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В результате вооруженной агрессии РФ погибли 112 детей, более 140 ранены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 19 марта 2022 года погибли 112 детей и более 140 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадавших в Киевской – 57, Харьковской – 36, Донецкой –28, Черниговской – 30, Николаевской – 21, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях.

Также напоминается, что 16 марта 2022 года военные РФ незаконно завладели зданием в с. Колонщина Макаровской ОТГ Киевской области, убив двух жителей, среди которых 16-летний подросток.

Кроме того, 18 марта 2022 в с.Лоцкино Баштанского района Николаевской области погиб 16-летний парень в результате разрыва противотанковой мины.

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18 марта 2022 года из-под завалов Черниговского общежития спасатели извлекли тела 7-летних двойняшек - мальчика и девочку.

"Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью. Больше всего поврежденных школ и детских садов в Донецкой - 138, Харьковской - 77, Киевской - 41, Николаевской - 3 , Сумской - 33, Херсонской - 21, в столице - 43. Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - резюмируют в Офисе генпрокурора.
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Топ комментарии
+2
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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19.03.2022 09:26
+1
Здогадаються.
Русня за всіх відповість.
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19.03.2022 19:12
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РАШИЗМ = ФАШИЗМ
.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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19.03.2022 09:26 Ответить
ПОКИДЬОК пУТІН-ВБИВЦЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ...
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19.03.2022 09:26 Ответить
Руский солдат всегда успішно воевал с детьми...
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19.03.2022 09:36 Ответить
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19.03.2022 15:51 Ответить
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - резюмують в Офісі генпрокурора.

Неужели догадаются в эти страшные цифры добавить погибших детей начиная с 14 года?
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19.03.2022 17:19 Ответить
Здогадаються.
Русня за всіх відповість.
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19.03.2022 19:12 Ответить
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Михаил Лермонтов

Організована злочинна група Путіна cтупивши на землю України перетворилася на банальних вбивць і мародерів.
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19.03.2022 19:21 Ответить
 
 