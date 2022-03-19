Начальник патрульной полиции Мариуполя Вершинин просит Зеленского предоставить городу системы ПВО: "Не разрешайте им нас уничтожать!". ВИДЕО
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Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить защитникам Мариуполя системы ПВО.
Об этом идет речь в его видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Меня зовут Вершинин Михаил. Я – патрульный полицейский.
Господин Президент, Ваше государство сделало очень многое для того, чтобы в Украине была настоящая полиция, чтобы мы могли им гордиться.
Господин Президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Нам нужны системы противовоздушной обороны. Не маленькие ракеты, не срабатывающие с самолетами агрессора, нам нужны нормальные системы ПВО.
Мы не знаем точно, останемся ли мы живы, когда вы будете смотреть это обращение, но знайте, что такая судьба может постигнуть каждый город Украины.
Под завалами гибнут дети, старики, они не могут потом уехать. Они находятся 23 дня без воды и света.
Если вы обещаете помощь, выполните свое обещание.
Господа, которые решают судьбу мира, сейчас Украина — это государство, которое демонстрирует всем силу и мощь. Маленькая страна, которая сражается с таким монстром, как Россия.
Не разрешайте им нас уничтожать! Всё в ваших силах.
Предоставьте нам системы ПВО", - говорится в обращении Вершинина.
Пожалуйста, подождите...
Таки начинаю думать, что вот это всё устраивают парашинские боты. Про грабил страну: вы с Порошенко не перепутали?
А опускаться до оскорблений, пожалуйста, не надо.
вы прикалывваетесь??
Я постоянно читаю мнения разных военных и не только. При Порошенко многое сливалось, многие никому не были нужны. При Зеленском начало становиться лучше. И данные сферы были приведены в качестве примера: когда в стране в разных сферах наводят порядок, то и в остальном всё нормально.
А по поводу критики: Турчинов без боя сдал Крым.
Порошенко заморозил ЛНДР, ничего не решил. По факту, он перевёл конфликт в вялотекущую стадию, не добился от Европы никаких существенных санкций, приучил ***** к тому, что санкции - это не страшно, захватывать нашу территорию можно и нужно. И да, просто без решения вопроса постоянно гибли наши ребята. На эту вялотекущую войну постоянно шли бабки. Сколько Порошенко не мог типа продать свои фабрики в России?
Зеленскому страна досталась после Порошенко и на его президентство выпал КОВИД с финансовым кризисом из-за изоляции. Тем не менее он смог подготовить армию к нападению, иначе бы Украина уже была бы окупирована. Именно Зеленский остался в Киеве, договаривался с кучей разных стран, достал нам бабки, обеспечил санкции, достал оружие, не даёт забывать об Украине всему миру ни на день. Порошенко бы этого смог добиться? Я сомневаюсь. Он бы слил страну уже к этому времени, рассказав всем, что "а что тут можно поделать, ядерная держава напала!".
И то, что Параша реагирует на Зеленского намного хуже, чем на Порошенко, тоже говорит в пользу скорее первого, чем второго.
Кстати, а чем Порох реально помогает армии, народу? Что он вообще реально полезного делает, кроме как фоткается с военными и позирует с оружием?
О строительстве и о земле я вам ничего не скажу, потому что не владею на данный момент этими вопросами глубоко. По поводу НАТО: Зеленский тут вообще ни к чему. НАТО не принимает страны, у которых есть нерешённые территориальные конфликты и которые, по сути, как Украина с 2014 года, находятся в состоянии войны. Поэтому здесь пофиг, Зеленский или Зеленский, дело не только в нём.
Кстати, по поводу любых законов: это претензии вообще не по адресу. Законами в первую очередь занимается Верховная Рада. Это её прерогатива.
По поводу военных программ: я лично вижу, что у Украины довольно много современного вооружения, с которым украинские военные умеют очень хорошо работать. Вряд ли они спешно научились это делать за пару дней. Я вижу, что проводились учения с тем же НАТО, которые дали неплохой результат. Я вижу, что у украинской армии потеря 1 к 10 по отношению к российской. Я вижу, что артиллерия у Украины работает очень хорошо. И у страны подготовка пилотов тоже находится на очень высоком уровне. Если Зеленский виноват во всём плохом, то и хорошее тогда тоже надо ставить ему в заслугу, по логике.
По поводу малого бизнеса: я бы сказал, что он просто мало что успел сделать в этом направлении, поскольку начался КОВИД. Но вот сейчас, в военный период, он сделал многое и за довольно короткий срок. И это очень круто. Освобождение практически от налогов, от лишнего регулирования, кредитование на льготных условиях, подключение к Пейпал, криптовалюта и многое другое - реально круто.
По поводу "незаконного карантина и фашистской сегрегации": извините, но это пандемия. Чрезвычайный стан вводился. Находиться совсем без ограничений - это всем переумирать или что? Окончательно убить систему здравоохранения? Вы видели, что творилось в Италии? Людей надо было стимулировать к тому, чтобы они вакцинировались. Я лично считаю, что в Украине ограничения на тему ношения масок и всего остального были очень мягкие. При мне всего лишь пару раз штрафовали тех, кто их не носил, а хотелось бы больше. Людей без штрафов реально не понимают, что становятся угрозой для окружающих.
По поводу того, что Зеленский заслуживает нахождения в тюрьме: я пока что вообще не вижу ничего преступного. Какие-то решения были более удачными, какие-то - менее, идеальных руководителей не бывает. И учтите, что Зеленский далеко не сам управляет страной. За те же законы отвечает в первую очередь Верховная Рада. Ещё есть премьер, Правительство и много кто.
По поводу мира на условиях врага - будет отдельный комментарий.
Дальше: отсрочка БЕЗ снятия санкций играет больше в сторону Украине, чем России, если реально будут прекращены боевые действия и выведены войска. За время отсрочки Украина сможет восстановить разрушенную инфраструктуру хотя бы отчасти, усилить войска, подготовить людей, разобраться с оружием (и распределить его равномерно) и так далее. За время отсрочки экономика России будет и дальше разрушаться от санкций. Россия может считать, что она накопит силы и вернётся через год, два, три, но процесс разрушения экономики РФ будет запущен. Начнутся внутренние социальные проблемы, кризисы, конфликты. РФ будет уже просто не до Украины.
Зато без мирного договора мы рискуем оказаться втянутыми в войну, когда постоянно будут лететь на головы людей ракеты (Россия запустила их круглосуточное производство), когда постоянно сохраняется риск атомной катастрофы, применения химического оружия против наших людей, отравления украинских территорий. Путин не капитулирует в ближайшее время. От инертных россиян с мышлением рабов ждать революции в ближайшие пару месяцев не приходится.
Вы понимаете, что альтернатива войны до упора - это, вполне вероятно, война на несколько лет? И что у Украины может не хватать ресурсов? У нас уже 25% население перемещено? Хорошо, что нам сейчас помогают финансово, но никто не знает, на сколько ещё стран Запада хватит. Сколько нам ещё будут поставлять оружие? Гуманитарную помощь?
Я не говорю, что Украине надо сдаться. Я говорю о стратегическом мышлении. И о том, что не надо подрывать доверие к Главнокомандующему, когда идёт война на нашей территории!
Виявляється, по словах речника, що закон, який внесений в Конституцію України де чорним по білому прописано інтеграцію України в НАТО це не що інше як піар Порошенка і всі 330 депутатів, які віддали свої голоси за цей закон повинні відповісти, увага!!! За напад раші на Україну.
І ще одне. Також була зроблена заява про те, що НАТО нас не чекає в найближчі 10 - 15 років, посилаючись на заяву Столтенберга.
Але хочу вас запевнити, що це не позиція України і не позиція Генерального штабу ЗСУ. Це лиш особиста думка глашатая єрмака. Крім того, я ні разу не чув жодних заяв, на які посилається арістовіч. Навпаки, перед проведенням саміту НАТО я чув, що двері для України відкриті. Це і є позиція Євроатлантичного блоку.
І потрібно зрозуміти той факт, що якраз нейтральний статус України привів до агресії рашистів і його фюрера пуйла в 2014 році і повтор цієї агресії 24 лютого 2022 року. Якраз ці наративи, озвучені різними чорноротими глашатаяями, це і є підігрування всій кремлівській шоблі.
Так, безперечно, вступ в блок НАТО не є таким близьким, але ніхто і ніколи нам не відмовляв.
Прошу вас усіх заспокоїтись і тверезо думати, не сіяти паніки а також аналізувати все те, що говорять представники від партії ЄС, враховуючи ту допомогу, яку нам надають країни НАТО. Все буде добре.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078789289484 - вон, блин, моя страница в Фейсбуке, я из Киевской области. И хватит истерить. Сам вносишь раскол.
Слава Україні! Героям Слава!
1. Украина готовилась к войне, иначе бы нас захватили за те же самые 2-3 дня. Но не ожидали предательства со стороны Беларуси. Поэтому срочно в момент вторжения перекинули войска с юга под Киев, чтобы не дать захватить столицу. Да, югом отчасти пожертвовали, это очень плохо, но если бы российские войска взяли бы Киев, то остальное было бы уже неважно.
2. Плохо, что оставили открытым переход от Крыма к Херсону, что не заминировали. Это вызывает много вопросов, но эти вопросы надо ставить ПОСЛЕ войны. А сидеть и крыть ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО посреди войны - так себе идея. Вы что, не понимаете, что Рашка нас может расколоть? Что на сайте могут быть парашкинские боты, провоцирующие под такими новостями на недовольство, подозрения в сливе и т. д.?
3. Если бы Мариуполю могли предоставить что-то, предоставили бы. Увы, территория контролируется российскими войсками. Украинские войска еле отбиваются в районе Волновахи. Херсон как бы ещё далеко не освобождён, существует угроза Николаеву до сих пор. Украинская армия не может сотворить чудо из ничего. Деблокирование было бы возможно, если бы нам дали наконец-то клятые МИГ-29 или тяжёлое оружие, ракеты. У нас этого нет. Попытка деблокирования Мариуполя может закончиться тем, что положат войск больше, чем в Мариуполе осталось. С военной точки зрения это нецелесообразно. Я понимаю, что там живые люди. Но на войне нет места эмоции, иначе мы все проиграем.
4. И по поводу воплей "Слив!" и "Зрада!" и прочего. Народ, извините, но когда вы такое читаете, остановитесь, пожалуйста, и подумайте, кто это пишет. Кому выгодно, чтобы мы начали свариться между собой? Кому выгодно, чтобы украинцы стали считать, что их кинули, что власть их сливает?
Если бы Украину хотели бы слить, Зеленский бы не достал столько оружия и столько финансовой помощи от Запада на войну. Если бы Украину хотели бы слить, это можно было бы сделать за 2-3 дня, отдав Киев. Если бы Украину хотели бы слить, Зеленский бы уехал из Киева, а не сидел бы под бомбардировками. Он сутками напролёт не спит, посмотрите на те мешки под глазами, в которые можно спрятать госдолг Рашки.
Не всё возможно, увы. И да, украинские военные тоже могут допускать какие-то просчёты, я думаю. Но криками "Слив", "Зрада" и прочее вы ничего сейчас не измените, это льёт воду только на мельницу Рашке. Разбор полётов уже после победы.
Слава Украине!