В результате вооруженной агрессии РФ погибли 112 детей, более 140 ранены
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 19 марта 2022 года погибли 112 детей и более 140 ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, больше всего пострадавших в Киевской – 57, Харьковской – 36, Донецкой –28, Черниговской – 30, Николаевской – 21, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях.
Также напоминается, что 16 марта 2022 года военные РФ незаконно завладели зданием в с. Колонщина Макаровской ОТГ Киевской области, убив двух жителей, среди которых 16-летний подросток.
Кроме того, 18 марта 2022 в с.Лоцкино Баштанского района Николаевской области погиб 16-летний парень в результате разрыва противотанковой мины.
18 марта 2022 года из-под завалов Черниговского общежития спасатели извлекли тела 7-летних двойняшек - мальчика и девочку.
"Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью. Больше всего поврежденных школ и детских садов в Донецкой - 138, Харьковской - 77, Киевской - 41, Николаевской - 3 , Сумской - 33, Херсонской - 21, в столице - 43. Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - резюмируют в Офисе генпрокурора.
Пожалуйста, подождите...
.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Неужели догадаются в эти страшные цифры добавить погибших детей начиная с 14 года?
Русня за всіх відповість.
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Михаил Лермонтов
Організована злочинна група Путіна cтупивши на землю України перетворилася на банальних вбивць і мародерів.