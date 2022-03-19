В результате вооруженной агрессии РФ погибли 112 детей, более 140 ранены

В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 19 марта 2022 года погибли 112 детей и более 140 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадавших в Киевской – 57, Харьковской – 36, Донецкой –28, Черниговской – 30, Николаевской – 21, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях.

Также напоминается, что 16 марта 2022 года военные РФ незаконно завладели зданием в с. Колонщина Макаровской ОТГ Киевской области, убив двух жителей, среди которых 16-летний подросток.

Кроме того, 18 марта 2022 в с.Лоцкино Баштанского района Николаевской области погиб 16-летний парень в результате разрыва противотанковой мины.

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18 марта 2022 года из-под завалов Черниговского общежития спасатели извлекли тела 7-летних двойняшек - мальчика и девочку.

"Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью. Больше всего поврежденных школ и детских садов в Донецкой - 138, Харьковской - 77, Киевской - 41, Николаевской - 3 , Сумской - 33, Херсонской - 21, в столице - 43. Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - резюмируют в Офисе генпрокурора.