює перед путіним і йде на виконання його умов. Звісно це все буде завуальовано словами "мир", турботою про мирне населення і т.п. Але будь-який мир на умовах ворога - це лише нетривала відстрочка подальшої ще більшої бойні! Тому, якщо цю гниду не усунути від влади, то він стане могильщиком України.
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19.03.2022 20:22 Ответить
Вы знаете, я пока что вижу у вас какой-то ярый негатив против Зеленского или стремление его развить у других. И с учётом того, что вы зарегистрировались здесь 18 марта 2022 года, это вызывает вопросы. Но отвечу по пунктам.

О строительстве и о земле я вам ничего не скажу, потому что не владею на данный момент этими вопросами глубоко. По поводу НАТО: Зеленский тут вообще ни к чему. НАТО не принимает страны, у которых есть нерешённые территориальные конфликты и которые, по сути, как Украина с 2014 года, находятся в состоянии войны. Поэтому здесь пофиг, Зеленский или Зеленский, дело не только в нём.

Кстати, по поводу любых законов: это претензии вообще не по адресу. Законами в первую очередь занимается Верховная Рада. Это её прерогатива.

По поводу военных программ: я лично вижу, что у Украины довольно много современного вооружения, с которым украинские военные умеют очень хорошо работать. Вряд ли они спешно научились это делать за пару дней. Я вижу, что проводились учения с тем же НАТО, которые дали неплохой результат. Я вижу, что у украинской армии потеря 1 к 10 по отношению к российской. Я вижу, что артиллерия у Украины работает очень хорошо. И у страны подготовка пилотов тоже находится на очень высоком уровне. Если Зеленский виноват во всём плохом, то и хорошее тогда тоже надо ставить ему в заслугу, по логике.

По поводу малого бизнеса: я бы сказал, что он просто мало что успел сделать в этом направлении, поскольку начался КОВИД. Но вот сейчас, в военный период, он сделал многое и за довольно короткий срок. И это очень круто. Освобождение практически от налогов, от лишнего регулирования, кредитование на льготных условиях, подключение к Пейпал, криптовалюта и многое другое - реально круто.

По поводу "незаконного карантина и фашистской сегрегации": извините, но это пандемия. Чрезвычайный стан вводился. Находиться совсем без ограничений - это всем переумирать или что? Окончательно убить систему здравоохранения? Вы видели, что творилось в Италии? Людей надо было стимулировать к тому, чтобы они вакцинировались. Я лично считаю, что в Украине ограничения на тему ношения масок и всего остального были очень мягкие. При мне всего лишь пару раз штрафовали тех, кто их не носил, а хотелось бы больше. Людей без штрафов реально не понимают, что становятся угрозой для окружающих.

По поводу того, что Зеленский заслуживает нахождения в тюрьме: я пока что вообще не вижу ничего преступного. Какие-то решения были более удачными, какие-то - менее, идеальных руководителей не бывает. И учтите, что Зеленский далеко не сам управляет страной. За те же законы отвечает в первую очередь Верховная Рада. Ещё есть премьер, Правительство и много кто.

По поводу мира на условиях врага - будет отдельный комментарий.
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19.03.2022 21:42 Ответить
По поводу мира на условиях врага: во-первых, мне очень хочется спросить, кто вообще бросил этот клич? Где Зеленский показывал, говорил или давал понять, что он будет заключать мир на условиях врага? Откуда вы взяли этот, извините, бред? Вот из-за таких вот утверждений иногда кажется, что вы, извините, и подобные вам - боты из страна врага, которые подрывают доверие к власти.

Дальше: отсрочка БЕЗ снятия санкций играет больше в сторону Украине, чем России, если реально будут прекращены боевые действия и выведены войска. За время отсрочки Украина сможет восстановить разрушенную инфраструктуру хотя бы отчасти, усилить войска, подготовить людей, разобраться с оружием (и распределить его равномерно) и так далее. За время отсрочки экономика России будет и дальше разрушаться от санкций. Россия может считать, что она накопит силы и вернётся через год, два, три, но процесс разрушения экономики РФ будет запущен. Начнутся внутренние социальные проблемы, кризисы, конфликты. РФ будет уже просто не до Украины.

Зато без мирного договора мы рискуем оказаться втянутыми в войну, когда постоянно будут лететь на головы людей ракеты (Россия запустила их круглосуточное производство), когда постоянно сохраняется риск атомной катастрофы, применения химического оружия против наших людей, отравления украинских территорий. Путин не капитулирует в ближайшее время. От инертных россиян с мышлением рабов ждать революции в ближайшие пару месяцев не приходится.

Вы понимаете, что альтернатива войны до упора - это, вполне вероятно, война на несколько лет? И что у Украины может не хватать ресурсов? У нас уже 25% население перемещено? Хорошо, что нам сейчас помогают финансово, но никто не знает, на сколько ещё стран Запада хватит. Сколько нам ещё будут поставлять оружие? Гуманитарную помощь?

Я не говорю, что Украине надо сдаться. Я говорю о стратегическом мышлении. И о том, что не надо подрывать доверие к Главнокомандующему, когда идёт война на нашей территории!
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19.03.2022 21:49 Ответить
А что ж оно Вам предоставит? С лысым пуштуном они все ********, ничего не закупили и побрили бабло на дорогах, все закопали в асфальт, чтобы ************ сволочи было комфортно ездить по стране.
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19.03.2022 09:58 Ответить
на прорив потому шо всіх закатуют
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19.03.2022 10:13 Ответить
" Знову ж таки не про президента. А суто про тих, в кого є бажання хапнути драйв і навести ,,тєнь на плєтєнь. Тепер зрозуміли до чого нас підводять?
Виявляється, по словах речника, що закон, який внесений в Конституцію України де чорним по білому прописано інтеграцію України в НАТО це не що інше як піар Порошенка і всі 330 депутатів, які віддали свої голоси за цей закон повинні відповісти, увага!!! За напад раші на Україну.
І ще одне. Також була зроблена заява про те, що НАТО нас не чекає в найближчі 10 - 15 років, посилаючись на заяву Столтенберга.
Але хочу вас запевнити, що це не позиція України і не позиція Генерального штабу ЗСУ. Це лиш особиста думка глашатая єрмака. Крім того, я ні разу не чув жодних заяв, на які посилається арістовіч. Навпаки, перед проведенням саміту НАТО я чув, що двері для України відкриті. Це і є позиція Євроатлантичного блоку.
І потрібно зрозуміти той факт, що якраз нейтральний статус України привів до агресії рашистів і його фюрера пуйла в 2014 році і повтор цієї агресії 24 лютого 2022 року. Якраз ці наративи, озвучені різними чорноротими глашатаяями, це і є підігрування всій кремлівській шоблі.
Так, безперечно, вступ в блок НАТО не є таким близьким, але ніхто і ніколи нам не відмовляв.
Прошу вас усіх заспокоїтись і тверезо думати, не сіяти паніки а також аналізувати все те, що говорять представники від партії ЄС, враховуючи ту допомогу, яку нам надають країни НАТО. Все буде добре.
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19.03.2022 10:16 Ответить
100% згоден. Столтенберг не вічний, а наші словоблуди наполегливо зомбують українців, що відмова від НАТО це незначна поступка. Тільки дурень вірить, що це єдиний компроміс. А внесення змін до Конституції на вимогу агрессора хіба не втрата незалежності? Так ми дійдемо до того, що всі закони Стефанчук буде їздити в Московію погоджувати.
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19.03.2022 10:47 Ответить
Таке відчуття що Маріуполь зливають разом з азовцями. Всі розуміють - азовці будуть на чолі спротиву, якщо мирна угода виявиться замаскованою капітуляцією. Дуже мутні якісь перемовини ведуться, незважаючи на запевнення, що зради не буде. І сподіваюсь персональна неприязнь між азовцями і Арестовичем не заважає рішенню на деблокаду Маріуполя.
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19.03.2022 10:26 Ответить
Я теж так думаю! Зливають разом з Азовцями!!! Взагалі, питання як орки так швидко захвати південь України через візький прохід з Криму? Чи це зелена халатність, чи спрямована здача Півдня?
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19.03.2022 11:08 Ответить
Невєріє сама основна причина, вата в наших політиків переважила в 2014(как єто же Россия) вата переважила в 24.02.2022 - как полномаштабная - неверим, от і все Плюс корупція - де Сеніна Стіна, танкові рви, хоча б, вздовж кордонів у сумській харківській і Чернігівській, ЩО ЦЕ ДУЖЕ ДОРГОГО КОШТУЄ І ЗА 8 РОКІВ ця машина що риє одна тільки, багато питань до політиків і не нада все ..ВСЕ валити на Зеленського, дуже багато питань до Порошенка, дуже, можу це озвучити якщо хочите.
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19.03.2022 11:18 Ответить
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19.03.2022 11:21 Ответить
Та перестаньте валити з хворої голови на здорову! Ви і вибрали зелений непотріб, бо у вас " багато питань до порошенка", але за Порошенка ви думали куди полетіти - в Туреччину чи Єгипет! Яку машину купити, квартиру купити і т.д. а при цьому піарасу якщо не в карантинах, то в підвалах! Ваші кончені питання вже зєля читав , бо запамятати не може, на стадіоні - від них кацапською гниллю так і пахне. Не добре робив порох - зробіть краще!
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19.03.2022 11:57 Ответить
АДМИН!!!. Забаньте ту проплачену тварину Татьяна Гончаренко 1301df59. Користається vpn та пише заготовлений текс під різними новинами
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19.03.2022 13:18 Ответить
Сам ты тварина. Читаю разные новости из разных источников, в том числе и из Яндекса, чтобы быть в курсе. Включаю ВПН, выключаю ВПН. Это уже какое-то преступление?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078789289484 - вон, блин, моя страница в Фейсбуке, я из Киевской области. И хватит истерить. Сам вносишь раскол.
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19.03.2022 13:24 Ответить
Не факт ,маска.
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19.03.2022 13:34 Ответить
Прально все Ответят по полной
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19.03.2022 13:32 Ответить
Ваш "шановний" Порошенко після 2014р ОБОВ'ЯЗКОВО мав подбати про оборонну здатність Держави! Але ж краще було подбати про власні кишені, які набивались ручонками Свинарчуків. Замість того щоб зміцнювати Укроборонпром, його просто "довели до ручки"((
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19.03.2022 12:27 Ответить
Цілковито згоден
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19.03.2022 11:17 Ответить
Ніхто нікого не зливає, не нада нам тут - "ЗРАДА"
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19.03.2022 11:19 Ответить
Шоу,часів вступу овоча в ЄС. Дешевий хайп-розводняк , підготовка зради
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19.03.2022 11:23 Ответить
То,незраджуй
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19.03.2022 11:28 Ответить
Мариуполь адово сложный город в обороне. С севера - голые степи, по которым тяжело доставить подкрепления. С юга море с кацапскими кораблями, с запада и востока рашка и окуппированый Крым, откуда постоянно летает авиация. Во время 2ой мировой Марик несколько раз перезодил из рук в руки - настолько сложно его удержать.
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19.03.2022 10:35 Ответить
Непонятно почему там рядом еще стоит крымский мост?Украинский город сравнивают с землей вместе с людьми а мост продолжает подпитывать урусов военной и живой силой,самобичевание какое то..
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19.03.2022 10:47 Ответить
Ты так говоришь, будто это очень легко.
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19.03.2022 11:54 Ответить
Это легко, но нужен приказ. А приказа до сих пор нету.
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19.03.2022 14:51 Ответить
Ще раз повторюю =ставати на коліна перед Ердоганом= і просити байрактари додатково тому що наших залишилось дуже мало ,Це одна зброя яка може уникнути ппо россії і нанести удар або надати розвіддані .
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19.03.2022 10:58 Ответить
Президенту некогда заниматься Мариуполем, у него непреодолимое желание, несмотря ни на что, заглянуть в глаза Путину!
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19.03.2022 11:10 Ответить
Вмазться
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19.03.2022 13:31 Ответить
Для того чтобы дать системы ПВО, нужно их иметь. Дадут партнеры из США и ЕС - и вы получите незамедлительно! Держитесь, никто вас не забыл!
Слава Україні! Героям Слава!
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19.03.2022 11:10 Ответить
Озброїли,б Маріупольців!!!
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19.03.2022 11:19 Ответить
Маланець нездатен бути патріотом
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19.03.2022 11:24 Ответить
Пане Президенте, Ваша держава ...
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19.03.2022 11:33 Ответить
тоже резануло...
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19.03.2022 13:01 Ответить
Очередной крик души о помощи !Тяжело представить ,что военного решения деблокаде города-нет ,т,е,помощь невозможно доставить.Но как видно и политического решения -не будет ,по той причине,что «пу»не отступит ,ему Мореуполь очень нужен.Поучается ,что город постепенно сдадут…Где то ,когда то наступает предел ,конец силам ,возможностям …Смогут ли украинцы позже понять-военного решения деблокаде -не было..Дай Бог ,чтобы ребята выдержали.
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19.03.2022 11:50 Ответить
А его деблокировать? Чтобы деблокировать Мариуполь, нужно прикрытие авиацией, которой у нас нет.
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19.03.2022 12:27 Ответить
Миша, не до тебя сейчас. В стране война.
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19.03.2022 11:51 Ответить
Трошки може і не в тему, але азовський фождь білєцкій, до сих пір триндить про те, що лугандон можна було б заільнити за 2-3 дні! Просто , клятий Порох не дав наказ , бо йому була "вигідна" війна! То чому ж " бєлий фождь" не штурмує краснодар або сочі, а сидить у маріку??? Та й , думаю, він особисто не сидить там((( а про одного дегенерата, який " умєр би в Криму" і казати не буду!
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19.03.2022 12:04 Ответить
Зе не до того, там Нобелівська премія, відосіки..
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19.03.2022 12:12 Ответить
Это уже не защита . выживалово.. Вершинин герой...
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19.03.2022 12:30 Ответить
Невже байрактарами неможливо допомогти з Запоріжжя?
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19.03.2022 12:36 Ответить
Я далеко не фанат Зеленского, но только шо ж он может сделать? По-моему он головой бъется об стену и из кожи вон лезет требуя от мировых ЛГБТ лидеров эти самые системы ПВО. Эти видеообращения нужно крутить в зданиях правительств европейских стран.
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19.03.2022 12:46 Ответить
Народ, я читаю ваши комментарии и фигею, честно говоря:

1. Украина готовилась к войне, иначе бы нас захватили за те же самые 2-3 дня. Но не ожидали предательства со стороны Беларуси. Поэтому срочно в момент вторжения перекинули войска с юга под Киев, чтобы не дать захватить столицу. Да, югом отчасти пожертвовали, это очень плохо, но если бы российские войска взяли бы Киев, то остальное было бы уже неважно.

2. Плохо, что оставили открытым переход от Крыма к Херсону, что не заминировали. Это вызывает много вопросов, но эти вопросы надо ставить ПОСЛЕ войны. А сидеть и крыть ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО посреди войны - так себе идея. Вы что, не понимаете, что Рашка нас может расколоть? Что на сайте могут быть парашкинские боты, провоцирующие под такими новостями на недовольство, подозрения в сливе и т. д.?

3. Если бы Мариуполю могли предоставить что-то, предоставили бы. Увы, территория контролируется российскими войсками. Украинские войска еле отбиваются в районе Волновахи. Херсон как бы ещё далеко не освобождён, существует угроза Николаеву до сих пор. Украинская армия не может сотворить чудо из ничего. Деблокирование было бы возможно, если бы нам дали наконец-то клятые МИГ-29 или тяжёлое оружие, ракеты. У нас этого нет. Попытка деблокирования Мариуполя может закончиться тем, что положат войск больше, чем в Мариуполе осталось. С военной точки зрения это нецелесообразно. Я понимаю, что там живые люди. Но на войне нет места эмоции, иначе мы все проиграем.

4. И по поводу воплей "Слив!" и "Зрада!" и прочего. Народ, извините, но когда вы такое читаете, остановитесь, пожалуйста, и подумайте, кто это пишет. Кому выгодно, чтобы мы начали свариться между собой? Кому выгодно, чтобы украинцы стали считать, что их кинули, что власть их сливает?

Если бы Украину хотели бы слить, Зеленский бы не достал столько оружия и столько финансовой помощи от Запада на войну. Если бы Украину хотели бы слить, это можно было бы сделать за 2-3 дня, отдав Киев. Если бы Украину хотели бы слить, Зеленский бы уехал из Киева, а не сидел бы под бомбардировками. Он сутками напролёт не спит, посмотрите на те мешки под глазами, в которые можно спрятать госдолг Рашки.

Не всё возможно, увы. И да, украинские военные тоже могут допускать какие-то просчёты, я думаю. Но криками "Слив", "Зрада" и прочее вы ничего сейчас не измените, это льёт воду только на мельницу Рашке. Разбор полётов уже после победы.

Слава Украине!
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19.03.2022 12:52 Ответить
Абсолютно поддерживаю!
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19.03.2022 13:06 Ответить
какое ппо ребята?? у этих гнид совсем другая повестка, консервы открылись
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19.03.2022 13:17 Ответить
кто нам его даст туда провезти...
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19.03.2022 18:47 Ответить
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